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Лучшие фото недели: открытие ЧМ, енот-альпинист и салют в День России
13:3615.06.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ Москве на стадионе "Лужники" состоялось открытие чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие британский певец Робби Уильямс, оперная прима Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.
В Москве на стадионе "Лужники" состоялось открытие чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие британский певец Робби Уильямс, оперная прима Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, открывая футбольный турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений от ЧМ.
Президент России Владимир Путин, открывая футбольный турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений от ЧМ.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
© REUTERS / Paige Donnelly Law FirmВ американском городе Сент-Пол енот забрался по стене на 25-этажное здание. Пользователи соцсетей следили за восхождением "альпиниста", а посвященный ему хештег #mprraccoon стал вирусным в Twitter.
В американском городе Сент-Пол енот забрался по стене на 25-этажное здание. Пользователи соцсетей следили за восхождением "альпиниста", а посвященный ему хештег #mprraccoon стал вирусным в Twitter.
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство ГерманииСМИ и пользователи социальных сетей на этой неделе активно обсуждали снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами.
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
СМИ и пользователи социальных сетей на этой неделе активно обсуждали снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами.
© AFP 2018 / Yasin AkgulСторонники кандидата в президенты Мухаррема Инса во время митинга в Стамбуле.
Сторонники кандидата в президенты Мухаррема Инса во время митинга в Стамбуле.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМусульмане перед намазом в праздник Ураза-байрам в Казани.
Мусульмане перед намазом в праздник Ураза-байрам в Казани.
© REUTERS / David MercadoУчастники акции протеста студентов Государственного университета Эль-Альто в Ла-Пасе, Боливия.
Участники акции протеста студентов Государственного университета Эль-Альто в Ла-Пасе, Боливия.
© РИА Новости / Елена РускоПерейти в фотобанкОпора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу была установлена в Калининградской области.
Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу была установлена в Калининградской области.
© AFP 2018 / Stephane De SakutinГородской фермер переходит улицу со стадом овец в Обервилье, Франция.
Городской фермер переходит улицу со стадом овец в Обервилье, Франция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве в шестой раз прошел "Красочный забег". Пятикилометровый маршрут преодолели почти 5000 участников.
В Москве в шестой раз прошел "Красочный забег". Пятикилометровый маршрут преодолели почти 5000 участников.
© REUTERS / Mike BlakeУчастники ежегодной выставки индустрии компьютерных игр в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Участники ежегодной выставки индустрии компьютерных игр в Лос-Анджелесе, Калифорния.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПастбище конного центра по восстановлению донской породы в Ростовской области.
Пастбище конного центра по восстановлению донской породы в Ростовской области.
© AFP 2018 / Anthony Wallace, poolДональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели первый в истории совместный саммит США и КНДР. Переговоры прошли в Сингапуре.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели первый в истории совместный саммит США и КНДР. Переговоры прошли в Сингапуре.
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКлуб "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории выиграл главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли. Традиционный чемпионский парад состоялся 12 июня. За клуб играют три российских хоккеиста: его капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории выиграл главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли. Традиционный чемпионский парад состоялся 12 июня. За клуб играют три российских хоккеиста: его капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
© AP Photo / U.S. Geological SurveyВ результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были уничтожены порядка 600 домов.
© AP Photo / U.S. Geological Survey
В результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были уничтожены порядка 600 домов.
© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр финансов Греции Эвклид Цакалотос и премьер-министр страны Алексис Ципрас на парламентской сессии в Афинах. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству из-за достигнутого соглашения о конституционном переименовании Республики Македония.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос и премьер-министр страны Алексис Ципрас на парламентской сессии в Афинах. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции – правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование вопрос о доверии правительству из-за достигнутого соглашения о конституционном переименовании Республики Македония.
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастники чемпионата по ношению жен во время празднования Дня города в Красноярске.
Участники чемпионата по ношению жен во время празднования Дня города в Красноярске.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСалют по случаю празднования Дня России на Красной площади.
Салют по случаю празднования Дня России на Красной площади.
© AP PhotoГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и игрок сборной Египта, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах на стадионе в Грозном.
© AP Photo
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и игрок сборной Египта, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах на стадионе в Грозном.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryАртисты "Американского театра танца Алвина Эйли" во время генеральной репетиции спектакля "EN" в Линкольн-центре.
Артисты "Американского театра танца Алвина Эйли" во время генеральной репетиции спектакля "EN" в Линкольн-центре.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАмериканская певица и актриса Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена".
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Американская певица и актриса Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена".
© AFP 2018 / Inti OconДемонстрант стреляет из самодельного миномета во время столкновений с ОМОНом на баррикаде в городе Масая, Никарагуа.
Демонстрант стреляет из самодельного миномета во время столкновений с ОМОНом на баррикаде в городе Масая, Никарагуа.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБолельщица сборной России перед открытием чемпионата мира по футболу.
Болельщица сборной России перед открытием чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент FIFA Джанни Инфантино, глава России Владимир Путин, президент Панамы Хуан Карлос Варела, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура во время гала-концерта звезд мировой оперной сцены, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу - 2018, на Красной площади.
Президент FIFA Джанни Инфантино, глава России Владимир Путин, президент Панамы Хуан Карлос Варела, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура во время гала-концерта звезд мировой оперной сцены, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу - 2018, на Красной площади.
© AFP 2018 / Christophe SimonИспанец Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.
Испанец Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.
© REUTERS / Andres Martinez CasaresМужчина спасает из огня вещи во время пожара на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити.
Мужчина спасает из огня вещи во время пожара на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити.
© REUTERS / Faisal Al NasserЖенщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права.
Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права.
© REUTERS / Phil NobleЖенщина проходит мимо инсталляции Gold Lamé британского художника Тони Хитона в Ливерпуле.
Женщина проходит мимо инсталляции Gold Lamé британского художника Тони Хитона в Ливерпуле.
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
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Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
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Португалия
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