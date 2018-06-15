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Город Футбола: трансляция открытия ЧМ-2018 в Музее Москвы

15:4015.06.2018
(обновлено: 15:57 15.06.2018)
0610
Интерактивная выставка МИА Россия сегодня Готовность №1, открывшаяся в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
Интерактивная выставка МИА Россия сегодня Готовность №1, открывшаяся в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
Турнир среди мужчин по футболу, в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
Турнир среди мужчин по футболу, в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
Турнир среди мужчин по футболу, в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
Юрий Дудь во время трансляции матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"В день старта чемпионата мира по футболу МИА "Россия сегодня" при поддержке Музея Москвы открыла интерактивную выставку "Готовность № 1".Интерактивная выставка МИА Россия сегодня Готовность №1, открывшаяся в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
В день старта чемпионата мира по футболу МИА "Россия сегодня" при поддержке Музея Москвы открыла интерактивную выставку "Готовность № 1".
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Снимки 12 арен, на которых пройдут игры мундиаля, были размещены на стендах во внутреннем дворе музея.Интерактивная выставка МИА Россия сегодня Готовность №1, открывшаяся в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Снимки 12 арен, на которых пройдут игры мундиаля, были размещены на стендах во внутреннем дворе музея.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На время турнира внутренней двор Музея Москвы превратился в "Город футбола".Турнир среди мужчин по футболу, в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На время турнира внутренней двор Музея Москвы превратился в "Город футбола".
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На территории музея в день старта ЧМ прошел собственный футбольных турнир.Турнир среди мужчин по футболу, в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На территории музея в день старта ЧМ прошел собственный футбольных турнир.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Победители турнира среди мужчин по футболу, который прошел в рамках открытия "Города футбола" в Музее Москвы.Турнир среди мужчин по футболу, в рамках открытия Города футбола в Музее Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Победители турнира среди мужчин по футболу, который прошел в рамках открытия "Города футбола" в Музее Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Трансляция открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Трансляция открытия чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Во дворе музея был установлен большой уличный экран для просмотра матчей.Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Во дворе музея был установлен большой уличный экран для просмотра матчей.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
© Фото : Илья МисоченкоТрансляцию матча в Музее Москвы комментировал журналист Юрий Дудь.Юрий Дудь во время трансляции матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Илья Мисоченко
Трансляцию матча в Музее Москвы комментировал журналист Юрий Дудь.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На время мундиаля внутренний двор музея превратился в футбольное поле.Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На время мундиаля внутренний двор музея превратился в футбольное поле.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"На время проведения турнира Музей Москвы предоставит посетителям скидку 50% на билеты при предъявлении Паспорта болельщика.Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
На время проведения турнира Музей Москвы предоставит посетителям скидку 50% на билеты при предъявлении Паспорта болельщика.
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы
© Фото : Сергей Мамонтов / МИА "Россия сегодня"
Трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу во дворе Музея Москвы.
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Во дворе Музея Москвы прошла трансляция матча открытия Чемпионата мира по футболу. На месяц Музей Москвы превратился в "Город футбола", который объединяет креативно-футбольное пространство и обширную культурно-спортивную программу: проект CREATORS BASE, большой уличный экран для просмотра прямых трансляций матчей, футбольное поле с трибунами, где пройдут турниры. Гостей ждут концерты, воркшопы известных художников, встречи со спортсменами и, конечно, выставочные проекты Музея Москвы. К ним присоединилась и интерактивная выставка МИА "Россия сегодня" — "Готовность № 1". Снимки 12 арен, которые принимают мундиаль, будут встречать  всех неравнодушных к игре посетителей до 8 июля во внутреннем дворе Музея. Галерею работ фотокоров "Россия сегодня" дополняет мультимедийная инфографика, подготовленная сайтом ria.ru специально к чемпионату.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
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