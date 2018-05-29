В учебном центре "Горный" состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Марш-бросок, полоса препятствий и рукопашный бой — в фотоленте Ria.ru.
Борьба за краповый берет
16:3029.05.2018
(обновлено: 16:35 29.05.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКвалификационные испытания на право ношения крапового берета прошли на базе учебного центра "Горный" отряда специального назначения "Ермак" в Новосибирской области.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета прошли на базе учебного центра "Горный" отряда специального назначения "Ермак" в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ испытании приняли участие 49 военнослужащих отрядов специального назначения и сотрудников СОБР, ОМОН Сибирского округа Росгвардии.
В испытании приняли участие 49 военнослужащих отрядов специального назначения и сотрудников СОБР, ОМОН Сибирского округа Росгвардии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВсе спецназовцы, допущенные до испытаний, прошли серьезный предварительный отбор в подразделениях по месту службы.
Все спецназовцы, допущенные до испытаний, прошли серьезный предварительный отбор в подразделениях по месту службы.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПеред финальным этапом испытаний каждый претендент выполнил нормативы по связи, военно-инженерной, огневой и горной подготовке.
Перед финальным этапом испытаний каждый претендент выполнил нормативы по связи, военно-инженерной, огневой и горной подготовке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники сдавали нормативы по физической подготовке. Подтягивание на перекладине, бег на 3 км и 100 метров и выполнение приемов рукопашного боя контролировали медицинские работники, которые и давали разрешение на допуск к основному этапу.
Участники сдавали нормативы по физической подготовке. Подтягивание на перекладине, бег на 3 км и 100 метров и выполнение приемов рукопашного боя контролировали медицинские работники, которые и давали разрешение на допуск к основному этапу.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ финале участники должны были совершить марш-бросок по пересеченной местности, преодолевая завалы, болото и водные преграды.
В финале участники должны были совершить марш-бросок по пересеченной местности, преодолевая завалы, болото и водные преграды.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВо время марш-броска необходимо было преодолеть препятствия на специальной штурмовой полосе, где создавалась обстановка, приближенная к боевой.
Во время марш-броска необходимо было преодолеть препятствия на специальной штурмовой полосе, где создавалась обстановка, приближенная к боевой.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники испытаний должны были выполнить упражнения по огневой подготовке и штурмовать здание, захваченное вооруженными преступниками.
Участники испытаний должны были выполнить упражнения по огневой подготовке и штурмовать здание, захваченное вооруженными преступниками.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета.
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗатем следовали задания на акробатику, а также комплексы специальных упражнений с оружием и без.
Затем следовали задания на акробатику, а также комплексы специальных упражнений с оружием и без.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ конце испытаний состоялись рукопашные поединки с военнослужащими, которые уже имеют краповый берет.
В конце испытаний состоялись рукопашные поединки с военнослужащими, которые уже имеют краповый берет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо итогам испытаний заветный краповый берет получили 13 спецназовцев.
По итогам испытаний заветный краповый берет получили 13 спецназовцев.
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