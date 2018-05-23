"Иглы" и "Вербы" в небе над Краснодарским краем

"Чистое небо" состоит из пяти этапов. Во время первого идет подготовка подразделений ПВО к боевым действиям. На втором подразделения ПВО прикрывают передвижение других родов войск. Третий этап - прикрытие общевойсковых подразделений во время обороны района. Затем военнослужащим надо выполнить задачу по прикрытию контратаки общевойсковых подразделений и преодолеть зону разрушений и завалов.