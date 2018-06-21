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Межрегиональный форум "День сибирского поля" на Алтае

11:4821.06.2018
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Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ Алтайском крае 20-21 июня проходит Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля". Его ключевые направления - новые технологии, компетенции и знания в сфере развития АПК, заявил на открытии форума врио губернатора края Виктор Томенко.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
В Алтайском крае 20-21 июня проходит Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля". Его ключевые направления - новые технологии, компетенции и знания в сфере развития АПК, заявил на открытии форума врио губернатора края Виктор Томенко.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ рамках форума состоялась традиционная выставка сельхозтехники и оборудования. Форум организуется ежегодно, начиная с 2011 года, в том числе, для привлечения инвестиций в аграрное машиностроение региона.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
В рамках форума состоялась традиционная выставка сельхозтехники и оборудования. Форум организуется ежегодно, начиная с 2011 года, в том числе, для привлечения инвестиций в аграрное машиностроение региона.
© РИА Новости / Олеся КречетоваЗаявки на участие в мероприятии подали более 250 компаний, представившие более 500 образцов сельхозмашиностроения.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
Заявки на участие в мероприятии подали более 250 компаний, представившие более 500 образцов сельхозмашиностроения.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВедущая роль на выставке отведена Алтайскому кластеру аграрного машиностроения, под эгидой которого реализуется проект совместного с Петербургским тракторным заводом производства тракторов "Кировец".Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
Ведущая роль на выставке отведена Алтайскому кластеру аграрного машиностроения, под эгидой которого реализуется проект совместного с Петербургским тракторным заводом производства тракторов "Кировец".
© РИА Новости / Олеся КречетоваПо словам Виктора Томенко, осмотревшего выставку, в последние годы сельхозтоваропроизводители края значительно увеличили инвестиции в обновление парка техники.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
По словам Виктора Томенко, осмотревшего выставку, в последние годы сельхозтоваропроизводители края значительно увеличили инвестиции в обновление парка техники.
© РИА Новости / Олеся КречетоваЗа годы существования ежегодный форум стал одним из авторитетнейших в России. В край приехали многочисленные делегации регионов Сибирского федерального округа и зарубежные гости.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
За годы существования ежегодный форум стал одним из авторитетнейших в России. В край приехали многочисленные делегации регионов Сибирского федерального округа и зарубежные гости.
© РИА Новости / Олеся КречетоваКачественные изменения в техническом оснащении аграрных предприятий Алтайского края стали ключевым фактором повышения конкурентоспособности отрасли.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
Качественные изменения в техническом оснащении аграрных предприятий Алтайского края стали ключевым фактором повышения конкурентоспособности отрасли.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ программе форума - конкурс профессионального мастерства, в котором вместе с опытными трактористами-машинистами примут участие студенты – победители конкурсов в организациях профтехобразования.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
В программе форума - конкурс профессионального мастерства, в котором вместе с опытными трактористами-машинистами примут участие студенты – победители конкурсов в организациях профтехобразования.
© РИА Новости / Олеся КречетоваВ рамках агрофорума также организована выставка племенных сельскохозяйственных животных.Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
В рамках агрофорума также организована выставка племенных сельскохозяйственных животных.
© РИА Новости / Олеся КречетоваПраздничный концерт на "Дне сибирского поля".Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поля
© РИА Новости / Олеся Кречетова
Праздничный концерт на "Дне сибирского поля".
Межрегиональный агропромышленный форум День сибирского поляМежрегиональный форум "День сибирского поля" на Алтае11:4821.06.2018
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Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 20 по 21 июня. Гости и участники мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
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