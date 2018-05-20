В Каннах завершился 71-й Каннский международный кинофестиваль. Гости, участники и победители киносмотра — в фотоленте РИА Новости >>
Церемония закрытия Каннского кинофестиваля
10:4520.05.2018
(обновлено: 13:41 20.05.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный Каннский фестиваль, который прошел с 8 по 19 мая в 71-й раз вручил свои награды. За Пальмовую ветвь боролась 21 картина.
На фото: съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".
На фото: съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".
Международный Каннский фестиваль, который прошел с 8 по 19 мая в 71-й раз вручил свои награды. За Пальмовую ветвь боролась 21 картина.
На фото: съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".
На фото: съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗолотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда.
Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКартина "Магазинная воришки" рассказывает про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя.
На фото: актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома "Chopard" Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома "Chopard" Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Картина "Магазинная воришки" рассказывает про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя.
На фото: актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома "Chopard" Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома "Chopard" Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкГлавным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона — триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Но ожидания критиков не оправдались.
На фото: актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Главным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона — триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Но ожидания критиков не оправдались.
На фото: актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент жюри Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт призналась, что решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было хоть и тяжелым, но общим, при этом она подчеркнула, подбор фильмов в этом году был очень сильным.
На фото: члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Президент жюри Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт призналась, что решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было хоть и тяжелым, но общим, при этом она подчеркнула, подбор фильмов в этом году был очень сильным.
На фото: члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaРоссию в основном конкурсе представляли два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.
На фото: модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Россию в основном конкурсе представляли два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.
На фото: модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe"Айка" не получила ни одну из главных наград, однако жюри отметило актерскую игру Самал Еслямовой, которая сыграла иммигрантку в Москве, вынужденную отказаться от своего ребенка. Фильм "Лето" получил положительную оценку прессы, но наград удостоен не был.
На фото: ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
"Айка" не получила ни одну из главных наград, однако жюри отметило актерскую игру Самал Еслямовой, которая сыграла иммигрантку в Москве, вынужденную отказаться от своего ребенка. Фильм "Лето" получил положительную оценку прессы, но наград удостоен не был.
На фото: ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война".
Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война".
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкГран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец". Фильм рассказывает про афроамериканского полицейского, который проникает в Ку-клукс-клан.
На фото: актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец". Фильм рассказывает про афроамериканского полицейского, который проникает в Ку-клукс-клан.
На фото: актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaПриз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум" про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.
На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум" про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.
На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкСпецприз жюри фестиваля впервые в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".
На фото: актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун.
На фото: актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун.
Спецприз жюри фестиваля впервые в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".
На фото: актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун.
На фото: актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкНаграду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, снявшая картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".
На фото: актер Роберто Бениньи.
На фото: актер Роберто Бениньи.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, снявшая картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".
На фото: актер Роберто Бениньи.
На фото: актер Роберто Бениньи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаграда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне. Награду за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова.
Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне. Награду за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкПриз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".
На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Приз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".
На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкНа фото: актриса Росси де Пальма на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: актриса Росси де Пальма на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПремию программы "Особый взгляд" получил фильм "Граница", снятый Али Аббаси.
На фото: председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Премию программы "Особый взгляд" получил фильм "Граница", снятый Али Аббаси.
На фото: председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за лучшую режиссерскую работу в рамках программы "Особый взгляд" получил Сергей Лозница за фильм "Донбасс".
На фото: члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо).
На фото: члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо).
Приз за лучшую режиссерскую работу в рамках программы "Особый взгляд" получил Сергей Лозница за фильм "Донбасс".
На фото: члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо).
На фото: члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз Palme Dog получил фильм "Догмэн" за целостность "собачьего" кастинга.
На фото: актриса Лора Харриер.
На фото: актриса Лора Харриер.
Приз Palme Dog получил фильм "Догмэн" за целостность "собачьего" кастинга.
На фото: актриса Лора Харриер.
На фото: актриса Лора Харриер.
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