На высшем уровне: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
10:4012.06.2018
(обновлено: 10:43 12.06.2018)
042310
© AP Photo / Evan VucciВстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
© AP Photo / Evan Vucci
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
© REUTERS / Anthony Wallace, poolПо итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
© REUTERS / YONHAPТрампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
© AP Photo / Saul LoebВ итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
© AP Photo / Saul Loeb
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
© AFP 2018 / Saul LoebНа фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
© AP Photo / Evan VucciВо время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
© AP Photo / Evan Vucci
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
© AFP 2018 / Ed JonesВ свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
© REUTERS / The Straits Times / Kevin LimИз подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
© REUTERS / Mike BlakeПервый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
© REUTERS / Jonathan Ernst"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
© AP Photo / Susan Walsh, poolПроцесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
© AFP 2018 / Saul LoebТакже американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
Встреча лидеров КНДР и США, Ким Чен Ына и Дональда Трампа, прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Ключевые моменты саммита — в фотоленте Ria.ru.
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