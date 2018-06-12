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Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал — 2018

12:0012.06.2018
(обновлено: 12:04 12.06.2018)
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Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Участница V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Музыкант оркестра во время V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
Салют во время V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕжегодно летом в Севастополе проходит Большой благотворительный офицерский бал. Он приурочен одновременно ко Дню России и Дню города-героя Севастополя.Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ежегодно летом в Севастополе проходит Большой благотворительный офицерский бал. Он приурочен одновременно ко Дню России и Дню города-героя Севастополя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвторы и создатели культурного проекта - городское сообщество "Благородное собрание Севастополя".Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Авторы и создатели культурного проекта - городское сообщество "Благородное собрание Севастополя".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрадиционно бал проходит на площади Михайловской береговой батареи. Мероприятие уже стало визитной карточкой города и с каждым годом принимает все больше гостей.Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Традиционно бал проходит на площади Михайловской береговой батареи. Мероприятие уже стало визитной карточкой города и с каждым годом принимает все больше гостей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ программе Юбилейного Бала: военный бальный парад, яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион, лотерея, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальный ужин.Участница V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В программе Юбилейного Бала: военный бальный парад, яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион, лотерея, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальный ужин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГостей доставили к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани – из самого сердца Севастополя.Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гостей доставили к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани – из самого сердца Севастополя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПринять участие в Офицерском севастопольском балу может любой желающий, для этого нужно заранее заполнить заявку на официальном сайте мероприятия и пройти подготовку.Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Принять участие в Офицерском севастопольском балу может любой желающий, для этого нужно заранее заполнить заявку на официальном сайте мероприятия и пройти подготовку.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастие в юбилейном балу приняли 100 гражданских и 100 офицерских пар. Помимо офицеров Черноморского флота, на Бал приехали пары, представляющие Северный и Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.Музыкант оркестра во время V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участие в юбилейном балу приняли 100 гражданских и 100 офицерских пар. Помимо офицеров Черноморского флота, на Бал приехали пары, представляющие Северный и Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамым пронзительным моментом вечера стал номер "Экипаж", посвященный памяти артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Васильевича Александрова, которые погибли 25 декабря 2016 года в результате крушения борта Ту-154.Салют во время V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самым пронзительным моментом вечера стал номер "Экипаж", посвященный памяти артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Васильевича Александрова, которые погибли 25 декабря 2016 года в результате крушения борта Ту-154.
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал — 201812:0012.06.2018
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В Севастополе прошел V-ый Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал. Наиболее красочные моменты мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

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