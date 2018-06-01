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Лучшие фото недели: Лавров в КНДР, Загитова с щенком и футбол на орбите

15:0901.06.2018
(обновлено: 15:17 01.06.2018)
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018
Мужчины спят в тени тюка сена в жаркий летний день в Аджмере, Индия. 30 мая 2018 года
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
Российская фигуристка Алина Загитова с щенком японской породы акита-ину
Участники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже
Молния над Федеральным дворцом в центре Берна, Швейцария
Индийские активисты принимают участие в акции против табака в Калькутте. 31 мая 2018 года
Кандидат в президенты Мексики Хосе Антонио Мид падает с кресла
Последствия обстрела жилого дома в Докучаевске
Музыканты и танцоры принимают участие в ежегодном мероприятии Fandango Fronterizo в Парке дружбы на границе США и Мексики. 26 мая 2018 года
Участница конкурса косплея в День Японии в Дюссельдорфе
Столкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах
Тхэквондисты из Кореи выступают перед папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане
Оперная певица Валентина Нафорница выступает в музыкальном шоу Классика на Дворцовой
Рабочие демонтируют списанную нефтяную вышку на верфи Аланг, Индия
Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК Ливерпуль
Котята в Шанхае
Реакция жителей на легализацию абортов в Ирландии
Празднование победы клуба Реал Мадрид в Лиге чемпионов УЕФА 2017/2018
Жители города Элликотт-Сити наблюдают за последствиями наводнения на реке Патапско
Актёр Джонни Депп (слева) и гитарист американской группы Aerosmith Джо Перри во время выступления на сцене спортивного комплекса Олимпийский
Отдыхающие на городском пляже в Гурзуфе
Луна и самолет на закате
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время сеанса связи с экипажем МКС в рамках встречи в Кремле. 26 мая 2018
Американская актриса Эмма Стоун на показе Louis Vuitton Cruise 2019 в Сен-Поль-де-Вансе, Франция
Девушки загарают во время гонки Формулы-1 в Монако
Игрок ФК Реал Мадрид Серхио Рамос (слева) и игрок ФК Ливерпуль Роберто Фирмино
Дети играют в лагере палестинских беженцев в Аль-Бакаа
Девушка на турнире ESL One Birmingham 2018 Dota 2 в Великобритании
© РИА Новости / POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкГлава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на минувшей неделе встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Во время переговоров северокорейский лидер поинтересовался у главы МИД России, как здоровье президента Владимира Путина, и передал ему привет.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на минувшей неделе встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Во время переговоров северокорейский лидер поинтересовался у главы МИД России, как здоровье президента Владимира Путина, и передал ему привет.
© AFP 2018 / Shaukat AhmedМужчины спят в тени тюков с сеном в жаркий летний день в городе Аджмере индийского штата Раджастхан.Мужчины спят в тени тюка сена в жаркий летний день в Аджмере, Индия. 30 мая 2018 года
© AFP 2018 / Shaukat Ahmed
Мужчины спят в тени тюков с сеном в жаркий летний день в городе Аджмере индийского штата Раджастхан.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
© REUTERS / Maxim ShemetovОлимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова получила в подарок от японского политика Такаси Эндо щенка породы акита-ину.Российская фигуристка Алина Загитова с щенком японской породы акита-ину
© REUTERS / Maxim Shemetov
Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова получила в подарок от японского политика Такаси Эндо щенка породы акита-ину.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.Участники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Участники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
© REUTERS / Stefan WermuthМолния в небе над Федеральным дворцом в центре Берна, Швейцария.Молния над Федеральным дворцом в центре Берна, Швейцария
© REUTERS / Stefan Wermuth
Молния в небе над Федеральным дворцом в центре Берна, Швейцария.
© AFP 2018 / Dibyangshu SarkarАнтитабачная акция в Калькутте.Индийские активисты принимают участие в акции против табака в Калькутте. 31 мая 2018 года
© AFP 2018 / Dibyangshu Sarkar
Антитабачная акция в Калькутте.
© REUTERS / Gustavo GrafКандидат в президенты Мексики от альянса правящей Институционно-революционной партии и экологов Хосе Антонио Мид падает с кресла во время встречи с избирателями в Мехико.Кандидат в президенты Мексики Хосе Антонио Мид падает с кресла
© REUTERS / Gustavo Graf
Кандидат в президенты Мексики от альянса правящей Институционно-революционной партии и экологов Хосе Антонио Мид падает с кресла во время встречи с избирателями в Мехико.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПоследствия обстрела жилого дома в Докучаевске.Последствия обстрела жилого дома в Докучаевске
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела жилого дома в Докучаевске.
© AFP 2018 / Guillermo AriasУчастники музыкального фестиваля "Fandango Fronterizo", который ежегодно проходит на границе США и Мексики.Музыканты и танцоры принимают участие в ежегодном мероприятии Fandango Fronterizo в Парке дружбы на границе США и Мексики. 26 мая 2018 года
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Участники музыкального фестиваля "Fandango Fronterizo", который ежегодно проходит на границе США и Мексики.
© AFP 2018 / dpa/Roland WeihrauchУчастница конкурса косплея в День Японии в Дюссельдорфе.Участница конкурса косплея в День Японии в Дюссельдорфе
© AFP 2018 / dpa/Roland Weihrauch
Участница конкурса косплея в День Японии в Дюссельдорфе.
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкСтолкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах.Столкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Столкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах.
© REUTERS / Max RossiКорейские тхэквондисты выступают перед папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане.Тхэквондисты из Кореи выступают перед папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане
© REUTERS / Max Rossi
Корейские тхэквондисты выступают перед папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОперная певица Валентина Нафорница выступает на музыкальном шоу "Классика на Дворцовой".Оперная певица Валентина Нафорница выступает в музыкальном шоу Классика на Дворцовой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперная певица Валентина Нафорница выступает на музыкальном шоу "Классика на Дворцовой".
© REUTERS / Amit DaveРабочие демонтируют списанную нефтяную вышку на верфи Аланг, Индия.Рабочие демонтируют списанную нефтяную вышку на верфи Аланг, Индия
© REUTERS / Amit Dave
Рабочие демонтируют списанную нефтяную вышку на верфи Аланг, Индия.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВыступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК Ливерпуль
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
© AFP 2018 / Johannes Eisele Котята на территории жилого комплекса в Шанхае.Котята в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Котята на территории жилого комплекса в Шанхае.
© AFP 2018 / Paul Faith Жители Ирландии на минувшей неделе проголосовали за внесение в закон об абортах поправок, которые отменят запрет на искусственное прерывание беременности.Реакция жителей на легализацию абортов в Ирландии
© AFP 2018 / Paul Faith
Жители Ирландии на минувшей неделе проголосовали за внесение в закон об абортах поправок, которые отменят запрет на искусственное прерывание беременности.
© REUTERS / Paul HannaФанат празднует победу футбольного клуба "Реал Мадрид" в финале Лиги чемпионов УЕФА.Празднование победы клуба Реал Мадрид в Лиге чемпионов УЕФА 2017/2018
© REUTERS / Paul Hanna
Фанат празднует победу футбольного клуба "Реал Мадрид" в финале Лиги чемпионов УЕФА.
© AP Photo / David McFaddenПоследствия наводнения на реке Патапско в городе Элликотт-Сити американского штата Мэриленд.Жители города Элликотт-Сити наблюдают за последствиями наводнения на реке Патапско
© AP Photo / David McFadden
Последствия наводнения на реке Патапско в городе Элликотт-Сити американского штата Мэриленд.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники группы Hollywood Vampires актер Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.Актёр Джонни Депп (слева) и гитарист американской группы Aerosmith Джо Перри во время выступления на сцене спортивного комплекса Олимпийский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники группы Hollywood Vampires актер Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на городском пляже в Гурзуфе.Отдыхающие на городском пляже в Гурзуфе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие на городском пляже в Гурзуфе.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРастущая луна в небе над Москвой.Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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Растущая луна в небе над Москвой.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкРоссийские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол на борту МКС мячом Telstar-18, который вернется на Землю 3 июня и откроет чемпионат мира по футболу в России.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол на борту МКС мячом Telstar-18, который вернется на Землю 3 июня и откроет чемпионат мира по футболу в России.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая по сеансу связи пообщались с космонавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время сеанса связи с экипажем МКС в рамках встречи в Кремле. 26 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая по сеансу связи пообщались с космонавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.
© AFP 2018 / Valery HacheАмериканская актриса Эмма Стоун позирует фотографам во время показа коллекции Louis Vuitton Cruise 2019 на юго-востоке Франции.Американская актриса Эмма Стоун на показе Louis Vuitton Cruise 2019 в Сен-Поль-де-Вансе, Франция
© AFP 2018 / Valery Hache
Американская актриса Эмма Стоун позирует фотографам во время показа коллекции Louis Vuitton Cruise 2019 на юго-востоке Франции.
© AP Photo / Luca BrunoДевушки загорают на ипподроме в Монако во время гонки Формулы-1.Девушки загарают во время гонки Формулы-1 в Монако
© AP Photo / Luca Bruno
Девушки загорают на ипподроме в Монако во время гонки Формулы-1.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИгрок "Реала" Серхио Рамос и футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино в финальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.Игрок ФК Реал Мадрид Серхио Рамос (слева) и игрок ФК Ливерпуль Роберто Фирмино
© РИА Новости / Стрингер
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Игрок "Реала" Серхио Рамос и футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино в финальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.
© REUTERS / Muhammad HamedЛагерь палестинских беженцев в Аль-Бакаа в пригороде Аммана, Иордания.Дети играют в лагере палестинских беженцев в Аль-Бакаа
© REUTERS / Muhammad Hamed
Лагерь палестинских беженцев в Аль-Бакаа в пригороде Аммана, Иордания.
© REUTERS / Ed SykesГостья киберспортивного турнира ESL One Birmingham по игре Dota 2 в Великобритании.Девушка на турнире ESL One Birmingham 2018 Dota 2 в Великобритании
© REUTERS / Ed Sykes
Гостья киберспортивного турнира ESL One Birmingham по игре Dota 2 в Великобритании.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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