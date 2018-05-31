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Лучшие фото РИА Новости, май 2018 года

18:5031.05.2018
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Участники фестиваля Хибины-бикини-2018 на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области
Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения культурно-этнографического центра Моя Россия
Мацестинская чайная плантация
Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома Кубинка в Московской области
Участники акции Бессмертный полк, проходящего в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иванове. 8 мая 2018 года
Отдыхающие прыгают в воду с волнорезов в Новом Свете
Актриса Эльза Хоск на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо и чемпионата по летнему горному троеборью среди военнослужащих ЮВО в горах Республики Карачаево-Черкессия
Участники первомайской демонстрации в центре Афин
Участники Кубка России по рафтингу Интерралли Белая 2018 во время прохождения трассы в Республике Адыгея
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 на всеармейском конкурсе Чистое небо-2018
Луна и самолет на закате
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля
Военнослужащие парадных расчетов на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Певица Айсель Мамедова (Азербайджан) на репетиции первого полуфинала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
Во время сбора урожая клубники в Краснодарском крае
Штурм позиций бойцов террористической организации Исламское государство (ИГ)* в южном пригороде Дамаска. 17 мая 2018
Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь, ведущей к Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в ледовом дворце Большой в Сочи
Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка
Участники акции Бессмертный полк в Казани
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
Рок-музыкант Серж Танкян отвечает на вопросы журналистов у аэропорта Звартноц в Ереване
Военно-морские учения Кумжа – 2018
Участники автобоев на выживание Восстание машин на аэродроме Левцово в Ярославской области
Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК Ливерпуль
Сергей Шойгу перед началом переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Арабской Республики Египет в формате 2+2
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
Погонщик с верблюдом в пустыне Khor Al Adaid в Дохе
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкФестиваль "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в городе Кировск Мурманской области.Участники фестиваля Хибины-бикини-2018 на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в городе Кировск Мурманской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПрохождение огненно-штурмовой полосы во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета в Новосибирской области.Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Прохождение огненно-штурмовой полосы во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета в Новосибирской области.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСупермодель Винни Харлоу на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения культурно-этнографического центра Моя Россия
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМацестинская чайная плантация в Хостинском районе Большого Сочи.Мацестинская чайная плантация
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мацестинская чайная плантация в Хостинском районе Большого Сочи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродроме "Кубинка" в Московской области.Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома Кубинка в Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродроме "Кубинка" в Московской области.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкДетский парад Победы "Дорогами памяти" в Иванове.Участники акции Бессмертный полк, проходящего в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иванове. 8 мая 2018 года
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Детский парад Победы "Дорогами памяти" в Иванове.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на побережье в Новом Свете.Отдыхающие прыгают в воду с волнорезов в Новом Свете
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие на побережье в Новом Свете.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкШведская модель Эльза Хоск на красной дорожке Каннского международного фестиваля.Актриса Эльза Хоск на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке Каннского международного фестиваля.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧемпионат по летнему горному троеборью среди военнослужащих Южного военного округа в горах Карачаево-Черкессии.Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо и чемпионата по летнему горному троеборью среди военнослужащих ЮВО в горах Республики Карачаево-Черкессия
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Чемпионат по летнему горному троеборью среди военнослужащих Южного военного округа в горах Карачаево-Черкессии.
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация в центре Афин.Участники первомайской демонстрации в центре Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Первомайская демонстрация в центре Афин.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастники Кубка России по рафтингу "Интерралли-Белая 2018" во время прохождения трассы в Адыгее.Участники Кубка России по рафтингу Интерралли Белая 2018 во время прохождения трассы в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Участники Кубка России по рафтингу "Интерралли-Белая 2018" во время прохождения трассы в Адыгее.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае.Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 на всеармейском конкурсе Чистое небо-2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" на всеармейском конкурсе "Чистое небо-2018" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРастущая луна в небе над Москвой.Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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Растущая луна в небе над Москвой.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГенеральная репетиция парада на Красной площади в Москве.Военнослужащие парадных расчетов на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральная репетиция парада на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРепетиция первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.Певица Айсель Мамедова (Азербайджан) на репетиции первого полуфинала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Репетиция первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСбор урожая клубники в Краснодарском крае.Во время сбора урожая клубники в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая клубники в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкШтурм позиций боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.Штурм позиций бойцов террористической организации Исламское государство (ИГ)* в южном пригороде Дамаска. 17 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Штурм позиций боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь", ведущей к Крымскому мосту.Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь, ведущей к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь", ведущей к Крымскому мосту.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в ледовом дворце Большой в Сочи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонию вступления в должность президента впервые приехал на отечественном лимузине из проекта "Кортеж".Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин на церемонию вступления в должность президента впервые приехал на отечественном лимузине из проекта "Кортеж".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка.Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Казани.Участники акции Бессмертный полк в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Казани.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа" открыл движение по автодорожной части Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа" открыл движение по автодорожной части Крымского моста.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкСкальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница") в древнем городе Петра в Иордании.Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница") в древнем городе Петра в Иордании.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкСолист рок-группы System of a Down Серж Танкян отвечает на вопросы журналистов в Ереване, куда он приехал, чтобы поддержать акции протеста в Армении.Рок-музыкант Серж Танкян отвечает на вопросы журналистов у аэропорта Звартноц в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Солист рок-группы System of a Down Серж Танкян отвечает на вопросы журналистов в Ереване, куда он приехал, чтобы поддержать акции протеста в Армении.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкВоенно-морские учения сил Северного флота "Кумжа – 2018" в Баренцевом море.Военно-морские учения Кумжа – 2018
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Военно-морские учения сил Северного флота "Кумжа – 2018" в Баренцевом море.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкУчастники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.Участники автобоев на выживание Восстание машин на аэродроме Левцово в Ярославской области
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Участники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖилой дом в поселке Горловка, пострадавший в результате обстрела со стороны украинских силовиков.Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в поселке Горловка, пострадавший в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВыступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК Ливерпуль
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Выступление артистов перед началом финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСергей Шойгу перед началом переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта.Сергей Шойгу перед началом переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Арабской Республики Египет в формате 2+2
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу перед началом переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПогонщик с верблюдом в пустыне Хор-аль-Адаид в Дохе.Погонщик с верблюдом в пустыне Khor Al Adaid в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погонщик с верблюдом в пустыне Хор-аль-Адаид в Дохе.
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