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Лучшие фото недели: букет Меркель, новые деньги и потоки лавы на Гавайях

12:3625.05.2018
(обновлено: 12:37 25.05.2018)
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Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи
Во время сбора урожая клубники в Краснодарском крае
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл выходят из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018 года
Военнослужащие сирийской армии на БМД-1 в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
Лава вулкана Килауэа возле дома в деревне Пахоа, Гавайи. 19 мая 2018 года
Карнавал культур в Берлине
Участники автобоев на выживание Восстание машин на аэродроме Левцово в Ярославской области
Выпускницы делают селфи у входа в школу №47 во время празднования последнего звонка в городе Чите
Участники демонстрации в Париже во время общенационального дня протеста французских государственных служащих против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона
Призывник прощается с родными и близкими перед отправкой из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах
Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Тонконтин в Тегусигальпе, Гондурас. 22 мая 2018
Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке
Молодежь играет в футбол на берегу реки Янгон, Мьянма
На Петербургском международном экономическом форуме
Новая фотография Юпитера, полученная зондом Juno
Мужчина пытается потушить пожар в магазине электротоваров в Амритсаре, Индия
Шестилетняя девочка сидит в окружении оленей своей семьи неподалеку от поселка Цагааннуур, Монголия
Спускаемый аппарат космического корабля Союз ТМА-16М в павильоне Космос на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018. 23 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения культурно-этнографического центра Моя Россия
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон во время освящения Крымского моста
Продавец в Дамаске
Мусульмане молятся вокруг Святой Каабы
Птица сидит на голове оленя в Сан-Хосе Вильянуэва
Выступление команды черлидеров во время баскетбольного матча между командами ЦСКА и Жальгирис
Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
Фотограф фотографирует макет памятной банкноты Банка России, посвященной чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае
Модель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music Awards
Выступление танцоров на цветочном шоу в Челси
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая провели переговоры в Сочи. Глава российского государства поприветствовал канцлера у входа в свою резиденцию Бочаров Ручей, они обменялись рукопожатиями, после чего Путин подарил Меркель букет цветов.Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая провели переговоры в Сочи. Глава российского государства поприветствовал канцлера у входа в свою резиденцию Бочаров Ручей, они обменялись рукопожатиями, после чего Путин подарил Меркель букет цветов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСбора урожая клубники в Краснодарском крае.Во время сбора урожая клубники в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбора урожая клубники в Краснодарском крае.
© AFP 2018 / Danny Lawson/PoolБританский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка. После церемонии стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала внуку титул герцога Сассекского, а его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл выходят из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018 года
© AFP 2018 / Danny Lawson/Pool
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка. После церемонии стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала внуку титул герцога Сассекского, а его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), действовавшие в западной части лагеря беженцев "Ярмук", были полностью уничтожены на минувшей неделе и территория перешла под контроль войск Сирии.Военнослужащие сирийской армии на БМД-1 в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), действовавшие в западной части лагеря беженцев "Ярмук", были полностью уничтожены на минувшей неделе и территория перешла под контроль войск Сирии.
© REUTERS / Terray SylvesterСамый высокий, красный уровень тревоги был объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Он продолжает выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров. В атмосферу также попадают токсичные газы, опасные для здоровья. Многие дома на острове были уничтожены лавой.Лава вулкана Килауэа возле дома в деревне Пахоа, Гавайи. 19 мая 2018 года
© REUTERS / Terray Sylvester
Самый высокий, красный уровень тревоги был объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Он продолжает выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров. В атмосферу также попадают токсичные газы, опасные для здоровья. Многие дома на острове были уничтожены лавой.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВ столице Германии прошел ежегодный Карнавал культур, участники которого прошли масштабным театрализованным шествием по улицам города.Карнавал культур в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
В столице Германии прошел ежегодный Карнавал культур, участники которого прошли масштабным театрализованным шествием по улицам города.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкУчастники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.Участники автобоев на выживание Восстание машин на аэродроме Левцово в Ярославской области
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Участники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПразднование последнего звонка в Чите.Выпускницы делают селфи у входа в школу №47 во время празднования последнего звонка в городе Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Празднование последнего звонка в Чите.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДемонстрация в Париже в рамках Общенационального дня протеста государственных служащих против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона.Участники демонстрации в Париже во время общенационального дня протеста французских государственных служащих против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Демонстрация в Париже в рамках Общенационального дня протеста государственных служащих против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПризывник прощается с родными перед отправкой из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах.Призывник прощается с родными и близкими перед отправкой из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Призывник прощается с родными перед отправкой из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах.
© AFP 2018 / Orlando SierraПри посадке в аэропорту столицы Гондураса самолет Gulfstream G200 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, получил серьезные повреждения и почти разрушился. В результате ЧП пострадали шесть человек.Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Тонконтин в Тегусигальпе, Гондурас. 22 мая 2018
© AFP 2018 / Orlando Sierra
При посадке в аэропорту столицы Гондураса самолет Gulfstream G200 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, получил серьезные повреждения и почти разрушился. В результате ЧП пострадали шесть человек.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНоворожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке.Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuФутбольный матч на берегу реки Янгон, Мьянма.Молодежь играет в футбол на берегу реки Янгон, Мьянма
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Футбольный матч на берегу реки Янгон, Мьянма.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán DoranНовая фотография Большого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno.Новая фотография Юпитера, полученная зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán Doran
Новая фотография Большого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno.
© AFP 2018 / Narinder NanuМужчина пытается потушить пожар в магазине электротоваров в Амритсаре, Индия.Мужчина пытается потушить пожар в магазине электротоваров в Амритсаре, Индия
© AFP 2018 / Narinder Nanu
Мужчина пытается потушить пожар в магазине электротоваров в Амритсаре, Индия.
© REUTERS / Thomas PeterПоселок оленеводов Цагааннуур в Монголии.Шестилетняя девочка сидит в окружении оленей своей семьи неподалеку от поселка Цагааннуур, Монголия
© REUTERS / Thomas Peter
Поселок оленеводов Цагааннуур в Монголии.
© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкСпускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-16М", в котором космонавт Казахстана Айдын Аимбетов 12 сентября 2015 года благополучно прибыл на Землю, представлен на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.Спускаемый аппарат космического корабля Союз ТМА-16М в павильоне Космос на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018. 23 мая 2018
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-16М", в котором космонавт Казахстана Айдын Аимбетов 12 сентября 2015 года благополучно прибыл на Землю, представлен на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров и знакомства с центром "Сириус" 21 мая посетили культурно-этнографический центр "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время посещения культурно-этнографического центра Моя Россия
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров и знакомства с центром "Сириус" 21 мая посетили культурно-этнографический центр "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкМитрополит Феодосийский и Керченский Платон 22 мая совершил чин освящения Крымского моста.Митрополит Феодосийский и Керченский Платон во время освящения Крымского моста
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Митрополит Феодосийский и Керченский Платон 22 мая совершил чин освящения Крымского моста.
© AFP 2018 / Louai BesharaУличный торговец в старой части Дамаска.Продавец в Дамаске
© AFP 2018 / Louai Beshara
Уличный торговец в старой части Дамаска.
© REUTERS / Faisal Al NasserМолитва у святой Каабы в большой мечети во время месяца Рамадан в Мекке, Саудовская Аравия.Мусульмане молятся вокруг Святой Каабы
© REUTERS / Faisal Al Nasser
Молитва у святой Каабы в большой мечети во время месяца Рамадан в Мекке, Саудовская Аравия.
© AFP 2018 / Marvin RecinosОбитатели парка в районе Сан-Хосе-Вильянуэва в столице Сальвадора.Птица сидит на голове оленя в Сан-Хосе Вильянуэва
© AFP 2018 / Marvin Recinos
Обитатели парка в районе Сан-Хосе-Вильянуэва в столице Сальвадора.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicВыступление команды черлидеров в перерыве баскетбольного матча между командами ЦСКА и "Жальгирис".Выступление команды черлидеров во время баскетбольного матча между командами ЦСКА и Жальгирис
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Выступление команды черлидеров в перерыве баскетбольного матча между командами ЦСКА и "Жальгирис".
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкУкраинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра центр Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.Мужчина едет на велосипеде во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Украинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра центр Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБанк России выпустил сторублевую купюру, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. Ее тираж составит 20 миллионов штук. Памятные "сотки" можно будет купить в банках.Фотограф фотографирует макет памятной банкноты Банка России, посвященной чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Банк России выпустил сторублевую купюру, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. Ее тираж составит 20 миллионов штук. Памятные "сотки" можно будет купить в банках.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЭтап всеармейского конкурса "Чистое небо-2018" на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае.Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Этап всеармейского конкурса "Чистое небо-2018" на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussМодель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.Модель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music Awards
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Модель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasВыступление танцоров на Выставке цветов в лондонском районе Челси.Выступление танцоров на цветочном шоу в Челси
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Выступление танцоров на Выставке цветов в лондонском районе Челси.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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