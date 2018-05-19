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Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл

16:3519.05.2018
(обновлено: 17:27 19.05.2018)
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Британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018
Амаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган Маркл
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган Маркл
Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
Американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018
Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
Экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben StansallПринц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

На фото: британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

На фото: британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Toby MelvilleТот факт, что 33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, по всей видимости, значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и то, что она однажды уже была замужем, могли создать сложности.

На фото: британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018Британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Toby Melville
Тот факт, что 33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, по всей видимости, значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и то, что она однажды уже была замужем, могли создать сложности.

На фото: британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Gareth Fuller / POOLВечер и ночь накануне свадьбы жених и невеста, в соответствии с традицией, провели порознь – в роскошных гостиницах в окрестностях Виндзора. Компанию принцу Гарри в последний день холостой жизни составил старший брат принц Уильям, на свадьбе он будет исполнять обязанности шафера.

На фото: Амаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган МарклАмаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Gareth Fuller / POOL
Вечер и ночь накануне свадьбы жених и невеста, в соответствии с традицией, провели порознь – в роскошных гостиницах в окрестностях Виндзора. Компанию принцу Гарри в последний день холостой жизни составил старший брат принц Уильям, на свадьбе он будет исполнять обязанности шафера.

На фото: Амаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Toby Melville/ PoolСам будущий герцог Сассекский сыграл эту почетную роль в 2011 году, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На фото: бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган МарклБывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Toby Melville/ Pool
Сам будущий герцог Сассекский сыграл эту почетную роль в 2011 году, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На фото: бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Damir SagoljМеган Маркл вечер накануне свадьбы провела со своей матерью Дорией Рэгланд, которую днем представила королеве Елизавете II.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Damir Sagolj
Меган Маркл вечер накануне свадьбы провела со своей матерью Дорией Рэгланд, которую днем представила королеве Елизавете II.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Oli ScarffМеган Маркл прибыла в часовню святого Георгия, где проходила церемония, вместе с матерью.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Oli Scarff
Меган Маркл прибыла в часовню святого Георгия, где проходила церемония, вместе с матерью.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ian West / POOLНа венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви.

На фото: американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018Американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ian West / POOL
На венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви.

На фото: американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи.

На фото: Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган МарклКэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL
Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи.

На фото: Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
© AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл была одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.

На фото: Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Andrew Matthews / Pool
Меган Маркл была одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.

На фото: Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Danny Lawson / PoolВ свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Одного из них — председательствующего епископа епископальной церкви из Чикаго Майкла Карри — принц Гарри с невестой пригласили прочесть проповедь.

На фото: Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Danny Lawson / Pool
В свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Одного из них — председательствующего епископа епископальной церкви из Чикаго Майкла Карри — принц Гарри с невестой пригласили прочесть проповедь.

На фото: Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolМанера проповедника оказалась довольно странной: он эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами. Это даже вызвало смех у некоторых гостей.

На фото: принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / Pool
Манера проповедника оказалась довольно странной: он эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами. Это даже вызвало смех у некоторых гостей.

На фото: принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AP Photo / Dominic Lipinski/poolКоролева пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри стал Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AP Photo / Dominic Lipinski/pool
Королева пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри стал Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Owen Humphreys / PoolПосле церемонии герцог и герцогиня Сассекские уселись в открытое ландо, чтобы проехать по центру города.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Owen Humphreys / Pool
После церемонии герцог и герцогиня Сассекские уселись в открытое ландо, чтобы проехать по центру города.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПосле церемонии венчания в зале святого Георгия Виндзорского замка состоялся прием для 600 гостей.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOL
После церемонии венчания в зале святого Георгия Виндзорского замка состоялся прием для 600 гостей.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolВечером принц Уэльский устроит ужин для молодых, их ближайших родственников и друзей в Фрогмор-хаусе.

На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / Pool
Вечером принц Уэльский устроит ужин для молодых, их ближайших родственников и друзей в Фрогмор-хаусе.

На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Dominic Lipinski / PoolИнтересно, что по традиции, на свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Dominic Lipinski / Pool
Интересно, что по традиции, на свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben StansallНачиная со свадьбы Елизаветы, королевы-матери, с 1923 года все обручальные кольца королевской семьи стали выполняться только из редкого валлийского золота.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Начиная со свадьбы Елизаветы, королевы-матери, с 1923 года все обручальные кольца королевской семьи стали выполняться только из редкого валлийского золота.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Odd AndersenБукет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт "деревом любви" и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт.

На фото: экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Odd Andersen
Букет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт "деревом любви" и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт.

На фото: экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Benoit TessierПосле свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Benoit Tessier
После свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл16:3519.05.2018
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Свадьба британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл, прошла в Виндзорском замке. Церемония венчания — в фотоленте РИА Новости >>
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  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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