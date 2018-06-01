В столице прошел юбилейный, 20-й конкурс красоты "Мисс Русское Радио". Претендентки на титул и победительница конкурса — в фотоленте Ria.ru.
В Москве выбрали "Мисс Русское Радио"
11:4501.06.2018
031200
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФинальный этап всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское Радио 2018" прошел в столице вечером 31 мая.
Финальный этап всероссийского конкурса красоты "Мисс Русское Радио 2018" прошел в столице вечером 31 мая.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗа обладание заветным титулом боролись конкурсантки из Абакана, Армавира, Астрахани, Белгорода, Березников, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Коломны, Красноярска, Луховиц, Новомосковска, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Сургута, Тольятти, Уссурийска, Усть-Илимска, Челябинска, Читы, Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы.
За обладание заветным титулом боролись конкурсантки из Абакана, Армавира, Астрахани, Белгорода, Березников, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Коломны, Красноярска, Луховиц, Новомосковска, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Сургута, Тольятти, Уссурийска, Усть-Илимска, Челябинска, Читы, Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсего в финале конкурса приняли участие 30 девушек.
Всего в финале конкурса приняли участие 30 девушек.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсе участницы финала являются победительницами кастингов в своем городе.
Все участницы финала являются победительницами кастингов в своем городе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ конкурсе могли принимать участие девушки в возрасте от 20 до 27 лет.
В конкурсе могли принимать участие девушки в возрасте от 20 до 27 лет.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРост претенденток на титул должен превышать 170 сантиметров.
Рост претенденток на титул должен превышать 170 сантиметров.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДефиле в вечерних платьях участниц конкурса красоты "Мисс Русское Радио 2018".
Дефиле в вечерних платьях участниц конкурса красоты "Мисс Русское Радио 2018".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФинал конкурса "Мисс Русское Радио 2018" проходил в Центральном Манеже.
Финал конкурса "Мисс Русское Радио 2018" проходил в Центральном Манеже.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДефиле в нижнем белье участниц финала конкурса "Мисс Русское Радио 2018".
Дефиле в нижнем белье участниц финала конкурса "Мисс Русское Радио 2018".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга. Помимо заветного титула девушке достался приз в миллион рублей.
Победительницей конкурса стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга. Помимо заветного титула девушке достался приз в миллион рублей.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+