Как прошла международная акция "Ночь музеев" в Москве — в фотоленте ria.ru.
Культурный досуг: акция "Ночь музеев — 2018"
14:1020.05.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Ночь музеев" — акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции.
"Ночь музеев" — акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ рамках акции многие музеи были открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.
В рамках акции многие музеи были открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ России в акции "Ночь музеев" принимают участие более 100 арт-организаций (федеральные, городские и частные музеи и галереи).
В России в акции "Ночь музеев" принимают участие более 100 арт-организаций (федеральные, городские и частные музеи и галереи).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосковский музей Серебряного века также принял участие в этой масштабной акции.
Московский музей Серебряного века также принял участие в этой масштабной акции.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКроме того, в рамках "Ночи музеев" москвичи посетили "Москвариум".
Кроме того, в рамках "Ночи музеев" москвичи посетили "Москвариум".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля того, чтобы присоединиться к акции, музеям нужно было лишь добавить мероприятие в систему "Единое информационное пространство в сфере культуры" и указать тег "Ночь музеев".
Для того, чтобы присоединиться к акции, музеям нужно было лишь добавить мероприятие в систему "Единое информационное пространство в сфере культуры" и указать тег "Ночь музеев".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАкцию поддержали концертные залы, театры, библиотеки.
Акцию поддержали концертные залы, театры, библиотеки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Мединский выступил на открытии "Ночи музеев", отметив, что количество экспонируемых произведений в России увеличилось за шесть лет с четырех с половиной до семи миллионов.
Владимир Мединский выступил на открытии "Ночи музеев", отметив, что количество экспонируемых произведений в России увеличилось за шесть лет с четырех с половиной до семи миллионов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВо время акции посетители могли поучаствовать в интерактивных мероприятиях, предложенных музеями, и сделать поделки своими руками.
Во время акции посетители могли поучаствовать в интерактивных мероприятиях, предложенных музеями, и сделать поделки своими руками.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатр кошек Куклачева выступил с представлением во время "Ночи музеев".
Театр кошек Куклачева выступил с представлением во время "Ночи музеев".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТретьяковская галерея по традиции также открыла свои двери во время "Ночи музеев".
Третьяковская галерея по традиции также открыла свои двери во время "Ночи музеев".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТретьяковка стала одним из первых российских музеев, присоединившихся к международной акции.
Третьяковка стала одним из первых российских музеев, присоединившихся к международной акции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 22:00 - 00:00 в Третьяковке прошла реконструкция реалити-шоу "За стеклом"-2018.
С 22:00 - 00:00 в Третьяковке прошла реконструкция реалити-шоу "За стеклом"-2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС современным искусством посетители "Ночи музеев" могли познакомиться в здании Третьяковки на Крымском валу.
С современным искусством посетители "Ночи музеев" могли познакомиться в здании Третьяковки на Крымском валу.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногие музеи организовали бесплатные экскурсии и ярмарки.
Многие музеи организовали бесплатные экскурсии и ярмарки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители, которые не испугались дождя и выбрались в музеи, приняли участие в конкурсах и квестах, приготовленных специально для "Ночи музеев".
Посетители, которые не испугались дождя и выбрались в музеи, приняли участие в конкурсах и квестах, приготовленных специально для "Ночи музеев".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДля тех, кто не смог попасть в музеи, портал "Культура.РФ" вел прямые трансляции с площадок.
Для тех, кто не смог попасть в музеи, портал "Культура.РФ" вел прямые трансляции с площадок.
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