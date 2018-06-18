Визит патриарха Кирилла в Вологодскую область
12:4318.06.2018
(обновлено: 12:44 18.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл посетил город Череповец, где освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории самого крупного в стране производства аммиака.
Патриарх Кирилл посетил город Череповец, где освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории самого крупного в стране производства аммиака.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКроме того, предстоятель РПЦ совершил божественную литургию на соборной площади города Череповца.
Кроме того, предстоятель РПЦ совершил божественную литургию на соборной площади города Череповца.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии на соборной площади города Череповца в рамках Первосвятительского визита в Вологодскую митрополию.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл посетил Ферапонтов Белозерский монастырь, где сохранились уникальные фрески Дионисия.
Патриарх Кирилл посетил Ферапонтов Белозерский монастырь, где сохранились уникальные фрески Дионисия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской церкви призвал возродить монашескую жизнь в Ферапонтовом Белозерском монастыре и
Предстоятель Русской церкви призвал возродить монашескую жизнь в Ферапонтовом Белозерском монастыре и
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"И тогда иначе засияют для вас фрески Дионисия, потому что Дионисий не картины писал. Он создавал не то, что должно было ублажать эстетический вкус. Он писал иконографические изображения, взирая на которые люди должны были мысленно свой взор обращать к Богу. Дай Бог, чтобы именно так с нами заговорили фрески Дионисия", — сказал патриарх.
"И тогда иначе засияют для вас фрески Дионисия, потому что Дионисий не картины писал. Он создавал не то, что должно было ублажать эстетический вкус. Он писал иконографические изображения, взирая на которые люди должны были мысленно свой взор обращать к Богу. Дай Бог, чтобы именно так с нами заговорили фрески Дионисия", — сказал патриарх.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник в честь вологодских святых на Кремлевской площади, у стен Вологодского кремля и Софийского собора.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник в честь вологодских святых на Кремлевской площади, у стен Вологодского кремля и Софийского собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл встретился с приемными детьми и их родителями по социальному проекту "Хочу в семью" в ходе визита в Вологодскую митрополию.
Патриарх Кирилл встретился с приемными детьми и их родителями по социальному проекту "Хочу в семью" в ходе визита в Вологодскую митрополию.
© РИА Новости / Пятаков СергейПерейти в фотобанк"Есть многие свидетельства того, как замечательно меняется Вологодская земля. Она создавалась как особое место, далекое от военных конфликтов и междоусобиц; это было место, куда даже цари перевозили сокровищницу государства российского. Здесь было мирно, спокойно, безопасно, и все было овеяно молитвой святых угодников", — сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к жителям Вологды.
"Есть многие свидетельства того, как замечательно меняется Вологодская земля. Она создавалась как особое место, далекое от военных конфликтов и междоусобиц; это было место, куда даже цари перевозили сокровищницу государства российского. Здесь было мирно, спокойно, безопасно, и все было овеяно молитвой святых угодников", — сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к жителям Вологды.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ Вологде патриарх смотрел главный храм русского Севера — Собор Софии Премудрости Божией, одновременно являющийся древнейшим сохранившимся каменным сооружением на территории города и одной из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного (наряду с храмом Покрова на Рву в Москве и Успенским собором Троице-Сергиевой лавры).
В Вологде патриарх смотрел главный храм русского Севера — Собор Софии Премудрости Божией, одновременно являющийся древнейшим сохранившимся каменным сооружением на территории города и одной из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного (наряду с храмом Покрова на Рву в Москве и Успенским собором Троице-Сергиевой лавры).
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКремлевская площадь у стен Вологодского кремля и Софийского собора, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отслужил литургию в праздник в честь вологодских святых.
Кремлевская площадь у стен Вологодского кремля и Софийского собора, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отслужил литургию в праздник в честь вологодских святых.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник в честь вологодских святых на Кремлевской площади, у стен Вологодского кремля и Софийского собора.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник в честь вологодских святых на Кремлевской площади, у стен Вологодского кремля и Софийского собора.
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