Все дни ПМЭФ в павильоне F "Экспофорума" работает мультимедийный презентационный стенд медиагруппы "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени актуальную информацию со всех площадок форума. Гости стенда медиагруппы, которые попробовали себя в качестве выпускающих редакторов РИА Новости — в фотоленте Ria.ru.
Гости медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ
14:5225.05.2018
(обновлено: 14:53 25.05.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева в ходе Петербургского международного экономического форума попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева в ходе Петербургского международного экономического форума попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНовость Виктории Лопыревой была опубликована для новостного мобильного приложения "Динамика дня", и теперь доступна для всех подписчиков агентства. Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручил Виктории памятный сертификат.
Новость Виктории Лопыревой была опубликована для новостного мобильного приложения "Динамика дня", и теперь доступна для всех подписчиков агентства. Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручил Виктории памятный сертификат.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА "Россия сегодня" опубликовала новость о том, что культурные связи России и США продолжают развиваться довольно интенсивно. "Молния" вице-премьера сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на стенде МИА "Россия сегодня" опубликовала новость о том, что культурные связи России и США продолжают развиваться довольно интенсивно. "Молния" вице-премьера сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко также стал гостем стенда Международного информационного агентства "Россия сегодня". Вице-премьер опубликовал "молнию" о том, что поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко также стал гостем стенда Международного информационного агентства "Россия сегодня". Вице-премьер опубликовал "молнию" о том, что поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр спорта России Павел Колобков также попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Новость с пометкой "молния" сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня".
Министр спорта России Павел Колобков также попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Новость с пометкой "молния" сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручил министру сертификат выпускающего редактора.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручил министру сертификат выпускающего редактора.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также выпустила новость с пометкой "молния" на ленту информационного агентства РИА Новости. Она предложила сбалансировать систему ОМС и в будущем преобразовать ее в вертикальную структуру.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также выпустила новость с пометкой "молния" на ленту информационного агентства РИА Новости. Она предложила сбалансировать систему ОМС и в будущем преобразовать ее в вертикальную структуру.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня"
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня"
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