Кира Муратова. Маленькая женщина, снимавшая большое кино "не для всех"

Первым самостоятельным фильмом Муратовой стали "Короткие встречи" (1967), где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Специальным постановлением ЦК компартии Украины выпуск ее следующей картины "Долгие проводы" (1971) был приостановлен более чем на полтора десятилетия. На экраны он вышел только в 1987 году и в том же году получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.