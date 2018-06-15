Международный театральный фестиваль Толстой Weekend

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend

Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.