РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Песков, Навка, Мединский и другие участники марафона "Бегущие сердца"

13:0528.05.2018
0100
Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова (справа), креативный директор Podium Market Полина Киценко и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве. 27 мая 2018
Министр культуры РФ Владимир Мединский и его супруга Марина (в центре) во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве. В центре - трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер XII Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева
Актриса Мария Шалаева перед стартом благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф (справа) во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Актрисы Юлия Пересильд (слева) и Ингеборга Дапкунайте перед стартом благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, серебряный призер по фигурному катанию Екатерина Боброва и российская волейболистка Евгения Уколова во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБлаготворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца" прошел 27 мая в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. Главный старт по традиции был дан в Москве.Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца" прошел 27 мая в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. Главный старт по традиции был дан в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВторой год подряд благотворительный забег Сбербанка был организован совместно с Фондом "Обнаженные сердца", основателем которого является модель Наталья Водянова.Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова (справа), креативный директор Podium Market Полина Киценко и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Второй год подряд благотворительный забег Сбербанка был организован совместно с Фондом "Обнаженные сердца", основателем которого является модель Наталья Водянова.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ связи с проведением благотворительного марафона с 07.00 до 15.30 в центре Москвы были перекрыты несколько улиц и набережных.Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В связи с проведением благотворительного марафона с 07.00 до 15.30 в центре Москвы были перекрыты несколько улиц и набережных.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году марафон впервые прошел в самом центре Москвы — на Васильевском спуске у стен Кремля. На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве. 27 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В этом году марафон впервые прошел в самом центре Москвы — на Васильевском спуске у стен Кремля. На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и его супруга Марина во время марафона "Бегущие сердца" в Москве.Министр культуры РФ Владимир Мединский и его супруга Марина (в центре) во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский и его супруга Марина во время марафона "Бегущие сердца" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТрехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер XII Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева.Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве. В центре - трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер XII Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер XII Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАктриса Мария Шалаева перед стартом марафона в Москве.Актриса Мария Шалаева перед стартом благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Актриса Мария Шалаева перед стартом марафона в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве на старт вышли более 15 тысяч человек, а всего по стране, а также в Республике Беларусь и Казахтане в благотворительной акции приняли участие более 160 тысяч человек.Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Москве на старт вышли более 15 тысяч человек, а всего по стране, а также в Республике Беларусь и Казахтане в благотворительной акции приняли участие более 160 тысяч человек.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ прошлом году председатель правления Сбербанка России Герман Греф бежал с остальными участниками марафона. В этом году выйти на старт ему помешала спортивная травма.Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф (справа) во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В прошлом году председатель правления Сбербанка России Герман Греф бежал с остальными участниками марафона. В этом году выйти на старт ему помешала спортивная травма.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрограмма марафона включала забег на дистанцию 4,2 км (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья), и забеги на 10 км и 21,1 км - они стартовали одновременно.Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Программа марафона включала забег на дистанцию 4,2 км (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья), и забеги на 10 км и 21,1 км - они стартовали одновременно.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАктрисы Юлия Пересильд и Ингеборга Дапкунайте перед стартом марафона "Бегущие сердца" в Москве.Актрисы Юлия Пересильд (слева) и Ингеборга Дапкунайте перед стартом благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Актрисы Юлия Пересильд и Ингеборга Дапкунайте перед стартом марафона "Бегущие сердца" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлавная цель забега - сбор средств для ранней помощи маленьким детям с такими нарушениями развития как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич. В этом году организатором удалось собрать 53 миллиона рублей, из них в фонд "Обнаженные сердца" передано 40,5 миллиона рублей.Участники благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Главная цель забега - сбор средств для ранней помощи маленьким детям с такими нарушениями развития как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич. В этом году организатором удалось собрать 53 миллиона рублей, из них в фонд "Обнаженные сердца" передано 40,5 миллиона рублей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредседатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, серебряный призер по фигурному катанию Екатерина Боброва и российская волейболистка Евгения Уколова после забега.Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, серебряный призер по фигурному катанию Екатерина Боброва и российская волейболистка Евгения Уколова во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, серебряный призер по фигурному катанию Екатерина Боброва и российская волейболистка Евгения Уколова после забега.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой во время благотворительного зелёного марафона Бегущие сердца в Москве. 27 мая 2018Песков, Навка, Мединский и другие участники марафона "Бегущие сердца"13:0528.05.2018
Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018Завершающий день работы ПМЭФ14:0726.05.2018
Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площадиПоследний звонок: белые фартуки, банты и слезы выпускников18:5025.05.2018
Подрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДРЛиквидация ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее17:4125.05.2018
Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон (слева) во время бизнес-диалога Россия - Франция в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018Ключевые встречи второго дня работы Петербургского форума16:4425.05.2018
КаминУют с треском: как выбрать камин для дома или квартиры15:2925.05.2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Гости медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ14:5225.05.2018
Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018Второй день работы ПМЭФ14:1425.05.2018
Модель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music AwardsЛучшие фото недели: букет Меркель, новые деньги и потоки лавы на Гавайях12:3625.05.2018
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на стенде Международного информационного агентстваРоссия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Первый день работы ПМЭФ18:2224.05.2018
Все фотоленты

В минувшие выходные в разных городах России прошел благотворительный марафон "Бегущие сердца". Известные политики, спортсмены и другие участники Зеленого забега — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена