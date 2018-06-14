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Старт мундиаля: лучшие кадры с церемонии открытия

19:5614.06.2018
(обновлено: 21:30 14.06.2018)
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Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу
Модель Наталья Водянова и футболист Икер Касильяс с кубком чемпионата мира по футболу 2018 перед церемонией открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Участники церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Певец Робби Уильямс выступает на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Посол чемпионата мира по футболу 2018, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу
Оперная певица Аида Гарифуллина выступает на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Артисты выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Артисты выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Певец Робби Уильямс выступает на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Перед началом церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
Болельщики во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия мундиаля началась в 17.30 по московскому времени на стадионе "Лужники".Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия мундиаля началась в 17.30 по московскому времени на стадионе "Лужники".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗа полтора часа до начала первого матча турнира российская модель Наталья Водянова и прославленный испанский вратарь Икер Касильяс представили зрителям главный трофей мундиаля - кубок чемпионата мира FIFA.Модель Наталья Водянова и футболист Икер Касильяс с кубком чемпионата мира по футболу 2018 перед церемонией открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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За полтора часа до начала первого матча турнира российская модель Наталья Водянова и прославленный испанский вратарь Икер Касильяс представили зрителям главный трофей мундиаля - кубок чемпионата мира FIFA.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, открывая турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, открывая турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВместе с главой российского государства за церемонией открытия ЧМ-2018 наблюдали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент FIFA Джанни Инфантино.Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Вместе с главой российского государства за церемонией открытия ЧМ-2018 наблюдали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент FIFA Джанни Инфантино.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо время исполнения композиции Angels на поле вынесли флаги всех 32 стран-участниц турнира.Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Во время исполнения композиции Angels на поле вынесли флаги всех 32 стран-участниц турнира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОфициальный логотип чемпионата мира был представлен в октябре 2014 года. В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира.Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
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Официальный логотип чемпионата мира был представлен в октябре 2014 года. В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРобби Уильямс и Аида Гарифуллина дуэтом исполнили песню Angels, а легендарный бразильский футболист Роналдо вместе с волком Забивакой и одним из мальчиков, участвовавших в церемонии, нанесли символический удар по официальному мячу ЧМ-2018.Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
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Робби Уильямс и Аида Гарифуллина дуэтом исполнили песню Angels, а легендарный бразильский футболист Роналдо вместе с волком Забивакой и одним из мальчиков, участвовавших в церемонии, нанесли символический удар по официальному мячу ЧМ-2018.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ финальном этапе чемпионата принимают участие 32 команды.Участники церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В финальном этапе чемпионата принимают участие 32 команды.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЖеребьевка, определившая состав групп турнира, состоялась 1 декабря 2017 года.Певец Робби Уильямс выступает на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
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Жеребьевка, определившая состав групп турнира, состоялась 1 декабря 2017 года.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПосол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вынесла на поле официальный мяч турнира, который побывал в космосе. На одном из его белых шестиугольников стоит официальная печать Международной космической станции.Посол чемпионата мира по футболу 2018, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
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Посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вынесла на поле официальный мяч турнира, который побывал в космосе. На одном из его белых шестиугольников стоит официальная печать Международной космической станции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРежиссером-постановщиком торжественной церемонии открытия чемпионата мира выступил известный российский фигурист, хореограф Илья Авербух.Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Режиссером-постановщиком торжественной церемонии открытия чемпионата мира выступил известный российский фигурист, хореограф Илья Авербух.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОперная певица Аида Гарифуллина появилась на поле на огненной Жар-птице.Оперная певица Аида Гарифуллина выступает на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Оперная певица Аида Гарифуллина появилась на поле на огненной Жар-птице.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМатчи ЧМ состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.Артисты выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Матчи ЧМ состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВсего в церемонии открытия на поле в "Лужниках" приняли участие около 800 человек.Артисты выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Антон Денисов
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Всего в церемонии открытия на поле в "Лужниках" приняли участие около 800 человек.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПевец Робби Уильямс на поле стадиона "Лужники" исполнил свои хиты Feel, Let Me Entertain You и Rock DJ.Певец Робби Уильямс выступает на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Певец Робби Уильямс на поле стадиона "Лужники" исполнил свои хиты Feel, Let Me Entertain You и Rock DJ.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФлаг Международной федерации футбола по традиции вынесли на поле перед началом церемонии открытия чемпионата.Перед началом церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Международной федерации футбола по традиции вынесли на поле перед началом церемонии открытия чемпионата.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники".Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Александр Вильф
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Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ стартовом матче чемпионата сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.Болельщики во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В стартовом матче чемпионата сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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В Москве стартовал 21 чемпионат мира по футболу FIFA. Торжественная церемония открытия мундиаля — в фотоленте Ria.ru.

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5
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0
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19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
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