В минувшие выходные в разных городах России прошел благотворительный марафон "Бегущие сердца". Известные политики, спортсмены и другие участники Зеленого забега — в фотоленте Ria.ru.
Песков, Навка, Мединский и другие участники марафона "Бегущие сердца"
13:0528.05.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБлаготворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца" прошел 27 мая в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. Главный старт по традиции был дан в Москве.
Благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца" прошел 27 мая в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. Главный старт по традиции был дан в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВторой год подряд благотворительный забег Сбербанка был организован совместно с Фондом "Обнаженные сердца", основателем которого является модель Наталья Водянова.
Второй год подряд благотворительный забег Сбербанка был организован совместно с Фондом "Обнаженные сердца", основателем которого является модель Наталья Водянова.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ связи с проведением благотворительного марафона с 07.00 до 15.30 в центре Москвы были перекрыты несколько улиц и набережных.
В связи с проведением благотворительного марафона с 07.00 до 15.30 в центре Москвы были перекрыты несколько улиц и набережных.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году марафон впервые прошел в самом центре Москвы — на Васильевском спуске у стен Кремля. На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.
В этом году марафон впервые прошел в самом центре Москвы — на Васильевском спуске у стен Кремля. На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и его супруга Марина во время марафона "Бегущие сердца" в Москве.
Министр культуры РФ Владимир Мединский и его супруга Марина во время марафона "Бегущие сердца" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТрехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер XII Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева.
Трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер XII Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАктриса Мария Шалаева перед стартом марафона в Москве.
Актриса Мария Шалаева перед стартом марафона в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве на старт вышли более 15 тысяч человек, а всего по стране, а также в Республике Беларусь и Казахтане в благотворительной акции приняли участие более 160 тысяч человек.
В Москве на старт вышли более 15 тысяч человек, а всего по стране, а также в Республике Беларусь и Казахтане в благотворительной акции приняли участие более 160 тысяч человек.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ прошлом году председатель правления Сбербанка России Герман Греф бежал с остальными участниками марафона. В этом году выйти на старт ему помешала спортивная травма.
В прошлом году председатель правления Сбербанка России Герман Греф бежал с остальными участниками марафона. В этом году выйти на старт ему помешала спортивная травма.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрограмма марафона включала забег на дистанцию 4,2 км (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья), и забеги на 10 км и 21,1 км - они стартовали одновременно.
Программа марафона включала забег на дистанцию 4,2 км (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья), и забеги на 10 км и 21,1 км - они стартовали одновременно.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАктрисы Юлия Пересильд и Ингеборга Дапкунайте перед стартом марафона "Бегущие сердца" в Москве.
Актрисы Юлия Пересильд и Ингеборга Дапкунайте перед стартом марафона "Бегущие сердца" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлавная цель забега - сбор средств для ранней помощи маленьким детям с такими нарушениями развития как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич. В этом году организатором удалось собрать 53 миллиона рублей, из них в фонд "Обнаженные сердца" передано 40,5 миллиона рублей.
Главная цель забега - сбор средств для ранней помощи маленьким детям с такими нарушениями развития как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич. В этом году организатором удалось собрать 53 миллиона рублей, из них в фонд "Обнаженные сердца" передано 40,5 миллиона рублей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредседатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, серебряный призер по фигурному катанию Екатерина Боброва и российская волейболистка Евгения Уколова после забега.
Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, серебряный призер по фигурному катанию Екатерина Боброва и российская волейболистка Евгения Уколова после забега.
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