Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

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Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум" про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.



На фото: британский музыкант, певец и композитор Стинг и певец Орвилл Ричард Баррелл (Шэгги) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.