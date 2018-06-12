В Севастополе прошел V-ый Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал. Наиболее красочные моменты мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал — 2018
12:0012.06.2018
(обновлено: 12:04 12.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕжегодно летом в Севастополе проходит Большой благотворительный офицерский бал. Он приурочен одновременно ко Дню России и Дню города-героя Севастополя.
Ежегодно летом в Севастополе проходит Большой благотворительный офицерский бал. Он приурочен одновременно ко Дню России и Дню города-героя Севастополя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвторы и создатели культурного проекта - городское сообщество "Благородное собрание Севастополя".
Авторы и создатели культурного проекта - городское сообщество "Благородное собрание Севастополя".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрадиционно бал проходит на площади Михайловской береговой батареи. Мероприятие уже стало визитной карточкой города и с каждым годом принимает все больше гостей.
Традиционно бал проходит на площади Михайловской береговой батареи. Мероприятие уже стало визитной карточкой города и с каждым годом принимает все больше гостей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ программе Юбилейного Бала: военный бальный парад, яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион, лотерея, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальный ужин.
В программе Юбилейного Бала: военный бальный парад, яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион, лотерея, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальный ужин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГостей доставили к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани – из самого сердца Севастополя.
Гостей доставили к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани – из самого сердца Севастополя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПринять участие в Офицерском севастопольском балу может любой желающий, для этого нужно заранее заполнить заявку на официальном сайте мероприятия и пройти подготовку.
Принять участие в Офицерском севастопольском балу может любой желающий, для этого нужно заранее заполнить заявку на официальном сайте мероприятия и пройти подготовку.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастие в юбилейном балу приняли 100 гражданских и 100 офицерских пар. Помимо офицеров Черноморского флота, на Бал приехали пары, представляющие Северный и Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.
Участие в юбилейном балу приняли 100 гражданских и 100 офицерских пар. Помимо офицеров Черноморского флота, на Бал приехали пары, представляющие Северный и Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамым пронзительным моментом вечера стал номер "Экипаж", посвященный памяти артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Васильевича Александрова, которые погибли 25 декабря 2016 года в результате крушения борта Ту-154.
Самым пронзительным моментом вечера стал номер "Экипаж", посвященный памяти артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Васильевича Александрова, которые погибли 25 декабря 2016 года в результате крушения борта Ту-154.
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