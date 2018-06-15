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Лучшие фото недели: открытие ЧМ, енот-альпинист и салют в День России

13:3615.06.2018
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Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе
Енот сидит на подоконнике здания в Сент-Пол, штат Миннесота, США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
Сторонники кандидата в президенты Мухаррема Инса во время митинга в Стамбуле. 9 июня 2018
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Пара обнимается возле сотрудников полиции во время акции протеста студентов в Ла-Пасе, Боливия
Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Городской фермер переходит улицу со стадом овец в Обервилье, к северу от Парижа
Участники Красочного забега финишируют у дворца «Мегаспорт» в Москве
Ежегодная выставка индустрии компьютерных игр в Лос-Анджелесе, Калифорния
Кони в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Мальчик держится за ветку во время игры в переполненной сильными дождями реке в Маниле
Капитан клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин с Кубком Стэнли во время чемпионского парада команды НХЛ Вашингтон Кэпиталз в Вашингтоне
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на парламентской сессии в Афинах
Участники чемпионата по ношению жен во время празднования Дня города в Красноярске
Салют по случаю празднования Дня России на Красной площади
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах на стадионе в Грозном. 10 июня 2018 года
Танцоры Американского театра танца Алвина Эйли во время генеральной репетиции спектакля EN. 13 июня 2018 года
Американская певица Рианна на премьере фильма 8 подруг Оушена. 13 июня 2018 года
Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 9 июня 2018 года
Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино (слева) во время гала-концерта звёзд мировой оперной сцены, приуроченного к проведению чемпионата мира по футболу - 2018, на Красной площади
Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время финального матча в турнире Роланд Гаррос - 2018
Мужчина несет мешок из огня на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити. 12 июня 2018 года
Саудовская женщина выбирает автомобиль. 9 июня 2018 года
Женщина проходит мимо инсталляции Gold Lamé британского художника Tony Heaton
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ Москве на стадионе "Лужники" состоялось открытие чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие британский певец Робби Уильямс, оперная прима Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Москве на стадионе "Лужники" состоялось открытие чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие британский певец Робби Уильямс, оперная прима Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, открывая футбольный турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений от ЧМ.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, открывая футбольный турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений от ЧМ.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
© REUTERS / Paige Donnelly Law FirmВ американском городе Сент-Пол енот забрался по стене на 25-этажное здание. Пользователи соцсетей следили за восхождением "альпиниста", а посвященный ему хештег #mprraccoon стал вирусным в Twitter.Енот сидит на подоконнике здания в Сент-Пол, штат Миннесота, США
© REUTERS / Paige Donnelly Law Firm
В американском городе Сент-Пол енот забрался по стене на 25-этажное здание. Пользователи соцсетей следили за восхождением "альпиниста", а посвященный ему хештег #mprraccoon стал вирусным в Twitter.
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство ГерманииСМИ и пользователи социальных сетей на этой неделе активно обсуждали снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами.Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
СМИ и пользователи социальных сетей на этой неделе активно обсуждали снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами.
© AFP 2018 / Yasin AkgulСторонники кандидата в президенты Мухаррема Инса во время митинга в Стамбуле.Сторонники кандидата в президенты Мухаррема Инса во время митинга в Стамбуле. 9 июня 2018
© AFP 2018 / Yasin Akgul
Сторонники кандидата в президенты Мухаррема Инса во время митинга в Стамбуле.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМусульмане перед намазом в праздник Ураза-байрам в Казани.Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мусульмане перед намазом в праздник Ураза-байрам в Казани.
© REUTERS / David MercadoУчастники акции протеста студентов Государственного университета Эль-Альто в Ла-Пасе, Боливия.Пара обнимается возле сотрудников полиции во время акции протеста студентов в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / David Mercado
Участники акции протеста студентов Государственного университета Эль-Альто в Ла-Пасе, Боливия.
© РИА Новости / Елена РускоПерейти в фотобанкОпора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу была установлена в Калининградской области.Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
© РИА Новости / Елена Руско
Перейти в фотобанк
Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу была установлена в Калининградской области.
© AFP 2018 / Stephane De SakutinГородской фермер переходит улицу со стадом овец в Обервилье, Франция.Городской фермер переходит улицу со стадом овец в Обервилье, к северу от Парижа
© AFP 2018 / Stephane De Sakutin
Городской фермер переходит улицу со стадом овец в Обервилье, Франция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве в шестой раз прошел "Красочный забег". Пятикилометровый маршрут преодолели почти 5000 участников.Участники Красочного забега финишируют у дворца «Мегаспорт» в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве в шестой раз прошел "Красочный забег". Пятикилометровый маршрут преодолели почти 5000 участников.
© REUTERS / Mike BlakeУчастники ежегодной выставки индустрии компьютерных игр в Лос-Анджелесе, Калифорния.Ежегодная выставка индустрии компьютерных игр в Лос-Анджелесе, Калифорния
© REUTERS / Mike Blake
Участники ежегодной выставки индустрии компьютерных игр в Лос-Анджелесе, Калифорния.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПастбище конного центра по восстановлению донской породы в Ростовской области.Кони в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пастбище конного центра по восстановлению донской породы в Ростовской области.
© AFP 2018 / Anthony Wallace, poolДональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели первый в истории совместный саммит США и КНДР. Переговоры прошли в Сингапуре.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Anthony Wallace, pool
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели первый в истории совместный саммит США и КНДР. Переговоры прошли в Сингапуре.
© AFP 2018 / Noel CelisПоследствия наводнения в Маниле.Мальчик держится за ветку во время игры в переполненной сильными дождями реке в Маниле
© AFP 2018 / Noel Celis
Последствия наводнения в Маниле.
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКлуб "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории выиграл главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли. Традиционный чемпионский парад состоялся 12 июня. За клуб играют три российских хоккеиста: его капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.Капитан клуба Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин с Кубком Стэнли во время чемпионского парада команды НХЛ Вашингтон Кэпиталз в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Клуб "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории выиграл главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли. Традиционный чемпионский парад состоялся 12 июня. За клуб играют три российских хоккеиста: его капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
© AP Photo / U.S. Geological SurveyВ результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были уничтожены порядка 600 домов.Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
© AP Photo / U.S. Geological Survey
В результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были уничтожены порядка 600 домов.
© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр финансов Греции Эвклид Цакалотос и премьер-министр страны Алексис Ципрас на парламентской сессии в Афинах. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству из-за достигнутого соглашения о конституционном переименовании Республики Македония.Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос и премьер-министр Греции Алексис Ципрас на парламентской сессии в Афинах
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос и премьер-министр страны Алексис Ципрас на парламентской сессии в Афинах. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству из-за достигнутого соглашения о конституционном переименовании Республики Македония.
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастники чемпионата по ношению жен во время празднования Дня города в Красноярске.Участники чемпионата по ношению жен во время празднования Дня города в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin
Участники чемпионата по ношению жен во время празднования Дня города в Красноярске.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСалют по случаю празднования Дня России на Красной площади.Салют по случаю празднования Дня России на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Салют по случаю празднования Дня России на Красной площади.
© AP PhotoГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и игрок сборной Египта, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах на стадионе в Грозном.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах на стадионе в Грозном. 10 июня 2018 года
© AP Photo
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и игрок сборной Египта, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах на стадионе в Грозном.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryАртисты "Американского театра танца Алвина Эйли" во время генеральной репетиции спектакля "EN" в Линкольн-центре.Танцоры Американского театра танца Алвина Эйли во время генеральной репетиции спектакля EN. 13 июня 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Артисты "Американского театра танца Алвина Эйли" во время генеральной репетиции спектакля "EN" в Линкольн-центре.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАмериканская певица и актриса Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена".Американская певица Рианна на премьере фильма 8 подруг Оушена. 13 июня 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Американская певица и актриса Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена".
© AFP 2018 / Inti OconДемонстрант стреляет из самодельного миномета во время столкновений с ОМОНом на баррикаде в городе Масая, Никарагуа.Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 9 июня 2018 года
© AFP 2018 / Inti Ocon
Демонстрант стреляет из самодельного миномета во время столкновений с ОМОНом на баррикаде в городе Масая, Никарагуа.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБолельщица сборной России перед открытием чемпионата мира по футболу.Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Болельщица сборной России перед открытием чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент FIFA Джанни Инфантино, глава России Владимир Путин, президент Панамы Хуан Карлос Варела, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура во время гала-концерта звезд мировой оперной сцены, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу - 2018, на Красной площади.Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино (слева) во время гала-концерта звёзд мировой оперной сцены, приуроченного к проведению чемпионата мира по футболу - 2018, на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент FIFA Джанни Инфантино, глава России Владимир Путин, президент Панамы Хуан Карлос Варела, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура во время гала-концерта звезд мировой оперной сцены, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу - 2018, на Красной площади.
© AFP 2018 / Christophe SimonИспанец Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время финального матча в турнире Роланд Гаррос - 2018
© AFP 2018 / Christophe Simon
Испанец Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.
© REUTERS / Andres Martinez CasaresМужчина спасает из огня вещи во время пожара на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити.Мужчина несет мешок из огня на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити. 12 июня 2018 года
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Мужчина спасает из огня вещи во время пожара на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити.
© REUTERS / Faisal Al NasserЖенщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права.Саудовская женщина выбирает автомобиль. 9 июня 2018 года
© REUTERS / Faisal Al Nasser
Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права.
© REUTERS / Phil NobleЖенщина проходит мимо инсталляции Gold Lamé британского художника Тони Хитона в Ливерпуле.Женщина проходит мимо инсталляции Gold Lamé британского художника Tony Heaton
© REUTERS / Phil Noble
Женщина проходит мимо инсталляции Gold Lamé британского художника Тони Хитона в Ливерпуле.
Американская певица Рианна на премьере фильма 8 подруг Оушена. 13 июня 2018 годаЛучшие фото недели: турнир по ношению жен, енот-альпинист и салют в День России13:3615.06.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
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