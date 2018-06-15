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Международный театральный фестиваль Толстой Weekend

17:5415.06.2018
(обновлено: 17:56 15.06.2018)
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Открытие фестиваля «Толстой Weekend», на главной сцене – Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»
Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»
Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»
Детский спектакль «Ответственный ребенок. Часть 1» Независимого театрального проекта (г. Москва, Россия) на сцене в Доме Волконского
Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
Современный балет «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва» на Главной сцене фестиваля
Современный балет «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва» на Главной сцене фестиваля
Зрители на фестивале Толстой Weekend
Спектакль «Двое» Независимого театрального проекта
Спектакль «Кто убил Анну» в исполнении актрисы Марины Васильевой
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendОткрывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Открытие фестиваля «Толстой Weekend», на главной сцене – Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Открывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendВ этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп.Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
В этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendМаксим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова.Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Максим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendОколо шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна".Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Около шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна".
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendДетский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского.Детский спектакль «Ответственный ребенок. Часть 1» Независимого театрального проекта (г. Москва, Россия) на сцене в Доме Волконского
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Детский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendВ этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры.Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
В этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля.Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСовременный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля.Современный балет «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва» на Главной сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Современный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendПо словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.Современный балет «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва» на Главной сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendКроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.Зрители на фестивале Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль "Двое" Независимого театрального проекта.Спектакль «Двое» Независимого театрального проекта
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль "Двое" Независимого театрального проекта.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendПри содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.Спектакль «Кто убил Анну» в исполнении актрисы Марины Васильевой
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.
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В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошел третий по счету международный театральный фестиваль Толстой Weekend. театральные постановки и зрители фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
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0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
Матч идёт
0
Марокко
0
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