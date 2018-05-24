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В поисках утраченного Ленина: как на Украине переделывают статуи вождя

08:0024.05.2018
(обновлено: 08:19 24.05.2018)
06471
Чернобыль. 1 октября 2016. В поисках Ленина
Киев. 5 февраля 2016. В поисках Ленина
Кременчуг. 30 марта 2016. В поисках Ленина
Славянск. 15 сентября 2015. В поисках Ленина
Черкассы. 30 марта 2016. В поисках Ленина
Одесса. 21 ноября 2015. В поисках Ленина
Село Шабо, Одесская область. 21 ноября 2015. В поисках Ленина
Харьков. 2 февраля 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Перекрашенный, разбитый и поверженный. Демонтированные и переделанные скульптуры вождя на Украине заинтересовали швейцарского фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера. Они проехали всю бывшую советскую республику и сделали фотографии некогда величественных памятников.Чернобыль. 1 октября 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Перекрашенный, разбитый и поверженный. Демонтированные и переделанные скульптуры вождя на Украине заинтересовали швейцарского фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера. Они проехали всю бывшую советскую республику и сделали фотографии некогда величественных памятников.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Швед Нильс Акерманн и француз Себастьен Гобер находили статуи вождя на задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях.Киев. 5 февраля 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Швед Нильс Акерманн и француз Себастьен Гобер находили статуи вождя на задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13В декабре 2013 года Нильс Акерманн наблюдал, как памятник Ленину сносят на Бессарабской площади в Киеве.Кременчуг. 30 марта 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
В декабре 2013 года Нильс Акерманн наблюдал, как памятник Ленину сносят на Бессарабской площади в Киеве.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13"Опасные рудименты советско-российской идеологии" — именно под это определение нынешних украинских властей попали памятники вождю.Славянск. 15 сентября 2015. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
"Опасные рудименты советско-российской идеологии" — именно под это определение нынешних украинских властей попали памятники вождю.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Начиная с 2015 года в стране действует документ, запрещающий пропаганду советской символики. Именно в рамках этого закона снесли 2,5 тысячи памятников, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину.Черкассы. 30 марта 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Начиная с 2015 года в стране действует документ, запрещающий пропаганду советской символики. Именно в рамках этого закона снесли 2,5 тысячи памятников, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Теперь от одних скульптур остались лишь фрагменты, другие перекрасили, обезглавили, разбили, бросили в промзонах, лесах или на помойках. Некоторые памятники и вовсе переплавили в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера.Одесса. 21 ноября 2015. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Теперь от одних скульптур остались лишь фрагменты, другие перекрасили, обезглавили, разбили, бросили в промзонах, лесах или на помойках. Некоторые памятники и вовсе переплавили в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Итогом "поисков Ленина" стала фотокнига Аскерманна и Гобера, снимки из которой представлены в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер. Себастьен Гобер говорит, что авторы заняли в этом исследовании нейтральную позицию.Село Шабо, Одесская область. 21 ноября 2015. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Итогом "поисков Ленина" стала фотокнига Аскерманна и Гобера, снимки из которой представлены в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер. Себастьен Гобер говорит, что авторы заняли в этом исследовании нейтральную позицию.
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13Впервые проект был показан публике летом 2017 года, на главном фотофестивале Европы во французском Арле. Выставка имела большой успех, позднее ее увидели зрители в Швейцарии, Великобритании и Ливане.Харьков. 2 февраля 2016. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
Впервые проект был показан публике летом 2017 года, на главном фотофестивале Европы во французском Арле. Выставка имела большой успех, позднее ее увидели зрители в Швейцарии, Великобритании и Ливане.
Село Шабо, Одесская область. 21 ноября 2015. В поисках ЛенинаВ поисках утраченного Ленина: как на Украине переделывают статуи вождя08:0024.05.2018
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В московском Центре фотографии им. братьев Люмьер проходит выставка "В поисках Ленина": на ней представлены снимки полуразрушенных, демонтированных и переделанных скульптур Ленина на Украине. Наиболее интересные кадры — в фотоленте Ria.ru.

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