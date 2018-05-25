Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: букет Меркель, новые деньги и потоки лавы на Гавайях
12:3625.05.2018
(обновлено: 12:37 25.05.2018)
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© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая провели переговоры в Сочи. Глава российского государства поприветствовал канцлера у входа в свою резиденцию Бочаров Ручей, они обменялись рукопожатиями, после чего Путин подарил Меркель букет цветов.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая провели переговоры в Сочи. Глава российского государства поприветствовал канцлера у входа в свою резиденцию Бочаров Ручей, они обменялись рукопожатиями, после чего Путин подарил Меркель букет цветов.
© AFP 2018 / Danny Lawson/PoolБританский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка. После церемонии стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала внуку титул герцога Сассекского, а его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка. После церемонии стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала внуку титул герцога Сассекского, а его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), действовавшие в западной части лагеря беженцев "Ярмук", были полностью уничтожены на минувшей неделе и территория перешла под контроль войск Сирии.
Боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), действовавшие в западной части лагеря беженцев "Ярмук", были полностью уничтожены на минувшей неделе и территория перешла под контроль войск Сирии.
© REUTERS / Terray SylvesterСамый высокий, красный уровень тревоги был объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Он продолжает выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров. В атмосферу также попадают токсичные газы, опасные для здоровья. Многие дома на острове были уничтожены лавой.
Самый высокий, красный уровень тревоги был объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Он продолжает выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров. В атмосферу также попадают токсичные газы, опасные для здоровья. Многие дома на острове были уничтожены лавой.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВ столице Германии прошел ежегодный Карнавал культур, участники которого прошли масштабным театрализованным шествием по улицам города.
В столице Германии прошел ежегодный Карнавал культур, участники которого прошли масштабным театрализованным шествием по улицам города.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкУчастники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
Участники автобоев на выживание "Восстание машин" на аэродроме "Левцово" в Ярославской области.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДемонстрация в Париже в рамках Общенационального дня протеста государственных служащих против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона.
Демонстрация в Париже в рамках Общенационального дня протеста государственных служащих против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПризывник прощается с родными перед отправкой из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах.
Призывник прощается с родными перед отправкой из Севастопольского военного комиссариата для похождения службы в Воздушно-космических силах.
© AFP 2018 / Orlando SierraПри посадке в аэропорту столицы Гондураса самолет Gulfstream G200 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, получил серьезные повреждения и почти разрушился. В результате ЧП пострадали шесть человек.
При посадке в аэропорту столицы Гондураса самолет Gulfstream G200 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, получил серьезные повреждения и почти разрушился. В результате ЧП пострадали шесть человек.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНоворожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке.
Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Seán DoranНовая фотография Большого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno.
Новая фотография Большого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno.
© AFP 2018 / Narinder NanuМужчина пытается потушить пожар в магазине электротоваров в Амритсаре, Индия.
Мужчина пытается потушить пожар в магазине электротоваров в Амритсаре, Индия.
© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкСпускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-16М", в котором космонавт Казахстана Айдын Аимбетов 12 сентября 2015 года благополучно прибыл на Землю, представлен на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.
© Sputnik / Болат Шайхинов
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-16М", в котором космонавт Казахстана Айдын Аимбетов 12 сентября 2015 года благополучно прибыл на Землю, представлен на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров и знакомства с центром "Сириус" 21 мая посетили культурно-этнографический центр "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров и знакомства с центром "Сириус" 21 мая посетили культурно-этнографический центр "Моя Россия" в ущелье Красной Поляны.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкМитрополит Феодосийский и Керченский Платон 22 мая совершил чин освящения Крымского моста.
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон 22 мая совершил чин освящения Крымского моста.
© REUTERS / Faisal Al NasserМолитва у святой Каабы в большой мечети во время месяца Рамадан в Мекке, Саудовская Аравия.
Молитва у святой Каабы в большой мечети во время месяца Рамадан в Мекке, Саудовская Аравия.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicВыступление команды черлидеров в перерыве баскетбольного матча между командами ЦСКА и "Жальгирис".
Выступление команды черлидеров в перерыве баскетбольного матча между командами ЦСКА и "Жальгирис".
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкУкраинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра центр Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Украинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра центр Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБанк России выпустил сторублевую купюру, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. Ее тираж составит 20 миллионов штук. Памятные "сотки" можно будет купить в банках.
Банк России выпустил сторублевую купюру, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. Ее тираж составит 20 миллионов штук. Памятные "сотки" можно будет купить в банках.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЭтап всеармейского конкурса "Чистое небо-2018" на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае.
Этап всеармейского конкурса "Чистое небо-2018" на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussМодель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Модель и актриса Шантель Джеффрис на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.
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