В поисках утраченного Ленина: как на Украине переделывают статуи вождя

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Теперь от одних скульптур остались лишь фрагменты, другие перекрасили, обезглавили, разбили, бросили в промзонах, лесах или на помойках. Некоторые памятники и вовсе переплавили в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера.