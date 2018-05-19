Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл

После свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.



На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018