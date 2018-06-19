Митинг шахтеров в центре Киева

В центре Киева во вторник митингующие шахтеры попытались прорваться в здание Рады. Участники акции протеста — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.
Шахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПо данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.
По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГлава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.
Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.
В связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСиловики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.
Силовики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.
К митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.
В районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.
В результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.
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