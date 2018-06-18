Визит патриарха Кирилла в Вологодскую область

"И тогда иначе засияют для вас фрески Дионисия, потому что Дионисий не картины писал. Он создавал не то, что должно было ублажать эстетический вкус. Он писал иконографические изображения, взирая на которые люди должны были мысленно свой взор обращать к Богу. Дай Бог, чтобы именно так с нами заговорили фрески Дионисия", — сказал патриарх.