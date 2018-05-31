Культовые блондинки

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Кинокарьера Грейс Келли длилась всего четыре года. За это время она успела сняться в трех фильмах Альфреда Хичкока, получить два "Золотых глобуса" и "Оскар" за лучшую женскую роль, а также обрести титул самой кассовой актрисы своего времени. В 1956 году Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, после чего оставила работу в кино. Княгиня погибла в автокатастрофе в 1982 году, оставив принцу троих детей. Он до самой смерти оставался вдовцом и был похоронен рядом с Грейс в семейном склепе Гримальди в 2005 году.