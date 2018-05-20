Медиагруппа "Россия сегодня" в этом году впервые присоединилась к всероссийской акции "Ночь в музее", став одной из арт-площадок мероприятия в Москве. Уличное театральное действие в исполнении актеров иммерсивного шоу "Вернувшиеся" развернулось поздним вечером возле здания агентства на Зубовском бульваре. Постановка "оживила" кадры фронтовой фотохроники 1945 года из архива легендарного предшественника "Россия сегодня" — "Совинформбюро". Перфоманс труппы на выставке "Освобождение Европы" — в фотоленте РИА Новости >>
Перфоманс на фотовыставке "Освобождение Европы"
10:3020.05.2018
(обновлено: 13:21 20.05.2018)
01200
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПоздним вечером 19 мая фотовыставка "Освобождение Европы" возле штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4 "ожила" в уличном перфомансе от труппы иммерсивного шоу "Вернувшиеся".
Поздним вечером 19 мая фотовыставка "Освобождение Европы" возле штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4 "ожила" в уличном перфомансе от труппы иммерсивного шоу "Вернувшиеся".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУличное театральное действие развернулось вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро".
Уличное театральное действие развернулось вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа снимках фронтовых репортеров запечптлены радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат.
На снимках фронтовых репортеров запечптлены радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ постановке от номинантов премии "Золотая маска"-2018 раскрылся лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.
В постановке от номинантов премии "Золотая маска"-2018 раскрылся лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗаимствуя приемы иммерсивной (с участием зрителей) театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем.
Заимствуя приемы иммерсивной (с участием зрителей) театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРежиссер постановки Мигель считает, что "иммерсивный жанр, как форма театрального искусства, погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям".
Режиссер постановки Мигель считает, что "иммерсивный жанр, как форма театрального искусства, погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВсего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков.
Всего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.
"Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭкспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.
Экспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИнтерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы на уличном пространстве возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня".
Интерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы на уличном пространстве возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа фотовыставке представлены работы Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других.
На фотовыставке представлены работы Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"Вернувшиеся" - российский иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения", номинант премии "Золотая маска" — 2018.
"Вернувшиеся" - российский иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения", номинант премии "Золотая маска" — 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОбычно действие спектакля происходит на четырех этажах особняка XIX века в историческом центре Москвы по адресу Дашков переулок, 5.
Обычно действие спектакля происходит на четырех этажах особняка XIX века в историческом центре Москвы по адресу Дашков переулок, 5.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ спектакле более 240 сцен, многие из которых разворачиваются одновременно. Продолжительность спектакля около двух с половиной часов.
В спектакле более 240 сцен, многие из которых разворачиваются одновременно. Продолжительность спектакля около двух с половиной часов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАктеры репетировали шесть месяцев в условиях строжайшей секретности.
Актеры репетировали шесть месяцев в условиях строжайшей секретности.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийскими продюсерами "Вернувшихся" стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев.
Российскими продюсерами "Вернувшихся" стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+