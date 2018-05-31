© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt (Geckzilla)

Орбитальная обсерватория "Хаббл" обнаружила в созвездии Льва галактику, чье притяжение "закрутило" свет более далекого звездного скопления в своеобразную арку. Галактика SDSS J1156+1911 находится на расстоянии примерно в 7,5 миллиарда световых лет от Земли. По размерам она примерно равна Млечному Пути. Благодаря своей массе, эта галактика искривляет и усиливает свет другой, расположенной за ней и удаленной от нас на еще большее расстояние. Расположение древней галактики и SDSS J1156+1911 не совсем совпадают, из-за чего становится видна "арка", окрашенная в зеленый цвет.