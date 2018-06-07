Режиссер и сценарист Кира Муратова скончалась 6 мая в Одессе. Маленькая женщина, снимавшая большое кино "не для всех", — в фотоленте Ria.ru.
Кира Муратова. Маленькая женщина, снимавшая большое кино "не для всех"
13:0907.06.2018
(обновлено: 13:24 07.06.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКира Муратова за свою жизнь сняла более двадцати фильмов, и все они стали классикой авторского кино. Сама Муратова однажды сказала: "Я тешу себя надеждой, что буду нравиться немногим, но всегда".
Кира Муратова за свою жизнь сняла более двадцати фильмов, и все они стали классикой авторского кино. Сама Муратова однажды сказала: "Я тешу себя надеждой, что буду нравиться немногим, но всегда".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкКира Короткова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, который в то время принадлежал Королевству Румыния (теперь это территория Молдавии). После окончания школы она поехала в Москву, поступать на Филологический факультет МГУ, но оказалась на режиссерском ВГИКа, где мастерство ей преподавали Сергей Герасимов и Тамара Макарова.
Кира Короткова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, который в то время принадлежал Королевству Румыния (теперь это территория Молдавии). После окончания школы она поехала в Москву, поступать на Филологический факультет МГУ, но оказалась на режиссерском ВГИКа, где мастерство ей преподавали Сергей Герасимов и Тамара Макарова.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ 1961 году Кира Георгиевна стала режиссером Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер она дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Через два года, с ним же, она сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб".
В 1961 году Кира Георгиевна стала режиссером Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер она дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Через два года, с ним же, она сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб".
© РИА Новости / РойзманПерейти в фотобанкРежиссер Кира Муратова на съемках фильма "Среди серых камней" по роману В. Г. Короленко "Дети подземелья".
Режиссер Кира Муратова на съемках фильма "Среди серых камней" по роману В. Г. Короленко "Дети подземелья".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервым самостоятельным фильмом Муратовой стали "Короткие встречи" (1967), где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Специальным постановлением ЦК компартии Украины выпуск ее следующей картины "Долгие проводы" (1971) был приостановлен более чем на полтора десятилетия. На экраны он вышел только в 1987 году и в том же году получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.
Первым самостоятельным фильмом Муратовой стали "Короткие встречи" (1967), где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Специальным постановлением ЦК компартии Украины выпуск ее следующей картины "Долгие проводы" (1971) был приостановлен более чем на полтора десятилетия. На экраны он вышел только в 1987 году и в том же году получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.
© РИА Новости / РойзманПерейти в фотобанкПосле скандалов с руководством Одесской киностудии ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград, где на "Ленфильме" появилась картина "Познавая белый свет" (1978).
После скандалов с руководством Одесской киностудии ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград, где на "Ленфильме" появилась картина "Познавая белый свет" (1978).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1980-е годы Муратова сняла три картины - "Среди серых камней", "Перемена участи", которая стала лауреатом двух Всесоюзных кинофестивалей в номинациях "Большая премия" и "Приз за режиссуру", а также "Астенический синдром", который был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм", а также специального приза Берлинского кинофестиваля. В 1992 году на экраны вышла картина "Чувствительный милиционер", завоевавшая премию "Кинотавра" в конкурсе "Фильмы для избранных".
В 1980-е годы Муратова сняла три картины - "Среди серых камней", "Перемена участи", которая стала лауреатом двух Всесоюзных кинофестивалей в номинациях "Большая премия" и "Приз за режиссуру", а также "Астенический синдром", который был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм", а также специального приза Берлинского кинофестиваля. В 1992 году на экраны вышла картина "Чувствительный милиционер", завоевавшая премию "Кинотавра" в конкурсе "Фильмы для избранных".
© Фото : Предоставлено пресс-службой компании SOTA Cinema GroupНачиная с 90-х годов во многих фильмах Муратовой снималась Рената Литвинова, а в лентах "Три истории" и "Два в одном" актриса также выступила соавтором сценария. Сама Муратова говорила, что "Рената часто спасительно фигурирует в моей биографии, появляясь со своим сценарием и со своей ролью".
© Фото : Предоставлено пресс-службой компании SOTA Cinema Group
Начиная с 90-х годов во многих фильмах Муратовой снималась Рената Литвинова, а в лентах "Три истории" и "Два в одном" актриса также выступила соавтором сценария. Сама Муратова говорила, что "Рената часто спасительно фигурирует в моей биографии, появляясь со своим сценарием и со своей ролью".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФильм Муратовой "Настройщик" (2004) с Аллой Демидовой и Ниной Руслановой в главных ролях был удостоен трех премий "Ника", приза "Золотая лилия" Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов, трех наград кинофестиваля "Евразия".
Фильм Муратовой "Настройщик" (2004) с Аллой Демидовой и Ниной Руслановой в главных ролях был удостоен трех премий "Ника", приза "Золотая лилия" Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов, трех наград кинофестиваля "Евразия".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкКира Муратова на церемонии вручения Национальной премии кинокритики "Золотой овен - 2002" получила награду за лучшую режиссерскую работу в фильме "Чеховские мотивы".
Кира Муратова на церемонии вручения Национальной премии кинокритики "Золотой овен - 2002" получила награду за лучшую режиссерскую работу в фильме "Чеховские мотивы".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо полнометражных лент Кира Муратова сняла короткометражные "Письмо в Америку" (1999), "Справка" (2004) и "Кукла" (2007). Она является автором и соавтором сценария почти всех своих картин. Кроме того, Муратова снялась в нескольких фильмах как актриса. У нее была главная роль в ленте "Короткие встречи", а также эпизоды в фильмах "Весенний дождь", "У крутого яра", "Опасные гастроли" и "Сад желаний".
Помимо полнометражных лент Кира Муратова сняла короткометражные "Письмо в Америку" (1999), "Справка" (2004) и "Кукла" (2007). Она является автором и соавтором сценария почти всех своих картин. Кроме того, Муратова снялась в нескольких фильмах как актриса. У нее была главная роль в ленте "Короткие встречи", а также эпизоды в фильмах "Весенний дождь", "У крутого яра", "Опасные гастроли" и "Сад желаний".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПоследний фильм режиссера "Вечное возвращение" был снят в 2012 году. После этого Муратова заявила, что уходит из кинематографа.
Последний фильм режиссера "Вечное возвращение" был снят в 2012 году. После этого Муратова заявила, что уходит из кинематографа.
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