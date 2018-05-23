В Южном военном округе проходит всеармейский конкурс "Чистое небо-2018". Соревнования зенитчиков — в фотоленте Ria.ru.
"Иглы" и "Вербы" в небе над Краснодарским краем
19:3323.05.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСоревнования зенитчиков "Чистое небо-2018" проходят на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае.
Соревнования зенитчиков "Чистое небо-2018" проходят на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа полигоне Ейский свое мастерство показывают военнослужащие отделений ПЗРК "Игла" и ПЗРК "Верба" на бронетранспортерах БТР-82А. Кроме того в стрельбах принимали участие зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10".
На полигоне Ейский свое мастерство показывают военнослужащие отделений ПЗРК "Игла" и ПЗРК "Верба" на бронетранспортерах БТР-82А. Кроме того в стрельбах принимали участие зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ конкурсе принимают участие более 200 военнослужащих.
В конкурсе принимают участие более 200 военнослужащих.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМежду собой соревнуются девять команд, представляющих военные округа, Учебный центр войсковой ПВО, Воздушно-десантные войска, береговые войска Северного флота и Военную академию войсковой ПВО ВС РФ им. А.М. Василевского.
Между собой соревнуются девять команд, представляющих военные округа, Учебный центр войсковой ПВО, Воздушно-десантные войска, береговые войска Северного флота и Военную академию войсковой ПВО ВС РФ им. А.М. Василевского.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо время соревнований зенитчики стреляют из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и другие скоростные воздушные цели.
Во время соревнований зенитчики стреляют из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и другие скоростные воздушные цели.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо словам начальника ПВО сухопутных войск ВС РФ Александра Леонова, в этом году на конкурсе команды показывают сходные результаты и "идут очень плотно", явных аутсайдеров нет.
По словам начальника ПВО сухопутных войск ВС РФ Александра Леонова, в этом году на конкурсе команды показывают сходные результаты и "идут очень плотно", явных аутсайдеров нет.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтрельбу команды вели с расстояния в 4 км, а цели парили на высоте 20 м. Все условные цели были успешно поражены.
Стрельбу команды вели с расстояния в 4 км, а цели парили на высоте 20 м. Все условные цели были успешно поражены.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк"Чистое небо" состоит из пяти этапов. Во время первого идет подготовка подразделений ПВО к боевым действиям. На втором подразделения ПВО прикрывают передвижение других родов войск. Третий этап - прикрытие общевойсковых подразделений во время обороны района. Затем военнослужащим надо выполнить задачу по прикрытию контратаки общевойсковых подразделений и преодолеть зону разрушений и завалов.
"Чистое небо" состоит из пяти этапов. Во время первого идет подготовка подразделений ПВО к боевым действиям. На втором подразделения ПВО прикрывают передвижение других родов войск. Третий этап - прикрытие общевойсковых подразделений во время обороны района. Затем военнослужащим надо выполнить задачу по прикрытию контратаки общевойсковых подразделений и преодолеть зону разрушений и завалов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ходе состязаний военнослужащие должны продемонстрировать мастерство вождения бронетранспортеров и преодоления различных препятствий в условиях применения "противником" химического оружия.
В ходе состязаний военнослужащие должны продемонстрировать мастерство вождения бронетранспортеров и преодоления различных препятствий в условиях применения "противником" химического оружия.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПоказавшая лучший результат команда будет представлять ВС РФ на Международном конкурсе "Чистое небо", который планируется провести в августе текущего года в Китае.
Показавшая лучший результат команда будет представлять ВС РФ на Международном конкурсе "Чистое небо", который планируется провести в августе текущего года в Китае.
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