Глава российского государства 8 мая прибыл с визитом в Пекин. Официальные и неформальные встречи Путина в Китае — в фотоленте Ria.ru.
Официальные и неформальные встречи Путина в Китае
19:2008.06.2018
(обновлено: 19:21 08.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОбщаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время трехдневного визита в Китай президент России также примет участие в саммите ШОС.
Во время трехдневного визита в Китай президент России также примет участие в саммите ШОС.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанк"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПеред началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.
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