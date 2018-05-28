Площадка Краснодарского края на ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум прошел с 24 по 26 мая под девизом "Создавая экономику доверия". Краснодарский край на форуме представил флагманские проекты и заключил шесть соглашений на сумму 19,5 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем в предыдущем году, когда на ПМЭФ были подписаны соглашения на 4 миллиарда рублей.