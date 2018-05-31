Они игнорируют правила и рушат стереотипы, ими восторгаются и их ненавидят. Их творчество и успех порождают волну подражателей среди миллионов фанатов по всему миру. Культовые блондинки — в фотоленте Ria.ru.
Культовые блондинки
13:2631.05.2018
(обновлено: 13:55 31.05.2018)
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© AFP 2018Бриджит Бардо стала всемирно известна после съемок в фильме "И Бог создал женщину". Эта роль сделала ее символом эмансипации, свободы, вольнодумства и бунтарства. Историки считают, что картина была предвестником сексуальной революции 1960-х годов. Сама же Бардо не считала себя настоящей актрисой. "Я играю саму себя. Я не такая великая актриса, чтобы играть кого-то еще. Вот почему мне нравятся простые, сумасбродные, сексуальные роли". После завершения кинокарьеры Бардо посвятила себя борьбе за права животных.
Бриджит Бардо стала всемирно известна после съемок в фильме "И Бог создал женщину". Эта роль сделала ее символом эмансипации, свободы, вольнодумства и бунтарства. Историки считают, что картина была предвестником сексуальной революции 1960-х годов. Сама же Бардо не считала себя настоящей актрисой. "Я играю саму себя. Я не такая великая актриса, чтобы играть кого-то еще. Вот почему мне нравятся простые, сумасбродные, сексуальные роли". После завершения кинокарьеры Бардо посвятила себя борьбе за права животных.
© AP PhotoУдивительное преображение Нормы Джин Бейкер в Мерилин Монро - это классическая голливудская история об американской мечте. Созданный актрисой образ наивной, легкомысленной и сексуальной блондинки стал культовым в кинематографе. Характерные жесты, особая походка, откровенные наряды и даже сама ее жизнь вне съемочной площадки - все работало на имидж главного секс-символа минувшего века. Она стала настоящей иконой американской поп-культуры. О Мэрилин написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, она породила массу подражателей и оказала влияние таких художников и артистов, как Энди Уорхол и Мадонна.
© AP Photo
Удивительное преображение Нормы Джин Бейкер в Мерилин Монро - это классическая голливудская история об американской мечте. Созданный актрисой образ наивной, легкомысленной и сексуальной блондинки стал культовым в кинематографе. Характерные жесты, особая походка, откровенные наряды и даже сама ее жизнь вне съемочной площадки - все работало на имидж главного секс-символа минувшего века. Она стала настоящей иконой американской поп-культуры. О Мэрилин написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, она породила массу подражателей и оказала влияние таких художников и артистов, как Энди Уорхол и Мадонна.
© AP Photo / FileМарлен Дитрих, настоящее имя которой Мария Магдалена, стала легендой при жизни, впервые создав в кино образ прекрасной женщины, одновременно порочной и невинной, вызывающе сексуальной и неприступной. Жестковатое контральто "голубого ангела" с выразительным тембром стало одним из самых запоминающихся голосов прошлого века. Образ актрисы сильно повлиял как на моду, так и в целом на женское сознание. Ее неповторимая элегантность сделала Дитрих одной из самых стильных женщин ХХ столетия.
© AP Photo / File
Марлен Дитрих, настоящее имя которой Мария Магдалена, стала легендой при жизни, впервые создав в кино образ прекрасной женщины, одновременно порочной и невинной, вызывающе сексуальной и неприступной. Жестковатое контральто "голубого ангела" с выразительным тембром стало одним из самых запоминающихся голосов прошлого века. Образ актрисы сильно повлиял как на моду, так и в целом на женское сознание. Ее неповторимая элегантность сделала Дитрих одной из самых стильных женщин ХХ столетия.
© AP PhotoКинокарьера Грейс Келли длилась всего четыре года. За это время она успела сняться в трех фильмах Альфреда Хичкока, получить два "Золотых глобуса" и "Оскар" за лучшую женскую роль, а также обрести титул самой кассовой актрисы своего времени. В 1956 году Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, после чего оставила работу в кино. Княгиня погибла в автокатастрофе в 1982 году, оставив принцу троих детей. Он до самой смерти оставался вдовцом и был похоронен рядом с Грейс в семейном склепе Гримальди в 2005 году.
© AP Photo
Кинокарьера Грейс Келли длилась всего четыре года. За это время она успела сняться в трех фильмах Альфреда Хичкока, получить два "Золотых глобуса" и "Оскар" за лучшую женскую роль, а также обрести титул самой кассовой актрисы своего времени. В 1956 году Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, после чего оставила работу в кино. Княгиня погибла в автокатастрофе в 1982 году, оставив принцу троих детей. Он до самой смерти оставался вдовцом и был похоронен рядом с Грейс в семейном склепе Гримальди в 2005 году.
© AP Photo / FileТвигги - это первая супермодель в истории мировых подиумов. Подражая британке, миллионы девушек по всему миру худели до измождения (при росте 166 см Твигги весила всего 40 килограммов), копировали макияж и короткую стрижку большеглазой модели. Она стала визитной карточкой 60-х годов и иконой британской субкультуры модов.
© AP Photo / File
Твигги - это первая супермодель в истории мировых подиумов. Подражая британке, миллионы девушек по всему миру худели до измождения (при росте 166 см Твигги весила всего 40 килограммов), копировали макияж и короткую стрижку большеглазой модели. Она стала визитной карточкой 60-х годов и иконой британской субкультуры модов.
© AP Photo / Invision/ John Shearer"Королева поп-музыки" Мадонна Луиза Чикконе записала свою первую песню в 1982 году и с тех пор остается на вершине Олимпа мирового шоу-бизнеса. Она стала первой певицей, полностью контролирующей свой репертуар и образ на сцене. Это была революция в индустрии, открывшая двери множеству исполнителей. Ее образ стал источником вдохновения для таких музыкантов, как Destiny's Child, Бритни Спирс, Пинк, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус и Адель. Ее творчество дало толчок новому витку развития поп-культуры, она оказала влияние не только на музыку, но и на моду, постмодернистское искусство и феминизм.
© AP Photo / Invision/ John Shearer
"Королева поп-музыки" Мадонна Луиза Чикконе записала свою первую песню в 1982 году и с тех пор остается на вершине Олимпа мирового шоу-бизнеса. Она стала первой певицей, полностью контролирующей свой репертуар и образ на сцене. Это была революция в индустрии, открывшая двери множеству исполнителей. Ее образ стал источником вдохновения для таких музыкантов, как Destiny's Child, Бритни Спирс, Пинк, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус и Адель. Ее творчество дало толчок новому витку развития поп-культуры, она оказала влияние не только на музыку, но и на моду, постмодернистское искусство и феминизм.
© AFP 2018 / Leon NealБританская супермодель Кейт Мосс уничтожила монополию совершенных моделей-богинь начала 90-х. Кейт, рост которой всего 168 см, была больше похожа на голодного подростка с неидеальными чертами лица, чем на одну из топ-моделей. Ее внешность идеально вписалась в моду на андрогинность конца 90-х, что позволило ей стать лицом бренда Calvin Klein, создававшего модели унисекс.
Британская супермодель Кейт Мосс уничтожила монополию совершенных моделей-богинь начала 90-х. Кейт, рост которой всего 168 см, была больше похожа на голодного подростка с неидеальными чертами лица, чем на одну из топ-моделей. Ее внешность идеально вписалась в моду на андрогинность конца 90-х, что позволило ей стать лицом бренда Calvin Klein, создававшего модели унисекс.
© AFP 2018 / Gérard JulienРекордсменка по числу фотографий на обложках модных журналов Клаудиа Шиффер входит в число "изначальных супермоделей" - див подиума, которые больше чем звезды Голливуда, по меткому выражению Карла Лагерфельда, стали выражением подлинного гламура в 90-е годы прошлого века. Все тот же Лагерфельд однажды назвал Шиффер "хорошо отлаженной немецкой машиной", имея в виду ее умение зарабатывать деньги. Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью мира, зарабатывая в день около 50 тысяч долларов.
Рекордсменка по числу фотографий на обложках модных журналов Клаудиа Шиффер входит в число "изначальных супермоделей" - див подиума, которые больше чем звезды Голливуда, по меткому выражению Карла Лагерфельда, стали выражением подлинного гламура в 90-е годы прошлого века. Все тот же Лагерфельд однажды назвал Шиффер "хорошо отлаженной немецкой машиной", имея в виду ее умение зарабатывать деньги. Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью мира, зарабатывая в день около 50 тысяч долларов.
© GTG Entertainment (1989 – 2001)Карьера актрисы и фотомодели Памелы Андерсон началась с обложки журнала Playboy, но звездным часом стало ее участие в съемках сериала "Спасатели Малибу". Роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу одним из главных секс-символов 90-х годов. "Спасатели" были самым популярным шоу на американском телевидении. В настоящий момент актриса активно занимается благотворительностью. Она борется за права животных и помогает людям, пострадавшим от природных катаклизмов.
© GTG Entertainment (1989 – 2001)
Карьера актрисы и фотомодели Памелы Андерсон началась с обложки журнала Playboy, но звездным часом стало ее участие в съемках сериала "Спасатели Малибу". Роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу одним из главных секс-символов 90-х годов. "Спасатели" были самым популярным шоу на американском телевидении. В настоящий момент актриса активно занимается благотворительностью. Она борется за права животных и помогает людям, пострадавшим от природных катаклизмов.
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaРоссийскую супермодель Наталью Водянову принято называть "нижегородской золушкой". Она начала работать в 11 лет, помогая матери торговать овощами и фруктами на местном рынке, но уже в 18 ей предлагали контракты в Париже. Она побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых именитых кутюрье. Сейчас модель активно занимается благотворительностью, помогая детям с особенностями развития.
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Российскую супермодель Наталью Водянову принято называть "нижегородской золушкой". Она начала работать в 11 лет, помогая матери торговать овощами и фруктами на местном рынке, но уже в 18 ей предлагали контракты в Париже. Она побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых именитых кутюрье. Сейчас модель активно занимается благотворительностью, помогая детям с особенностями развития.
© AFP 2018 / Angela WeissАмериканская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид сделала головокружительную карьеру в мире большой моды. Редкий показ новых коллекций ведущих кутюрье обходится без ее прохода по подиуму. В 2016 году Британский совет моды назвал Джиджи главной моделью мира. Она снималась для календаря Pirelli, является лицом нескольких линий бренда Tom Ford и "ангелом" Victoria’s Secret.
Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид сделала головокружительную карьеру в мире большой моды. Редкий показ новых коллекций ведущих кутюрье обходится без ее прохода по подиуму. В 2016 году Британский совет моды назвал Джиджи главной моделью мира. Она снималась для календаря Pirelli, является лицом нескольких линий бренда Tom Ford и "ангелом" Victoria’s Secret.
© AFP 2018 / Mark RalstonСтефани Джоаанн Анджелина Джерманотта, так на самом деле зовут исполнительницу, выступающую под псевдонимом Lady Gaga. Ее карьера началась с участия в бурлеск-шоу с трансвеститами и танцовщицами в клубах Нижнего Ист-Сайда. Под влиянием таких музыкантов, как Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Мадонна и Queen, смело экспериментируя с образами и нарядами, Леди Гага создала свой собственный яркий, эпатажный стиль. Певица является сторонницей философии индийского духовного лидера Ошо. Ей близки его идеи о творчестве как "величайшей форме восстания в жизни".
Стефани Джоаанн Анджелина Джерманотта, так на самом деле зовут исполнительницу, выступающую под псевдонимом Lady Gaga. Ее карьера началась с участия в бурлеск-шоу с трансвеститами и танцовщицами в клубах Нижнего Ист-Сайда. Под влиянием таких музыкантов, как Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Мадонна и Queen, смело экспериментируя с образами и нарядами, Леди Гага создала свой собственный яркий, эпатажный стиль. Певица является сторонницей философии индийского духовного лидера Ошо. Ей близки его идеи о творчестве как "величайшей форме восстания в жизни".
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaШарлиз Терон - удивительный пример роскошной блондинки, которая завоевала Оскар, буквально отказавшись от своей красоты. Для съемок в фильме "Монстр" она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом, под которым стала совершенно неузнаваемой. Зато результат того стоил. Нельсон Мандела лично поздравил актрису, когда она привезла приз киноакадемии на родину в ЮАР. По удивительному стечению обстоятельств, еще для одного культового фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", Шарлиз пришлось побриться наголо и отказаться от левой руки.
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Шарлиз Терон - удивительный пример роскошной блондинки, которая завоевала Оскар, буквально отказавшись от своей красоты. Для съемок в фильме "Монстр" она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом, под которым стала совершенно неузнаваемой. Зато результат того стоил. Нельсон Мандела лично поздравил актрису, когда она привезла приз киноакадемии на родину в ЮАР. По удивительному стечению обстоятельств, еще для одного культового фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", Шарлиз пришлось побриться наголо и отказаться от левой руки.
© Фото : TriStar PicturesМировая известность пришла к Шэрон Стоун по меркам нынешнего Голливуда невероятно поздно. Ей было 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". Роль умной и чрезвычайно опасной блондинки сделала Стоун одним из главных секс-символом 90-х годов, а сцена допроса стала классикой Голливуда.
© Фото : TriStar Pictures
Мировая известность пришла к Шэрон Стоун по меркам нынешнего Голливуда невероятно поздно. Ей было 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". Роль умной и чрезвычайно опасной блондинки сделала Стоун одним из главных секс-символом 90-х годов, а сцена допроса стала классикой Голливуда.
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanДженнифер Лоуренс буквально ворвалась в мир большого Голливуда, за пару лет завоевав награды, к которым многие идут десятилетиями. На ее счету "Оскар", "Золотой глобус", "Сатурн", призы Британской киноакадемии и Гильдии киноактеров США. Прорывом для карьеры молодой актрисы стала трилогия "Голодные игры", в которой девушка предстала в роли борца за свободу и права угнетенных. Кассовые сборы в мире трех частей саги о Сойке-пересмешнице составили почти три миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Дженнифер Лоуренс буквально ворвалась в мир большого Голливуда, за пару лет завоевав награды, к которым многие идут десятилетиями. На ее счету "Оскар", "Золотой глобус", "Сатурн", призы Британской киноакадемии и Гильдии киноактеров США. Прорывом для карьеры молодой актрисы стала трилогия "Голодные игры", в которой девушка предстала в роли борца за свободу и права угнетенных. Кассовые сборы в мире трех частей саги о Сойке-пересмешнице составили почти три миллиарда долларов.
© AFP 2018 / Loic Venance"Секс-символ для интеллектуалов" - такое прозвище получила начинающая актриса Ума турман после съемок в фильме "Генри и Джун", где она сыграла жену писателя Генри Миллера. Сексуальность Умы сразила и Квентина Тарантино, который, по легенде, дал ей роль в культовом "Криминальном чтиве", как только увидел ее ступни. Благодаря "Чтиву" Ума получила номинацию на "Оскар" и окончательно закрепилась в статусе звезды, а сам фильм стал настоящей вехой в американском кинематографе, давшей толчок развитию независимого кино. Тарантино подарил Уме и еще одну яркую роль - Беатрикс из фильма "Убить Билла", которая, вооружившись катаной, мстит тем, кто отнял у нее надежду на новую жизнь.
"Секс-символ для интеллектуалов" - такое прозвище получила начинающая актриса Ума турман после съемок в фильме "Генри и Джун", где она сыграла жену писателя Генри Миллера. Сексуальность Умы сразила и Квентина Тарантино, который, по легенде, дал ей роль в культовом "Криминальном чтиве", как только увидел ее ступни. Благодаря "Чтиву" Ума получила номинацию на "Оскар" и окончательно закрепилась в статусе звезды, а сам фильм стал настоящей вехой в американском кинематографе, давшей толчок развитию независимого кино. Тарантино подарил Уме и еще одну яркую роль - Беатрикс из фильма "Убить Билла", которая, вооружившись катаной, мстит тем, кто отнял у нее надежду на новую жизнь.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussМарию Шарапову часто называют королевой большого тенниса. Бывшая первая ракетка мира является одной из десяти женщин в истории, обладающих так называемым "карьерным шлемом": она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. После годичной дисквалификации спортсменка вернулась в большой спорт и продолжает выступать на международных турнирах.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Марию Шарапову часто называют королевой большого тенниса. Бывшая первая ракетка мира является одной из десяти женщин в истории, обладающих так называемым "карьерным шлемом": она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. После годичной дисквалификации спортсменка вернулась в большой спорт и продолжает выступать на международных турнирах.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖенщина-богиня Рената Литвинова для многих является иконой стиля. Она создала образ, который включает в себя не только макияж и одежду, но также особую манеру поведения и мимику, свойственную только ей. Однако не стоит забывать, что за артистическим образом роковой блондинки скрывается по-настоящему талантливый режиссер и сценарист.
Женщина-богиня Рената Литвинова для многих является иконой стиля. Она создала образ, который включает в себя не только макияж и одежду, но также особую манеру поведения и мимику, свойственную только ей. Однако не стоит забывать, что за артистическим образом роковой блондинки скрывается по-настоящему талантливый режиссер и сценарист.
© AFP 2018 / Justin TallisСоздательница мира Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг за пять лет прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионерши. В мире продано более 400 миллионов экземпляров ее книг. В 2017 году Роулинг возглавила рейтинг европейских знаменитостей с самым большим доходом за последний год - ее заработок составил 95 млн долларов. В фан-клуб писательницы входят сотни миллионов детей, подростков и даже взрослых людей, каждый из которых все еще ждет свою Буклю.
Создательница мира Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг за пять лет прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионерши. В мире продано более 400 миллионов экземпляров ее книг. В 2017 году Роулинг возглавила рейтинг европейских знаменитостей с самым большим доходом за последний год - ее заработок составил 95 млн долларов. В фан-клуб писательницы входят сотни миллионов детей, подростков и даже взрослых людей, каждый из которых все еще ждет свою Буклю.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСкарлетт Йоханссон чрезвычайно везет на работу с прославленными режиссерами. Ее первым крупным успехом стал оскароносный фильм Софии Копполы "Трудности перевода", через год - "Матч Поинт" Вудди Аллена, и после этого Йоханссон было уже не остановить. Она с легкостью меняет амплуа неуверенной в себе блондинки на роковую красотку, может сыграть Черную вдову, киборга или компьютерную программу.
Скарлетт Йоханссон чрезвычайно везет на работу с прославленными режиссерами. Ее первым крупным успехом стал оскароносный фильм Софии Копполы "Трудности перевода", через год - "Матч Поинт" Вудди Аллена, и после этого Йоханссон было уже не остановить. Она с легкостью меняет амплуа неуверенной в себе блондинки на роковую красотку, может сыграть Черную вдову, киборга или компьютерную программу.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкС легкой руки, а точнее прекрасного лица британки Кары Делевинь мода на темные соболиные брови перекочевала с мировых подиумов в повседневную жизнь. Пик популярности модели пришелся на 2012 год, ее называли "звездным лицом сезона", она участвовала в показах таких домов моды, как Oscar de la Renta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney и Chanel. Тогда же Кару признали моделью года. Теперь Делевинь сосредоточилась на актерской карьере.
С легкой руки, а точнее прекрасного лица британки Кары Делевинь мода на темные соболиные брови перекочевала с мировых подиумов в повседневную жизнь. Пик популярности модели пришелся на 2012 год, ее называли "звездным лицом сезона", она участвовала в показах таких домов моды, как Oscar de la Renta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney и Chanel. Тогда же Кару признали моделью года. Теперь Делевинь сосредоточилась на актерской карьере.
© AFP 2018 / Robyn BeckТейлор Свифт - одна из самых высокооплачиваемых певиц нашего времени, ее альбомы расходятся миллионными тиражами за первую же неделю продаж. Несмотря на весьма лирический образ исполнительницы на сцене, в жизни Свифт известна тем, что с легкостью устраивает скандалы с коллегами по цеху, что находит поддержу у большинства ее фанатов.
Тейлор Свифт - одна из самых высокооплачиваемых певиц нашего времени, ее альбомы расходятся миллионными тиражами за первую же неделю продаж. Несмотря на весьма лирический образ исполнительницы на сцене, в жизни Свифт известна тем, что с легкостью устраивает скандалы с коллегами по цеху, что находит поддержу у большинства ее фанатов.
© Home Box Office, Inc.Персонаж Дэйнерис Таргариен, созданный британской актрисой Эмилией Кларк, стал одним из самых ярких образов сериала "Игра престолов". Многочисленные фанаты на страницах в интернете готовы сутки напролет обсуждать ее одежду и прически, а многие даже называют своих дочерей в честь Матери драконов.
© Home Box Office, Inc.
Персонаж Дэйнерис Таргариен, созданный британской актрисой Эмилией Кларк, стал одним из самых ярких образов сериала "Игра престолов". Многочисленные фанаты на страницах в интернете готовы сутки напролет обсуждать ее одежду и прически, а многие даже называют своих дочерей в честь Матери драконов.
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