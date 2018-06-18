Сильное землетрясение произошло в понедельник утром в японской префектуре Осака. Последствия природного катаклизма — в фотоленте Ria.ru.
Последствия землетрясения на западе Японии
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11:0718.06.2018
(обновлено: 11:09 18.06.2018)
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© REUTERS / Mandatory credit KyodoЗемлетрясения магнитудой 6,1 произошло в западной части Японии в восемь утра по местному времени.
Землетрясения магнитудой 6,1 произошло в западной части Японии в восемь утра по местному времени.
© AFP 2018 / Jiji Press/ StringerОчаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров.
Очаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров.
© REUTERS / KyodoЗа несколько секунд до начала подземных толчков на мобильные телефоны жителей Осаки поступило предупреждение о приближающемся землетрясении.
За несколько секунд до начала подземных толчков на мобильные телефоны жителей Осаки поступило предупреждение о приближающемся землетрясении.
© REUTERS / KyodoПо данным местных властей, в результате землетрясения погибли три человека, еще около 230 получили травмы.
По данным местных властей, в результате землетрясения погибли три человека, еще около 230 получили травмы.
© REUTERS / KyodoПриродный катаклизм вызвал перебои в работе транспорта на западе страны. Было остановлено железнодорожное сообщение, в том числе перестали ходить скоростные поезда "Синканксэн". Были отменены авиарейсы в аэропорту "Кансай".
Природный катаклизм вызвал перебои в работе транспорта на западе страны. Было остановлено железнодорожное сообщение, в том числе перестали ходить скоростные поезда "Синканксэн". Были отменены авиарейсы в аэропорту "Кансай".
© REUTERS / KyodoВ префектурах Осака и Хего без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.
В префектурах Осака и Хего без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.
© REUTERS / KyodoСогласно устоявшейся практике, правительство страны открыло чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения.
Согласно устоявшейся практике, правительство страны открыло чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения.
© AFP 2018 / Jiji Press/ StringerОколо 800 человек были размещены во временных центрах для эвакуированных жителей префектуры Осака.
Около 800 человек были размещены во временных центрах для эвакуированных жителей префектуры Осака.
© REUTERS / KyodoВ Главном метеорологическом управлении страны предупредили о возможности сильных афтершоковых толчков в первые два-три дня после землетрясения.
В Главном метеорологическом управлении страны предупредили о возможности сильных афтершоковых толчков в первые два-три дня после землетрясения.
© AFP 2018 / Jiji Press/ StringerВ префектуре Окака было открыто 395 эвакуационных центров, где будут находиться люди пока будет сохраняться угроза повторных подземных толчков.
В префектуре Окака было открыто 395 эвакуационных центров, где будут находиться люди пока будет сохраняться угроза повторных подземных толчков.
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