Туристический фестиваль "Античное наследие России", посвященный изучению памятников античной культуры на Кубани, проходит в городах региона с 1 по 12 июня. Власти Краснодарского края ожидают, что мероприятие посетят около 50 тысяч гостей из России и Греции.
Фестиваль "Античное наследие России" на Кубани
16:4207.06.2018
01600
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяФестиваль "Античное наследие России" проводится в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция при поддержке министерства культуры РФ, Ростуризма и администрации Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль "Античное наследие России" проводится в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция при поддержке министерства культуры РФ, Ростуризма и администрации Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяФестиваль проходит на территориях, исторически связанных с античной историей: в станице Тамань Темрюкского района (Гермонасса), Анапе (Горгиппия), Геленджике (Торик) и Новороссийске (Бата).
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль проходит на территориях, исторически связанных с античной историей: в станице Тамань Темрюкского района (Гермонасса), Анапе (Горгиппия), Геленджике (Торик) и Новороссийске (Бата).
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ рамках фестиваля в Темрюкском районе состоялась торжественная церемония закладки "Амфоры памяти" – послания потомкам, в которой приняли участие представители России, Греции и Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В рамках фестиваля в Темрюкском районе состоялась торжественная церемония закладки "Амфоры памяти" – послания потомкам, в которой приняли участие представители России, Греции и Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПослание на русском и греческом языках запечатали в амфоре и передали на хранение Научно-культурному центру "Фанагория". Прочесть его можно будет в 2118 году.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Послание на русском и греческом языках запечатали в амфоре и передали на хранение Научно-культурному центру "Фанагория". Прочесть его можно будет в 2118 году.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяФестиваль позволит жителям и гостям Кубани узнать много новой информации об истории Юга России, получить яркие впечатления, проникнуться духом древней цивилизации, отметил глава региона Вениамин Кондратьев на церемонии открытия.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль позволит жителям и гостям Кубани узнать много новой информации об истории Юга России, получить яркие впечатления, проникнуться духом древней цивилизации, отметил глава региона Вениамин Кондратьев на церемонии открытия.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяМероприятие охватывает социальные и научные сферы, включая спорт, историю, искусство, ремесла, мореплавание, военное дело, гастрономию и виноделие.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Мероприятие охватывает социальные и научные сферы, включая спорт, историю, искусство, ремесла, мореплавание, военное дело, гастрономию и виноделие.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяДля гостей подготовлены театральные постановки произведений античных авторов, массовые соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Для гостей подготовлены театральные постановки произведений античных авторов, массовые соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ рамках тематической площадки "Искусства и ремесла" организована выставка-ярмарка изделий греческих и русских народных промыслов, а также мастер-классы по различным видам народных ремесел.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В рамках тематической площадки "Искусства и ремесла" организована выставка-ярмарка изделий греческих и русских народных промыслов, а также мастер-классы по различным видам народных ремесел.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ целом в рамках фестиваля пройдет более 50 мероприятий на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В целом в рамках фестиваля пройдет более 50 мероприятий на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВласти Краснодарского края ожидают, что площадки фестиваля примут около 50 тысяч гостей не только со всей России, но и Греции.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Власти Краснодарского края ожидают, что площадки фестиваля примут около 50 тысяч гостей не только со всей России, но и Греции.
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