Первая масштабная выставка российского скульптора, графика и живописца, последователя идей русского авангарда Вадима Космачева открылась 17 мая в Третьяковской галерее на Крымском валу. РИА Новости выступает информационным партнером выставки. Дыхание скульптуры — в фотоленте Ria.ru.
"Дыхание скульптуры" в Третьяковской галере на Крымском валу
12:5017.05.2018
(обновлено: 12:52 17.05.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыставка "Вадим Космачев. Дыхание скульптуры" состоит из ретроспективной и перспективной частей, рассказывающих о возможности развития скульптуры в современном мире.
Выставка "Вадим Космачев. Дыхание скульптуры" состоит из ретроспективной и перспективной частей, рассказывающих о возможности развития скульптуры в современном мире.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОдин из главных мотивов творчества Космачева — скульптуры будущего.
Один из главных мотивов творчества Космачева — скульптуры будущего.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ экспозицию входят объекты из фарфора, живопись, графика, интерьерные скульптуры, скульптуры-прототипы для общественных пространств, модели скульптур, фото- и видеоматериалы.
В экспозицию входят объекты из фарфора, живопись, графика, интерьерные скульптуры, скульптуры-прототипы для общественных пространств, модели скульптур, фото- и видеоматериалы.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа выставке представлено более 60 произведений художника-скульптура, его живопись и графика.
На выставке представлено более 60 произведений художника-скульптура, его живопись и графика.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках экспозиции можно увидеть как работы советского, так и немецкого периодов.
В рамках экспозиции можно увидеть как работы советского, так и немецкого периодов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВадим Космачев первые 40 лет прожил в СССР, а следующие 40 — в Германии и Австрии.
Вадим Космачев первые 40 лет прожил в СССР, а следующие 40 — в Германии и Австрии.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкХудожник создал более 40 масштабных скульптур для общественных пространств в России, Германии, Австрии и США.
Художник создал более 40 масштабных скульптур для общественных пространств в России, Германии, Австрии и США.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Вадим Космачёв. Дыхание скульптуры" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Посетительница на открытии выставки "Вадим Космачёв. Дыхание скульптуры" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Вадим Космачёв. Дыхание скульптуры" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на открытии выставки "Вадим Космачёв. Дыхание скульптуры" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки "Вадим Космачёв. Дыхание скульптуры" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Посетитель на открытии выставки "Вадим Космачёв. Дыхание скульптуры" в Третьяковской галерее на Крымском валу.
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