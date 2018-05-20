Перфоманс на фотовыставке "Освобождение Европы"

Медиагруппа "Россия сегодня" в этом году впервые присоединилась к всероссийской акции "Ночь в музее", став одной из арт-площадок мероприятия в Москве. Уличное театральное действие в исполнении актеров иммерсивного шоу "Вернувшиеся" развернулось поздним вечером возле здания агентства на Зубовском бульваре. Постановка "оживила" кадры фронтовой фотохроники 1945 года из архива легендарного предшественника "Россия сегодня" — "Совинформбюро". Перфоманс труппы на выставке "Освобождение Европы" — в фотоленте РИА Новости >>