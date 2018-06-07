"Прямая линия" с президентом

В этом году в студии, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, нет аудитории, все внимание главы государства сосредоточено на вопросах телезрителей. Президент сразу обратился к федеральным министрам и губернаторами и попросил их быть на связи во время прямой линии.