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Микромир тайваньского художника Хэнка Ченга

11:4919.06.2018
(обновлено: 11:52 19.06.2018)
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Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone SiuСвою первую миниатюрную модель Ченг создал три года назад. Это была копия ресторана, в который он часто ходил во время учебы в Японии.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
Свою первую миниатюрную модель Ченг создал три года назад. Это была копия ресторана, в который он часто ходил во время учебы в Японии.
© REUTERS / Tyrone SiuС тех пор он создает все новые и новые модели, постоянно стараясь уменьшить их размер.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
С тех пор он создает все новые и новые модели, постоянно стараясь уменьшить их размер.
© REUTERS / Tyrone SiuТворения Ченга участвовали в нескольких международных конкурсах, однако сам художник утверждает, что для него важнее сам процесс создания работ и то, что его творчество ценят зрители.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
Творения Ченга участвовали в нескольких международных конкурсах, однако сам художник утверждает, что для него важнее сам процесс создания работ и то, что его творчество ценят зрители.
© REUTERS / Tyrone SiuЧенг признается, что с удовольствием сам погружается в "мир маленьких людей".Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
Ченг признается, что с удовольствием сам погружается в "мир маленьких людей".
© REUTERS / Tyrone SiuПо словам художника, ему нравится наблюдать за тем, какое впечатление его работы производят на зрителей.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
По словам художника, ему нравится наблюдать за тем, какое впечатление его работы производят на зрителей.
© REUTERS / Tyrone SiuЧенг тратит на свои миниатюры до 12 часов в день. И, несмотря на то, что создавать некоторые детали бывает, по его словам, мучительно скучно, художник считает, что результат того стоит.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
Ченг тратит на свои миниатюры до 12 часов в день. И, несмотря на то, что создавать некоторые детали бывает, по его словам, мучительно скучно, художник считает, что результат того стоит.
© REUTERS / Tyrone SiuБольшинство автомобилей, которые используются в уличных сценах, Ченг покупает в магазинах, а все здания и мелкие детали, такие как журналы и мебель, он создает с нуля.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
Большинство автомобилей, которые используются в уличных сценах, Ченг покупает в магазинах, а все здания и мелкие детали, такие как журналы и мебель, он создает с нуля.
© REUTERS / Tyrone SiuМиниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга, представленная в его мастерской.Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга
© REUTERS / Tyrone Siu
Миниатюрная диорама тайваньского художника Хэнка Ченга, представленная в его мастерской.
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Художник Хэнк Ченг создает миниатюрные копии уличных сценок и повседневного быта жителей Тайваня. Ченг говорит, что для него это способ сохранить воспоминания. Микромир тайваньского художника — в фотоленте Ria.ru.

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Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
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