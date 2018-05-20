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Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

10:4520.05.2018
(обновлено: 13:41 20.05.2018)
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Съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама Человек, который убил Дон Кихота: актеры Хорди Молья, Росси де Пальма, режиссер Терри Гиллиам, актеры Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко, Адам Драйвер, Жуана Рибейру, Джонатан Прайс на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Режиссер Хирокадзу Корээда на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома Chopard Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
Польский режиссер Павел Павликовский на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Роберто Бениньи на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актеры Марчелло Фонте и Самал Еслямова на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Росси де Пальма на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Лора Харриер на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный Каннский фестиваль, который прошел с 8 по 19 мая в 71-й раз вручил свои награды. За Пальмовую ветвь боролась 21 картина.

На фото: съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".Съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама Человек, который убил Дон Кихота: актеры Хорди Молья, Росси де Пальма, режиссер Терри Гиллиам, актеры Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко, Адам Драйвер, Жуана Рибейру, Джонатан Прайс на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Международный Каннский фестиваль, который прошел с 8 по 19 мая в 71-й раз вручил свои награды. За Пальмовую ветвь боролась 21 картина.

На фото: съемочная группа фильма режиссера Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗолотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда.Режиссер Хирокадзу Корээда на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКартина "Магазинная воришки" рассказывает про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя.

На фото: актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома "Chopard" Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома Chopard Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Картина "Магазинная воришки" рассказывает про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя.

На фото: актер Эдриан Броуди и вице-президент и арт-директор ювелирного дома "Chopard" Кэролайн Шойфель на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкГлавным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона — триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Но ожидания критиков не оправдались.

На фото: актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Главным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона — триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Но ожидания критиков не оправдались.

На фото: актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент жюри Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт призналась, что решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было хоть и тяжелым, но общим, при этом она подчеркнула, подбор фильмов в этом году был очень сильным.

На фото: члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент жюри Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт призналась, что решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было хоть и тяжелым, но общим, при этом она подчеркнула, подбор фильмов в этом году был очень сильным.

На фото: члены жюри фестиваля - режиссер Андрей Звягинцев, певица Хадья Нин (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaРоссию в основном конкурсе представляли два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.

На фото: модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваляМодель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Россию в основном конкурсе представляли два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.

На фото: модель Лара Лейто на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe"Айка" не получила ни одну из главных наград, однако жюри отметило актерскую игру Самал Еслямовой, которая сыграла иммигрантку в Москве, вынужденную отказаться от своего ребенка. Фильм "Лето" получил положительную оценку прессы, но наград удостоен не был.

На фото: ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваляВедущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
"Айка" не получила ни одну из главных наград, однако жюри отметило актерскую игру Самал Еслямовой, которая сыграла иммигрантку в Москве, вынужденную отказаться от своего ребенка. Фильм "Лето" получил положительную оценку прессы, но наград удостоен не был.

На фото: ведущий церемонии закрытия Эдуард Баэр и президент жюри Кейт Бланшетт на закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война".Польский режиссер Павел Павликовский на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война".
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкГран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец". Фильм рассказывает про афроамериканского полицейского, который проникает в Ку-клукс-клан.

На фото: актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец". Фильм рассказывает про афроамериканского полицейского, который проникает в Ку-клукс-клан.

На фото: актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaПриз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум" про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.

На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум" про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.

На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкСпецприз жюри фестиваля впервые в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

На фото: актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун.Актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спецприз жюри фестиваля впервые в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

На фото: актриса Лора Хэрриер и режиссер Бэрри Александер Браун.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкНаграду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, снявшая картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

На фото: актер Роберто Бениньи.Актер Роберто Бениньи на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, снявшая картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

На фото: актер Роберто Бениньи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаграда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне. Награду за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова.Актеры Марчелло Фонте и Самал Еслямова на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне. Награду за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкПриз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".

На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Приз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".

На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкНа фото: актриса Росси де Пальма на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Актриса Росси де Пальма на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На фото: актриса Росси де Пальма на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПремию программы "Особый взгляд" получил фильм "Граница", снятый Али Аббаси.

На фото: председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.Председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Премию программы "Особый взгляд" получил фильм "Граница", снятый Али Аббаси.

На фото: председатель жюри, актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз за лучшую режиссерскую работу в рамках программы "Особый взгляд" получил Сергей Лозница за фильм "Донбасс".

На фото: члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо).Члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Приз за лучшую режиссерскую работу в рамках программы "Особый взгляд" получил Сергей Лозница за фильм "Донбасс".

На фото: члены жюри фестиваля - актрисы Кристен Стюарт, Леа Сейду, режиссер Ава Дюверней (слева направо).
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПриз Palme Dog получил фильм "Догмэн" за целостность "собачьего" кастинга.

На фото: актриса Лора Харриер.Актриса Лора Харриер на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Приз Palme Dog получил фильм "Догмэн" за целостность "собачьего" кастинга.

На фото: актриса Лора Харриер.
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваляЦеремония закрытия Каннского кинофестиваля10:4520.05.2018
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В Каннах завершился 71-й Каннский международный кинофестиваль. Гости, участники и победители киносмотра — в фотоленте РИА Новости >>

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