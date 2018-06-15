Международный театральный фестиваль Толстой Weekend
17:5415.06.2018
(обновлено: 17:56 15.06.2018)
02100
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendОткрывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Открывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendВ этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
В этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendМаксим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Максим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendОколо шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна".
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Около шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна".
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendДетский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Детский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendВ этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
В этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСовременный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Современный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendПо словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendКроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль "Двое" Независимого театрального проекта.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль "Двое" Независимого театрального проекта.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendПри содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.
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