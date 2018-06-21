Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 20 по 21 июня. Гости и участники мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
Межрегиональный форум "День сибирского поля" на Алтае
11:4821.06.2018
01800
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ Алтайском крае 20-21 июня проходит Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля". Его ключевые направления - новые технологии, компетенции и знания в сфере развития АПК, заявил на открытии форума врио губернатора края Виктор Томенко.
В Алтайском крае 20-21 июня проходит Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля". Его ключевые направления - новые технологии, компетенции и знания в сфере развития АПК, заявил на открытии форума врио губернатора края Виктор Томенко.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ рамках форума состоялась традиционная выставка сельхозтехники и оборудования. Форум организуется ежегодно, начиная с 2011 года, в том числе, для привлечения инвестиций в аграрное машиностроение региона.
В рамках форума состоялась традиционная выставка сельхозтехники и оборудования. Форум организуется ежегодно, начиная с 2011 года, в том числе, для привлечения инвестиций в аграрное машиностроение региона.
© РИА Новости / Олеся КречетоваЗаявки на участие в мероприятии подали более 250 компаний, представившие более 500 образцов сельхозмашиностроения.
Заявки на участие в мероприятии подали более 250 компаний, представившие более 500 образцов сельхозмашиностроения.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВедущая роль на выставке отведена Алтайскому кластеру аграрного машиностроения, под эгидой которого реализуется проект совместного с Петербургским тракторным заводом производства тракторов "Кировец".
Ведущая роль на выставке отведена Алтайскому кластеру аграрного машиностроения, под эгидой которого реализуется проект совместного с Петербургским тракторным заводом производства тракторов "Кировец".
© РИА Новости / Олеся КречетоваПо словам Виктора Томенко, осмотревшего выставку, в последние годы сельхозтоваропроизводители края значительно увеличили инвестиции в обновление парка техники.
По словам Виктора Томенко, осмотревшего выставку, в последние годы сельхозтоваропроизводители края значительно увеличили инвестиции в обновление парка техники.
© РИА Новости / Олеся КречетоваЗа годы существования ежегодный форум стал одним из авторитетнейших в России. В край приехали многочисленные делегации регионов Сибирского федерального округа и зарубежные гости.
За годы существования ежегодный форум стал одним из авторитетнейших в России. В край приехали многочисленные делегации регионов Сибирского федерального округа и зарубежные гости.
© РИА Новости / Олеся КречетоваКачественные изменения в техническом оснащении аграрных предприятий Алтайского края стали ключевым фактором повышения конкурентоспособности отрасли.
Качественные изменения в техническом оснащении аграрных предприятий Алтайского края стали ключевым фактором повышения конкурентоспособности отрасли.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ программе форума - конкурс профессионального мастерства, в котором вместе с опытными трактористами-машинистами примут участие студенты – победители конкурсов в организациях профтехобразования.
В программе форума - конкурс профессионального мастерства, в котором вместе с опытными трактористами-машинистами примут участие студенты – победители конкурсов в организациях профтехобразования.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ рамках агрофорума также организована выставка племенных сельскохозяйственных животных.
В рамках агрофорума также организована выставка племенных сельскохозяйственных животных.
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