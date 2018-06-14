Станислав Говорухин: режиссер, сценарист, народный артист и депутат

В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же в Одессе в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".