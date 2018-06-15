Во дворе Музея Москвы прошла трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу. На месяц Музей Москвы превратился в "Город футбола", который объединяет креативно-футбольное пространство и обширную культурно-спортивную программу: проект CREATORS BASE, большой уличный экран для просмотра прямых трансляций матчей, футбольное поле с трибунами, где пройдут турниры. Гостей ждут концерты, воркшопы известных художников, встречи со спортсменами и, конечно, выставочные проекты Музея Москвы. К ним присоединилась и интерактивная выставка МИА "Россия сегодня" — "Готовность № 1". Снимки 12 арен, которые принимают мундиаль, будут встречать всех неравнодушных к игре посетителей до 8 июля во внутреннем дворе Музея. Галерею работ фотокоров "Россия сегодня" дополняет мультимедийная инфографика, подготовленная сайтом ria.ru специально к чемпионату.
Город Футбола: трансляция открытия ЧМ-2018 в Музее Москвы
15:4015.06.2018
(обновлено: 15:57 15.06.2018)
06100
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"В день старта чемпионата мира по футболу МИА "Россия сегодня" при поддержке Музея Москвы открыла интерактивную выставку "Готовность № 1".
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
В день старта чемпионата мира по футболу МИА "Россия сегодня" при поддержке Музея Москвы открыла интерактивную выставку "Готовность № 1".
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Снимки 12 арен, на которых пройдут игры мундиаля, были размещены на стендах во внутреннем дворе музея.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Снимки 12 арен, на которых пройдут игры мундиаля, были размещены на стендах во внутреннем дворе музея.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На время турнира внутренней двор Музея Москвы превратился в "Город футбола".
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На время турнира внутренней двор Музея Москвы превратился в "Город футбола".
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На территории музея в день старта ЧМ прошел собственный футбольных турнир.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На территории музея в день старта ЧМ прошел собственный футбольных турнир.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Победители турнира среди мужчин по футболу, который прошел в рамках открытия "Города футбола" в Музее Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Победители турнира среди мужчин по футболу, который прошел в рамках открытия "Города футбола" в Музее Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Трансляция открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Трансляция открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Во дворе музея был установлен большой уличный экран для просмотра матчей.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Во дворе музея был установлен большой уличный экран для просмотра матчей.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Илья МисоченкоТрансляцию матча в Музее Москвы комментировал журналист Юрий Дудь.
© Фото : Илья Мисоченко
Трансляцию матча в Музее Москвы комментировал журналист Юрий Дудь.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На время мундиаля внутренний двор музея превратился в футбольное поле.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На время мундиаля внутренний двор музея превратился в футбольное поле.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На время проведения турнира Музей Москвы предоставит посетителям скидку 50% на билеты при предъявлении Паспорта болельщика.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На время проведения турнира Музей Москвы предоставит посетителям скидку 50% на билеты при предъявлении Паспорта болельщика.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
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