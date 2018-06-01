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Лучшие фото недели: Лавров в КНДР, Загитова с щенком и футбол на орбите
15:0901.06.2018
(обновлено: 15:17 01.06.2018)
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© РИА Новости / POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкГлава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на минувшей неделе встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Во время переговоров северокорейский лидер поинтересовался у главы МИД России, как здоровье президента Владимира Путина, и передал ему привет.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на минувшей неделе встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Во время переговоров северокорейский лидер поинтересовался у главы МИД России, как здоровье президента Владимира Путина, и передал ему привет.
© AFP 2018 / Shaukat AhmedМужчины спят в тени тюков с сеном в жаркий летний день в городе Аджмере индийского штата Раджастхан.
Мужчины спят в тени тюков с сеном в жаркий летний день в городе Аджмере индийского штата Раджастхан.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
© REUTERS / Maxim ShemetovОлимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова получила в подарок от японского политика Такаси Эндо щенка породы акита-ину.
Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова получила в подарок от японского политика Такаси Эндо щенка породы акита-ину.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
Участники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
© REUTERS / Gustavo GrafКандидат в президенты Мексики от альянса правящей Институционно-революционной партии и экологов Хосе Антонио Мид падает с кресла во время встречи с избирателями в Мехико.
Кандидат в президенты Мексики от альянса правящей Институционно-революционной партии и экологов Хосе Антонио Мид падает с кресла во время встречи с избирателями в Мехико.
© AFP 2018 / Guillermo AriasУчастники музыкального фестиваля "Fandango Fronterizo", который ежегодно проходит на границе США и Мексики.
Участники музыкального фестиваля "Fandango Fronterizo", который ежегодно проходит на границе США и Мексики.
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкСтолкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах.
Столкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах.
© REUTERS / Max RossiКорейские тхэквондисты выступают перед папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане.
Корейские тхэквондисты выступают перед папой Римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОперная певица Валентина Нафорница выступает на музыкальном шоу "Классика на Дворцовой".
Оперная певица Валентина Нафорница выступает на музыкальном шоу "Классика на Дворцовой".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВыступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
Выступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
© AFP 2018 / Paul Faith Жители Ирландии на минувшей неделе проголосовали за внесение в закон об абортах поправок, которые отменят запрет на искусственное прерывание беременности.
Жители Ирландии на минувшей неделе проголосовали за внесение в закон об абортах поправок, которые отменят запрет на искусственное прерывание беременности.
© REUTERS / Paul HannaФанат празднует победу футбольного клуба "Реал Мадрид" в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Фанат празднует победу футбольного клуба "Реал Мадрид" в финале Лиги чемпионов УЕФА.
© AP Photo / David McFaddenПоследствия наводнения на реке Патапско в городе Элликотт-Сити американского штата Мэриленд.
© AP Photo / David McFadden
Последствия наводнения на реке Патапско в городе Элликотт-Сити американского штата Мэриленд.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники группы Hollywood Vampires актер Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
Участники группы Hollywood Vampires актер Джонни Депп и гитарист Aerosmith Джо Перри на сцене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкРоссийские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол на борту МКС мячом Telstar-18, который вернется на Землю 3 июня и откроет чемпионат мира по футболу в России.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол на борту МКС мячом Telstar-18, который вернется на Землю 3 июня и откроет чемпионат мира по футболу в России.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая по сеансу связи пообщались с космонавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.
Президент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 26 мая по сеансу связи пообщались с космонавтами, которые находятся на борту Международной космической станции.
© AFP 2018 / Valery HacheАмериканская актриса Эмма Стоун позирует фотографам во время показа коллекции Louis Vuitton Cruise 2019 на юго-востоке Франции.
Американская актриса Эмма Стоун позирует фотографам во время показа коллекции Louis Vuitton Cruise 2019 на юго-востоке Франции.
© AP Photo / Luca BrunoДевушки загорают на ипподроме в Монако во время гонки Формулы-1.
© AP Photo / Luca Bruno
Девушки загорают на ипподроме в Монако во время гонки Формулы-1.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИгрок "Реала" Серхио Рамос и футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино в финальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.
Игрок "Реала" Серхио Рамос и футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино в финальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.
© REUTERS / Ed SykesГостья киберспортивного турнира ESL One Birmingham по игре Dota 2 в Великобритании.
Гостья киберспортивного турнира ESL One Birmingham по игре Dota 2 в Великобритании.
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