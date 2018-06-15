Город Футбола: трансляция открытия ЧМ-2018 в Музее Москвы

Во дворе Музея Москвы прошла трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу. На месяц Музей Москвы превратился в "Город футбола", который объединяет креативно-футбольное пространство и обширную культурно-спортивную программу: проект CREATORS BASE, большой уличный экран для просмотра прямых трансляций матчей, футбольное поле с трибунами, где пройдут турниры. Гостей ждут концерты, воркшопы известных художников, встречи со спортсменами и, конечно, выставочные проекты Музея Москвы. К ним присоединилась и интерактивная выставка МИА "Россия сегодня" — "Готовность № 1". Снимки 12 арен, которые принимают мундиаль, будут встречать всех неравнодушных к игре посетителей до 8 июля во внутреннем дворе Музея. Галерею работ фотокоров "Россия сегодня" дополняет мультимедийная инфографика, подготовленная сайтом ria.ru специально к чемпионату.