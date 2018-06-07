РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Фестиваль "Античное наследие России" на Кубани

16:4207.06.2018
0160
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяФестиваль "Античное наследие России" проводится в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция при поддержке министерства культуры РФ, Ростуризма и администрации Краснодарского края.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль "Античное наследие России" проводится в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция при поддержке министерства культуры РФ, Ростуризма и администрации Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяФестиваль проходит на территориях, исторически связанных с античной историей: в станице Тамань Темрюкского района (Гермонасса), Анапе (Горгиппия), Геленджике (Торик) и Новороссийске (Бата).Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль проходит на территориях, исторически связанных с античной историей: в станице Тамань Темрюкского района (Гермонасса), Анапе (Горгиппия), Геленджике (Торик) и Новороссийске (Бата).
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ рамках фестиваля в Темрюкском районе состоялась торжественная церемония закладки "Амфоры памяти" – послания потомкам, в которой приняли участие представители России, Греции и Краснодарского края.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В рамках фестиваля в Темрюкском районе состоялась торжественная церемония закладки "Амфоры памяти" – послания потомкам, в которой приняли участие представители России, Греции и Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПослание на русском и греческом языках запечатали в амфоре и передали на хранение Научно-культурному центру "Фанагория". Прочесть его можно будет в 2118 году.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Послание на русском и греческом языках запечатали в амфоре и передали на хранение Научно-культурному центру "Фанагория". Прочесть его можно будет в 2118 году.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяФестиваль позволит жителям и гостям Кубани узнать много новой информации об истории Юга России, получить яркие впечатления, проникнуться духом древней цивилизации, отметил глава региона Вениамин Кондратьев на церемонии открытия.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль позволит жителям и гостям Кубани узнать много новой информации об истории Юга России, получить яркие впечатления, проникнуться духом древней цивилизации, отметил глава региона Вениамин Кондратьев на церемонии открытия.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяМероприятие охватывает социальные и научные сферы, включая спорт, историю, искусство, ремесла, мореплавание, военное дело, гастрономию и виноделие.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Мероприятие охватывает социальные и научные сферы, включая спорт, историю, искусство, ремесла, мореплавание, военное дело, гастрономию и виноделие.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяДля гостей подготовлены театральные постановки произведений античных авторов, массовые соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Для гостей подготовлены театральные постановки произведений античных авторов, массовые соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ рамках тематической площадки "Искусства и ремесла" организована выставка-ярмарка изделий греческих и русских народных промыслов, а также мастер-классы по различным видам народных ремесел.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В рамках тематической площадки "Искусства и ремесла" организована выставка-ярмарка изделий греческих и русских народных промыслов, а также мастер-классы по различным видам народных ремесел.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ целом в рамках фестиваля пройдет более 50 мероприятий на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В целом в рамках фестиваля пройдет более 50 мероприятий на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВласти Краснодарского края ожидают, что площадки фестиваля примут около 50 тысяч гостей не только со всей России, но и Греции.Фестиваль Античное наследие России на Кубани
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Власти Краснодарского края ожидают, что площадки фестиваля примут около 50 тысяч гостей не только со всей России, но и Греции.
Фестиваль Античное наследие России на КубаниФестиваль "Античное наследие России" на Кубани16:4207.06.2018
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018"Прямая линия" с президентом13:4807.06.2018
КархенджСтранное где-то рядом, или Туристический креатив "от народа"13:2407.06.2018
Режиссер Кира Муратова на съемках фильма Перемена участиКира Муратова. Маленькая женщина, снимавшая большое кино "не для всех"13:0907.06.2018
Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае, и ее детенышиВ приморском зоопарке кошка выкормила рысенка18:3806.06.2018
Возгорание на крыше Дома педагогической книги в МосквеВозгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве17:4306.06.2018
Старая Москва. Охотный ряд, 1925 гПорядок в "стакане": как будки для сотрудников ГАИ вернули на улицы Москвы11:2706.06.2018
СокотраПятачки и призраки: самые странные острова в мире14:3105.06.2018
Пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгораниеВ Казани горит торговый центр "Порт"13:2105.06.2018
Zip-line в парке РускеалаГорный парк "Рускеала": мраморные пейзажи и экстремальный отдых в Карелии08:0003.06.2018
Все фотоленты

Туристический фестиваль "Античное наследие России", посвященный изучению памятников античной культуры на Кубани, проходит в городах региона с 1 по 12 июня. Власти Краснодарского края ожидают, что мероприятие посетят около 50 тысяч гостей из России и Греции.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена