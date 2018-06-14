В Москве стартовал 21 чемпионат мира по футболу FIFA. Торжественная церемония открытия мундиаля — в фотоленте Ria.ru.
Старт мундиаля: лучшие кадры с церемонии открытия
19:5614.06.2018
(обновлено: 21:30 14.06.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия мундиаля началась в 17.30 по московскому времени на стадионе "Лужники".
Торжественная церемония открытия мундиаля началась в 17.30 по московскому времени на стадионе "Лужники".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗа полтора часа до начала первого матча турнира российская модель Наталья Водянова и прославленный испанский вратарь Икер Касильяс представили зрителям главный трофей мундиаля - кубок чемпионата мира FIFA.
За полтора часа до начала первого матча турнира российская модель Наталья Водянова и прославленный испанский вратарь Икер Касильяс представили зрителям главный трофей мундиаля - кубок чемпионата мира FIFA.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, открывая турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений.
Президент России Владимир Путин, открывая турнир, пожелал всем командам успеха, а болельщикам - незабываемых впечатлений.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВместе с главой российского государства за церемонией открытия ЧМ-2018 наблюдали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент FIFA Джанни Инфантино.
Вместе с главой российского государства за церемонией открытия ЧМ-2018 наблюдали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент FIFA Джанни Инфантино.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо время исполнения композиции Angels на поле вынесли флаги всех 32 стран-участниц турнира.
Во время исполнения композиции Angels на поле вынесли флаги всех 32 стран-участниц турнира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОфициальный логотип чемпионата мира был представлен в октябре 2014 года. В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира.
Официальный логотип чемпионата мира был представлен в октябре 2014 года. В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРобби Уильямс и Аида Гарифуллина дуэтом исполнили песню Angels, а легендарный бразильский футболист Роналдо вместе с волком Забивакой и одним из мальчиков, участвовавших в церемонии, нанесли символический удар по официальному мячу ЧМ-2018.
Робби Уильямс и Аида Гарифуллина дуэтом исполнили песню Angels, а легендарный бразильский футболист Роналдо вместе с волком Забивакой и одним из мальчиков, участвовавших в церемонии, нанесли символический удар по официальному мячу ЧМ-2018.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ финальном этапе чемпионата принимают участие 32 команды.
В финальном этапе чемпионата принимают участие 32 команды.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЖеребьевка, определившая состав групп турнира, состоялась 1 декабря 2017 года.
Жеребьевка, определившая состав групп турнира, состоялась 1 декабря 2017 года.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПосол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вынесла на поле официальный мяч турнира, который побывал в космосе. На одном из его белых шестиугольников стоит официальная печать Международной космической станции.
Посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вынесла на поле официальный мяч турнира, который побывал в космосе. На одном из его белых шестиугольников стоит официальная печать Международной космической станции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРежиссером-постановщиком торжественной церемонии открытия чемпионата мира выступил известный российский фигурист, хореограф Илья Авербух.
Режиссером-постановщиком торжественной церемонии открытия чемпионата мира выступил известный российский фигурист, хореограф Илья Авербух.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОперная певица Аида Гарифуллина появилась на поле на огненной Жар-птице.
Оперная певица Аида Гарифуллина появилась на поле на огненной Жар-птице.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМатчи ЧМ состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Матчи ЧМ состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВсего в церемонии открытия на поле в "Лужниках" приняли участие около 800 человек.
Всего в церемонии открытия на поле в "Лужниках" приняли участие около 800 человек.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПевец Робби Уильямс на поле стадиона "Лужники" исполнил свои хиты Feel, Let Me Entertain You и Rock DJ.
Певец Робби Уильямс на поле стадиона "Лужники" исполнил свои хиты Feel, Let Me Entertain You и Rock DJ.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФлаг Международной федерации футбола по традиции вынесли на поле перед началом церемонии открытия чемпионата.
Флаг Международной федерации футбола по традиции вынесли на поле перед началом церемонии открытия чемпионата.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники".
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ стартовом матче чемпионата сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
В стартовом матче чемпионата сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
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Египет
23 июня 21:00
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Германия
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Швеция
25 июня 17:00
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