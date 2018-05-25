Гости медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА "Россия сегодня" опубликовала новость о том, что культурные связи России и США продолжают развиваться довольно интенсивно. "Молния" вице-премьера сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.