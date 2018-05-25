Лучшие фото недели: букет Меркель, новые деньги и потоки лавы на Гавайях

Самый высокий, красный уровень тревоги был объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Он продолжает выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров. В атмосферу также попадают токсичные газы, опасные для здоровья. Многие дома на острове были уничтожены лавой.