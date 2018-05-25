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Последний звонок: белые фартуки, банты и слезы выпускников

18:5025.05.2018
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Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площади
Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площади
Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площади
Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
Выпускники ГБОУ Романовская школа № 1240 запускают воздушные шары во время празднования последнего звонка в Москве
Празднование последнего звонка в ГБОУ Романовская школа № 1240 в Москве
Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
Выпускницы средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе во время празднования последнего звонка
Выпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе во время празднования последнего звонка
Выпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе во время празднования последнего звонка
Выпускницы делают селфи у входа в школу №47 во время празднования последнего звонка в городе Чите
Выпускники школы №9 фотографируются во время празднования последнего звонка в городе Чите
Выпускники во время празднования последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области
Выпускники во время празднования последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПоследний звонок в российских школах традиционно проходит 25 мая.Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Последний звонок в российских школах традиционно проходит 25 мая.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ этот день в школах проходят праздничные линейки и торжественные мероприятия, на которые выпускники приглашают своих родных и близких.Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В этот день в школах проходят праздничные линейки и торжественные мероприятия, на которые выпускники приглашают своих родных и близких.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ последнее время все больше выпускников предпочитают отмечать последний звонок не в здании альма-матер, а гуляя по центральным улицам городов.Школьники во время празднования последнего звонка на Красной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В последнее время все больше выпускников предпочитают отмечать последний звонок не в здании альма-матер, а гуляя по центральным улицам городов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле последнего звонка 11-классникам предстоит сдать единый государственный экзамен.Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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После последнего звонка 11-классникам предстоит сдать единый государственный экзамен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2018 году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч выпускников.Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2018 году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч выпускников.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВыпускники "Романовской школы" № 1240 в Москве.Выпускники ГБОУ Романовская школа № 1240 запускают воздушные шары во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выпускники "Романовской школы" № 1240 в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногие школы стремятся сохранить традиции: на торжественной линейке первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик - главный символ праздника.Празднование последнего звонка в ГБОУ Романовская школа № 1240 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Многие школы стремятся сохранить традиции: на торжественной линейке первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик - главный символ праздника.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкШкольники во время празднования последнего звонка в Москве.Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Школьники во время празднования последнего звонка в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкШкольники во время празднования последнего звонка в Москве.Школьники во время празднования последнего звонка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Школьники во время празднования последнего звонка в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускницы средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе.Выпускницы средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе во время празднования последнего звонка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускницы средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе.Выпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе во время празднования последнего звонка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе.Выпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе во время празднования последнего звонка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускники средней образовательной школы №3 в подмосковной Балашихе.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускницы читинской школы №47.Выпускницы делают селфи у входа в школу №47 во время празднования последнего звонка в городе Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выпускницы читинской школы №47.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыпускники школы №9 фотографируются во время празднования последнего звонка в Чите.Выпускники школы №9 фотографируются во время празднования последнего звонка в городе Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выпускники школы №9 фотографируются во время празднования последнего звонка в Чите.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПразднование последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области.Выпускники во время празднования последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Празднование последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПразднования последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области.Выпускники во время празднования последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Празднования последнего звонка в общеобразовательной школе поселка Калиново в Свердловской области.
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Последний звонок прозвенел в пятницу во многих школах России. Белые фартуки, банты, танцы, смех и слезы выпускников — в фотоленте Ria.ru.
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