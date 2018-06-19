Художник Хэнк Ченг создает миниатюрные копии уличных сценок и повседневного быта жителей Тайваня. Ченг говорит, что для него это способ сохранить воспоминания. Микромир тайваньского художника — в фотоленте Ria.ru.
Микромир тайваньского художника Хэнка Ченга
11:4919.06.2018
(обновлено: 11:52 19.06.2018)
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© REUTERS / Tyrone SiuСвою первую миниатюрную модель Ченг создал три года назад. Это была копия ресторана, в который он часто ходил во время учебы в Японии.
Свою первую миниатюрную модель Ченг создал три года назад. Это была копия ресторана, в который он часто ходил во время учебы в Японии.
© REUTERS / Tyrone SiuС тех пор он создает все новые и новые модели, постоянно стараясь уменьшить их размер.
С тех пор он создает все новые и новые модели, постоянно стараясь уменьшить их размер.
© REUTERS / Tyrone SiuТворения Ченга участвовали в нескольких международных конкурсах, однако сам художник утверждает, что для него важнее сам процесс создания работ и то, что его творчество ценят зрители.
Творения Ченга участвовали в нескольких международных конкурсах, однако сам художник утверждает, что для него важнее сам процесс создания работ и то, что его творчество ценят зрители.
© REUTERS / Tyrone SiuПо словам художника, ему нравится наблюдать за тем, какое впечатление его работы производят на зрителей.
По словам художника, ему нравится наблюдать за тем, какое впечатление его работы производят на зрителей.
© REUTERS / Tyrone SiuЧенг тратит на свои миниатюры до 12 часов в день. И, несмотря на то, что создавать некоторые детали бывает, по его словам, мучительно скучно, художник считает, что результат того стоит.
Ченг тратит на свои миниатюры до 12 часов в день. И, несмотря на то, что создавать некоторые детали бывает, по его словам, мучительно скучно, художник считает, что результат того стоит.
© REUTERS / Tyrone SiuБольшинство автомобилей, которые используются в уличных сценах, Ченг покупает в магазинах, а все здания и мелкие детали, такие как журналы и мебель, он создает с нуля.
Большинство автомобилей, которые используются в уличных сценах, Ченг покупает в магазинах, а все здания и мелкие детали, такие как журналы и мебель, он создает с нуля.
© REUTERS / Tyrone SiuМиниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга, представленная в его мастерской.
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга, представленная в его мастерской.
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