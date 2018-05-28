Петербургский международный экономический форум прошел с 24 по 26 мая под девизом "Создавая экономику доверия". Краснодарский край на форуме представил флагманские проекты и заключил шесть соглашений на сумму 19,5 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем в предыдущем году, когда на ПМЭФ были подписаны соглашения на 4 миллиарда рублей.
Площадка Краснодарского края на ПМЭФ-2018
17:0128.05.2018
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяКраснодарский стенд работал в формате ресторана, где посетители могли отведать традиционные кубанские блюда.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Краснодарский стенд работал в формате ресторана, где посетители могли отведать традиционные кубанские блюда.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПлощадка региона в этом году развернулась на 590 квадратных метрах.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Площадка региона в этом году развернулась на 590 квадратных метрах.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяНа Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил шесть соглашений на сумму около 19,5 миллиардов рублей. Наиболее крупное из них касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил шесть соглашений на сумму около 19,5 миллиардов рублей. Наиболее крупное из них касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяАдминистрация региона подписала соглашение в размере 12,5 миллиарда рублей с ООО "Морской порт Геленджик". К 2022 году в городе-курорте планируют, в том числе, построить многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик марина".
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Администрация региона подписала соглашение в размере 12,5 миллиарда рублей с ООО "Морской порт Геленджик". К 2022 году в городе-курорте планируют, в том числе, построить многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик марина".
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяЕще одно крупное соглашение Кубань заключила с компанией "Томатэк", которая планирует строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию томатов на территории Северского района региона. Инвестиции составят порядка 3,5 миллиарда рублей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Еще одно крупное соглашение Кубань заключила с компанией "Томатэк", которая планирует строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию томатов на территории Северского района региона. Инвестиции составят порядка 3,5 миллиарда рублей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяСоглашение также было подписано с ООО "Управляющая компания "Дело", которая построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес и СПА-комплексом. Проект позволит трудоустроить порядка 200 человек.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Соглашение также было подписано с ООО "Управляющая компания "Дело", которая построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес и СПА-комплексом. Проект позволит трудоустроить порядка 200 человек.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПо итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, оглашенным в рамках ПМЭФ-2018, Краснодарский край впервые с 2014 года улучшил позиции и поднялся на одну строчку, заняв шестое место.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, оглашенным в рамках ПМЭФ-2018, Краснодарский край впервые с 2014 года улучшил позиции и поднялся на одну строчку, заняв шестое место.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяКак отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, на улучшение инвестклимата оказал влияние ряд мер, среди которых - готовые площадки для бизнеса "под ключ", льготы и преференции, а также информационная поддержка предпринимателей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, на улучшение инвестклимата оказал влияние ряд мер, среди которых - готовые площадки для бизнеса "под ключ", льготы и преференции, а также информационная поддержка предпринимателей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ дни форума был представлен новый бренд Краснодарского края. По мнению разработчиков, бренд позволит повысить уровень доверия бизнеса к региону, увеличить инвестиционную привлекательность региона и его узнаваемость на различных мероприятиях.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В дни форума был представлен новый бренд Краснодарского края. По мнению разработчиков, бренд позволит повысить уровень доверия бизнеса к региону, увеличить инвестиционную привлекательность региона и его узнаваемость на различных мероприятиях.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПомимо презентации края на внешних рынках, создание единого символа позволит решить внутренние задачи - собрать в единую стилистическую структуру все символы органов исполнительной власти. Кроме того, бренд края рассчитан и на более массовую аудиторию –жителей региона и туристов.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Помимо презентации края на внешних рынках, создание единого символа позволит решить внутренние задачи - собрать в единую стилистическую структуру все символы органов исполнительной власти. Кроме того, бренд края рассчитан и на более массовую аудиторию –жителей региона и туристов.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВсего в основные дни проведения ПМЭФ-2018 павильон Краснодарского края посетили более трех тысяч человек.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Всего в основные дни проведения ПМЭФ-2018 павильон Краснодарского края посетили более трех тысяч человек.
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