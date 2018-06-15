Испанец Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.

Испанец Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.