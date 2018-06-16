Около двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои национальные команды в борьбе на Чемпионате мира по футболу. Эмоции зрительниц турнира — в фотоленте Ria.ru
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
16:4216.06.2018
(обновлено: 16:43 16.06.2018)
05006172
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссия впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
На фото: болельщица у стадиона "Фишт" в Сочи.
На фото: болельщица у стадиона "Фишт" в Сочи.
Россия впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
На фото: болельщица у стадиона "Фишт" в Сочи.
На фото: болельщица у стадиона "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМатчи проходят на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
На фото: болельщица из Аргентины перед началом матча со сборной Исландии.
На фото: болельщица из Аргентины перед началом матча со сборной Исландии.
Матчи проходят на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
На фото: болельщица из Аргентины перед началом матча со сборной Исландии.
На фото: болельщица из Аргентины перед началом матча со сборной Исландии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего, по данным МИД, поддержать спортсменов в Россию приехало около двух миллионов футбольных фанатов.
На фото: болельщица из Португалии.
На фото: болельщица из Португалии.
Всего, по данным МИД, поддержать спортсменов в Россию приехало около двух миллионов футбольных фанатов.
На фото: болельщица из Португалии.
На фото: болельщица из Португалии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа всю историю чемпионатов мира только восемь стран становились чемпионами. Последний раз на турнире в 2014 году звание завоевала сборная Германии.
На фото: болельщики из Испании.
На фото: болельщики из Испании.
За всю историю чемпионатов мира только восемь стран становились чемпионами. Последний раз на турнире в 2014 году звание завоевала сборная Германии.
На фото: болельщики из Испании.
На фото: болельщики из Испании.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийские болельщицы на матче с Саудовской Аравией произвели фурор. Даже британские СМИ отметили "колоссальный контраст" между представительницами двух стран.
Российские болельщицы на матче с Саудовской Аравией произвели фурор. Даже британские СМИ отметили "колоссальный контраст" между представительницами двух стран.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИспанские футболисты лишь однажды стали чемпионами, обыграв в 2010 году команду Нидерландов со счетом 1:0.
На фото: болельщицы сборной Испании.
На фото: болельщицы сборной Испании.
Испанские футболисты лишь однажды стали чемпионами, обыграв в 2010 году команду Нидерландов со счетом 1:0.
На фото: болельщицы сборной Испании.
На фото: болельщицы сборной Испании.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа ЧМ-2018 в России впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
На фото: болельщица перед матчем Франции и Австралии.
На фото: болельщица перед матчем Франции и Австралии.
На ЧМ-2018 в России впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
На фото: болельщица перед матчем Франции и Австралии.
На фото: болельщица перед матчем Франции и Австралии.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВпервые жительницам Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольный матч на стадионе только в январе 2018 года.
Российские футболисты 14 июня одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Российские футболисты 14 июня одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Впервые жительницам Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольный матч на стадионе только в январе 2018 года.
Российские футболисты 14 июня одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Российские футболисты 14 июня одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:1. В следующем матче французы встретятся с футболистами из Перу.
Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:1. В следующем матче французы встретятся с футболистами из Перу.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВстреча команд Португалии и Испании в Сочи 15 июня закончилась со счетом 3:3.
На фото: болельщики перед матчем между сборными Португалии и Испании.
На фото: болельщики перед матчем между сборными Португалии и Испании.
Встреча команд Португалии и Испании в Сочи 15 июня закончилась со счетом 3:3.
На фото: болельщики перед матчем между сборными Португалии и Испании.
На фото: болельщики перед матчем между сборными Португалии и Испании.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКапитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал ничью с испанской командой справедливым результатом.
На фото: болельщица сборной Португалии с символом ЧМ-2018 - волком Забивакой, в руках.
На фото: болельщица сборной Португалии с символом ЧМ-2018 - волком Забивакой, в руках.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал ничью с испанской командой справедливым результатом.
На фото: болельщица сборной Португалии с символом ЧМ-2018 - волком Забивакой, в руках.
На фото: болельщица сборной Португалии с символом ЧМ-2018 - волком Забивакой, в руках.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень безопасности, обеспечиваемый российскими властями, во время мундиаля.
На фото: болельщица сборной Ирана.
На фото: болельщица сборной Ирана.
Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень безопасности, обеспечиваемый российскими властями, во время мундиаля.
На фото: болельщица сборной Ирана.
На фото: болельщица сборной Ирана.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМатч Марокко-Иран установил рекорд посещаемости для арены "Санкт-Петербург". Его посетили более 62 тысяч человек.
На фото: российская болельщица.
На фото: российская болельщица.
Матч Марокко-Иран установил рекорд посещаемости для арены "Санкт-Петербург". Его посетили более 62 тысяч человек.
На фото: российская болельщица.
На фото: российская болельщица.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВстреча сборных Ирана и Марокко закончилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.
Встреча сборных Ирана и Марокко закончилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКриштиану Роналду назвали лучшим игроком в матче Португалии с Испанией.
На фото: болельщики сборной Португалии.
На фото: болельщики сборной Португалии.
Криштиану Роналду назвали лучшим игроком в матче Португалии с Испанией.
На фото: болельщики сборной Португалии.
На фото: болельщики сборной Португалии.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСледующий матч сборная Саудовской Аравии проведет с командой Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону.
На фото: болельщица сборной Саудовской Аравии.
На фото: болельщица сборной Саудовской Аравии.
Следующий матч сборная Саудовской Аравии проведет с командой Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону.
На фото: болельщица сборной Саудовской Аравии.
На фото: болельщица сборной Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози назвал атмосферу ЧМ-2018 фантастической.
На фото: болельщицы перед матчем группового этапа между сборными Франции и Австралии.
На фото: болельщицы перед матчем группового этапа между сборными Франции и Австралии.
Экс-президент Франции Николя Саркози назвал атмосферу ЧМ-2018 фантастической.
На фото: болельщицы перед матчем группового этапа между сборными Франции и Австралии.
На фото: болельщицы перед матчем группового этапа между сборными Франции и Австралии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПобедитель Чемпионата мира по футболу определится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
На фото: болельщица сборной Испании.
На фото: болельщица сборной Испании.
Победитель Чемпионата мира по футболу определится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
На фото: болельщица сборной Испании.
На фото: болельщица сборной Испании.
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Франция
1
Австралия
Матч окончен
1
Аргентина
1
Исландия
16 июня 19:00
-
Перу
-
Дания
16 июня 22:00
-
Хорватия
-
Нигерия
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+