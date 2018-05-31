Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, май 2018 года
18:5031.05.2018
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкФестиваль "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в городе Кировск Мурманской области.
Фестиваль "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в городе Кировск Мурманской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПрохождение огненно-штурмовой полосы во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета в Новосибирской области.
Прохождение огненно-штурмовой полосы во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета в Новосибирской области.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСупермодель Винни Харлоу на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.
Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМацестинская чайная плантация в Хостинском районе Большого Сочи.
Мацестинская чайная плантация в Хостинском районе Большого Сочи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродроме "Кубинка" в Московской области.
Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродроме "Кубинка" в Московской области.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке Каннского международного фестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке Каннского международного фестиваля.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧемпионат по летнему горному троеборью среди военнослужащих Южного военного округа в горах Карачаево-Черкессии.
Чемпионат по летнему горному троеборью среди военнослужащих Южного военного округа в горах Карачаево-Черкессии.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастники Кубка России по рафтингу "Интерралли-Белая 2018" во время прохождения трассы в Адыгее.
Участники Кубка России по рафтингу "Интерралли-Белая 2018" во время прохождения трассы в Адыгее.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае.
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГенеральная репетиция парада на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция парада на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРепетиция первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.
Репетиция первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкШтурм позиций боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
Штурм позиций боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь", ведущей к Крымскому мосту.
Автомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь", ведущей к Крымскому мосту.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонию вступления в должность президента впервые приехал на отечественном лимузине из проекта "Кортеж".
Владимир Путин на церемонию вступления в должность президента впервые приехал на отечественном лимузине из проекта "Кортеж".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка.
Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа" открыл движение по автодорожной части Крымского моста.
Президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа" открыл движение по автодорожной части Крымского моста.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкСкальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница") в древнем городе Петра в Иордании.
Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница") в древнем городе Петра в Иордании.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкСолист рок-группы System of a Down Серж Танкян отвечает на вопросы журналистов в Ереване, куда он приехал, чтобы поддержать акции протеста в Армении.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Солист рок-группы System of a Down Серж Танкян отвечает на вопросы журналистов в Ереване, куда он приехал, чтобы поддержать акции протеста в Армении.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВоенно-морские учения сил Северного флота "Кумжа – 2018" в Баренцевом море.
Военно-морские учения сил Северного флота "Кумжа – 2018" в Баренцевом море.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкУчастники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
Участники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖилой дом в поселке Горловка, пострадавший в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Жилой дом в поселке Горловка, пострадавший в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВыступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
Выступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСергей Шойгу перед началом переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта.
Сергей Шойгу перед началом переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПогонщик с верблюдом в пустыне Хор-аль-Адаид в Дохе.
Погонщик с верблюдом в пустыне Хор-аль-Адаид в Дохе.
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