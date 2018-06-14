Российский кинорежиссер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин скончался 14 мая в подмосковном санатории "Барвиха". Каким был выдающийся сценарист, народный артист и депутат — в фотоленте Ria.ru.
Станислав Говорухин: режиссер, сценарист, народный артист и депутат
Сюжет:
12:2914.06.2018
0242202
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкСтанислав Говорухин родился 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
Станислав Говорухин родился 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же в Одессе в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же в Одессе в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ конце 80-х - начале 90-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".
В конце 80-х - начале 90-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкРежиссер снял больше 20 фильмов, самые известные среди них "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
Режиссер снял больше 20 фильмов, самые известные среди них "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГоворухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.
Говорухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоследняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.
Последняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНачиная с 1993 года, Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
Начиная с 1993 года, Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых каменей" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
В качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых каменей" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград - премии "Ника" и "Золотой Витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград - премии "Ника" и "Золотой Витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
© ПК «Слово», «Art Pictures Group», Телеканал «1+1», Телеканал СТС, Украинская медийная группа Matila Rohr Productions, 2005Станислав Говорухин в фильме "9 рота".
© ПК «Слово», «Art Pictures Group», Телеканал «1+1», Телеканал СТС, Украинская медийная группа Matila Rohr Productions, 2005
Станислав Говорухин в фильме "9 рота".
© Ангел-Фильм, 2003Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".
© Ангел-Фильм, 2003
Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".
© Круг/Мосфильм (1988)Кадр из фильма "Асса".
© Круг/Мосфильм (1988)
Кадр из фильма "Асса".
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993Станислав Говорухин в роли комдива фильме "Анкор, ещё анкор!"
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993
Станислав Говорухин в роли комдива фильме "Анкор, ещё анкор!"
© Киностудия «Мосфильм»,Киностудия «Вертикаль», 2003Кадр их фильма "Благословите женщину".
© Киностудия «Мосфильм»,Киностудия «Вертикаль», 2003
Кадр их фильма "Благословите женщину".
© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелия.
© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995
Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелия.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРежиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
Режиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+