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Гости медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ

14:5225.05.2018
(обновлено: 14:53 25.05.2018)
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Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев вручает сертификат выпускающего редактора министру спорта РФ Павлу Колобкову на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева в ходе Петербургского международного экономического форума попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева в ходе Петербургского международного экономического форума попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНовость Виктории Лопыревой была опубликована для новостного мобильного приложения "Динамика дня", и теперь доступна для всех подписчиков агентства. Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручил Виктории памятный сертификат.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Новость Виктории Лопыревой была опубликована для новостного мобильного приложения "Динамика дня", и теперь доступна для всех подписчиков агентства. Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручил Виктории памятный сертификат.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА "Россия сегодня" опубликовала новость о том, что культурные связи России и США продолжают развиваться довольно интенсивно. "Молния" вице-премьера сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА "Россия сегодня" опубликовала новость о том, что культурные связи России и США продолжают развиваться довольно интенсивно. "Молния" вице-премьера сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко также стал гостем стенда Международного информационного агентства "Россия сегодня". Вице-премьер опубликовал "молнию" о том, что поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко также стал гостем стенда Международного информационного агентства "Россия сегодня". Вице-премьер опубликовал "молнию" о том, что поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр спорта России Павел Колобков также попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Новость с пометкой "молния" сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня".Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр спорта России Павел Колобков также попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Новость с пометкой "молния" сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручил министру сертификат выпускающего редактора.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев вручает сертификат выпускающего редактора министру спорта РФ Павлу Колобкову на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручил министру сертификат выпускающего редактора.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также выпустила новость с пометкой "молния" на ленту информационного агентства РИА Новости. Она предложила сбалансировать систему ОМС и в будущем преобразовать ее в вертикальную структуру.Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также выпустила новость с пометкой "молния" на ленту информационного агентства РИА Новости. Она предложила сбалансировать систему ОМС и в будущем преобразовать ее в вертикальную структуру.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня"Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня"
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает сертификат выпускающего редактора фотомодели и телеведущей Виктории Лопыревой на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Гости медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ14:5225.05.2018
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Все дни ПМЭФ в павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени актуальную информацию со всех площадок форума. Гости стенда медиагруппы, которые попробовали себя в качестве выпускающих редакторов РИА Новости — в фотоленте Ria.ru.

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