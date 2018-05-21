В столице Германии прошел ежегодный Карнавал культур. Участники праздничного шествия — в фотоленте Ria.ru.
Карнавал культур в Берлине
12:5221.05.2018
(обновлено: 12:55 21.05.2018)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeКарнавал культур - это масштабный городской фестиваль, участники которого представляют различные культурные и этнические общины, живущие в Берлине.
Карнавал культур - это масштабный городской фестиваль, участники которого представляют различные культурные и этнические общины, живущие в Берлине.
© REUTERS / Hannibal HanschkeПервый карнавал прошел в столице Германии в 1996 году. Он был ответом на рост расистских и националистических настроений, связанных с появлением в городе множества новых этнических общин.
Первый карнавал прошел в столице Германии в 1996 году. Он был ответом на рост расистских и националистических настроений, связанных с появлением в городе множества новых этнических общин.
© REUTERS / Hannibal HanschkeНа сегодняшний день в Берлине проживают представители порядка 70 национальных и этнических групп.
На сегодняшний день в Берлине проживают представители порядка 70 национальных и этнических групп.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВ последний день фестиваля проходит масштабный карнавальный парад - шествие, в котором принимают участие более пяти тысяч человек.
В последний день фестиваля проходит масштабный карнавальный парад - шествие, в котором принимают участие более пяти тысяч человек.
© REUTERS / Hannibal HanschkeНачинается шествие примерно в полдень и продолжается в течение восьми-девяти часов.
Начинается шествие примерно в полдень и продолжается в течение восьми-девяти часов.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВ празднике принимаю участие воспитанники множества танцевальный школ, артисты, музыканты и диджеи.
В празднике принимаю участие воспитанники множества танцевальный школ, артисты, музыканты и диджеи.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВо время парада участники и карнавальные платформы соревнуются между собой, а в конце шоу победителей торжественно награждают.
Во время парада участники и карнавальные платформы соревнуются между собой, а в конце шоу победителей торжественно награждают.
© REUTERS / Hannibal HanschkeПринять участие в карнавале может любой желающий, однако для этого надо заранее подать заявку на официальном сайте мероприятия.
Принять участие в карнавале может любой желающий, однако для этого надо заранее подать заявку на официальном сайте мероприятия.
© REUTERS / Hannibal HanschkeКарнавал привлекает десятки тысяч зрителей, а многие улицы в центре города перекрывают для автомобилей, чтобы не мешать прохождению торжественного шествия.
Карнавал привлекает десятки тысяч зрителей, а многие улицы в центре города перекрывают для автомобилей, чтобы не мешать прохождению торжественного шествия.
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