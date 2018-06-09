Директор "Тайгана" Олег Зубков представил журналистам детенышей львов, ягуаров и тигров, родившихся за последнее время в сафари-парке. Потомство самых редких кошек планеты — в фотоленте Ria.ru.
Кошачий беби-бум в крымском парке "Тайган"
16:2509.06.2018
(обновлено: 16:27 09.06.2018)
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© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкНекоторым из детенышей, представленных журналистам в сафари-парке "Тайган", нет еще и недели.
Некоторым из детенышей, представленных журналистам в сафари-парке "Тайган", нет еще и недели.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкКотята пока практически слепые - они полностью откроют глаза примерно на 11 день после рождения.
Котята пока практически слепые - они полностью откроют глаза примерно на 11 день после рождения.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкМама отказалась кормить новорожденных белых львят. Они целиком находятся на попечении сотрудников парка.
Мама отказалась кормить новорожденных белых львят. Они целиком находятся на попечении сотрудников парка.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкДетеныши пока содержатся в специальном беби-боксе, который позволяет поддерживать температурный режим и высокий уровень стерильности.
Детеныши пока содержатся в специальном беби-боксе, который позволяет поддерживать температурный режим и высокий уровень стерильности.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВсего в мире насчитывается порядка 300 белых львов, поэтому появление двух детенышей - особая радость для сотрудников сафари-парка.
Всего в мире насчитывается порядка 300 белых львов, поэтому появление двух детенышей - особая радость для сотрудников сафари-парка.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ этом году в сафари-парке появились на свет также несколько тигров и африканских львов - специально для них в "Тайгане" существует кошачий детский сад.
В этом году в сафари-парке появились на свет также несколько тигров и африканских львов - специально для них в "Тайгане" существует кошачий детский сад.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ дикой природе белые львы и ягуары никогда не живут на одной территории, однако в "Тайгане" они будут расти вместе.
В дикой природе белые львы и ягуары никогда не живут на одной территории, однако в "Тайгане" они будут расти вместе.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкХодить новорожденные львята научатся только через пару недель.
Ходить новорожденные львята научатся только через пару недель.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкНоворожденные детеныш ягуара и белый львенок в крымском сафари-парке "Тайган".
Новорожденные детеныш ягуара и белый львенок в крымском сафари-парке "Тайган".
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