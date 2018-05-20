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Перфоманс на фотовыставке "Освобождение Европы"

10:3020.05.2018
(обновлено: 13:21 20.05.2018)
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Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПоздним вечером 19 мая фотовыставка "Освобождение Европы" возле штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4 "ожила" в уличном перфомансе от труппы иммерсивного шоу "Вернувшиеся".Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Поздним вечером 19 мая фотовыставка "Освобождение Европы" возле штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4 "ожила" в уличном перфомансе от труппы иммерсивного шоу "Вернувшиеся".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУличное театральное действие развернулось вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро".Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Уличное театральное действие развернулось вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа снимках фронтовых репортеров запечптлены радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
На снимках фронтовых репортеров запечптлены радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ постановке от номинантов премии "Золотая маска"-2018 раскрылся лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В постановке от номинантов премии "Золотая маска"-2018 раскрылся лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗаимствуя приемы иммерсивной (с участием зрителей) театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Заимствуя приемы иммерсивной (с участием зрителей) театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРежиссер постановки Мигель считает, что "иммерсивный жанр, как форма театрального искусства, погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям".Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Режиссер постановки Мигель считает, что "иммерсивный жанр, как форма театрального искусства, погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВсего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Всего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭкспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Экспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИнтерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы на уличном пространстве возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня".Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Интерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы на уличном пространстве возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа фотовыставке представлены работы Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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На фотовыставке представлены работы Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"Вернувшиеся" - российский иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения", номинант премии "Золотая маска" — 2018.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Вернувшиеся" - российский иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения", номинант премии "Золотая маска" — 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОбычно действие спектакля происходит на четырех этажах особняка XIX века в историческом центре Москвы по адресу Дашков переулок, 5.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Обычно действие спектакля происходит на четырех этажах особняка XIX века в историческом центре Москвы по адресу Дашков переулок, 5.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ спектакле более 240 сцен, многие из которых разворачиваются одновременно. Продолжительность спектакля около двух с половиной часов.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В спектакле более 240 сцен, многие из которых разворачиваются одновременно. Продолжительность спектакля около двух с половиной часов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАктеры репетировали шесть месяцев в условиях строжайшей секретности.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Актеры репетировали шесть месяцев в условиях строжайшей секретности.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийскими продюсерами "Вернувшихся" стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев.Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российскими продюсерами "Вернувшихся" стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев.
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Медиагруппа "Россия сегодня" в этом году впервые присоединилась к всероссийской акции "Ночь в музее", став одной из арт-площадок мероприятия в Москве. Уличное театральное действие в исполнении актеров иммерсивного шоу "Вернувшиеся" развернулось поздним вечером возле здания агентства на Зубовском бульваре. Постановка "оживила" кадры фронтовой фотохроники 1945 года из архива легендарного предшественника "Россия сегодня" — "Совинформбюро". Перфоманс труппы на выставке "Освобождение Европы" — в фотоленте РИА Новости >>

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