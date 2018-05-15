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Самые запоминающиеся наряды Каннского кинофестиваля

16:0015.05.2018
(обновлено: 16:45 15.05.2018)
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Модель, актриса Арая Альберта Харгейтe на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Модель и актриса Сара Сампайо на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Гостья перед премьерой фильма Shoplifters (Manbiki Kazoku) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан перед премьерой фильма Girls of the Sun (Les Filles du Soleil) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Американская модель и актриса Шантель Талин Джеффрис на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Телеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке перед премьерой фильма Blackkklansman в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Бразильская модель и актриса Изабель Гулар на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Мексиканская поп-певица и актриса Таллия Сторм на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Жозефин Скривер на красной дорожке премьеры фильма Удовольствие, любовь и быстрый бег (Sorry Angel / Plaire, Aimer Et Courir Vite) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Гостья на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилла Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Румынская актриса Катринель Менгия на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Американская супермодель Белла Хадид на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Российская писательница Лена Ленина на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Шарлотта Ле Бон на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Чантел Джефрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Фредерик Бель на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса и модель Виктория Сильвстедт на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель, актриса Алессандра Амброзио на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке премьеры фильма Холодная война (Cold War / Zimna Wojna) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Соня Бен Аммар на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель и актриса Райка Оливейра на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Наташа Поли на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Бланка Бланко на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
Нидерландская модель Дафна Груневельд на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Джой Корриган на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Кико Мидзухара на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Модель Хейли Род Болдуин на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Южнокорейская модель Су Джу Парк на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и актриса британско-тайского происхождения Арая Альберта Харгейт.Модель, актриса Арая Альберта Харгейтe на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель и актриса британско-тайского происхождения Арая Альберта Харгейт.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская телеведущая Виктория Боня.Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российская телеведущая Виктория Боня.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМодель и актриса Сара Сампайо.Модель и актриса Сара Сампайо на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Модель и актриса Сара Сампайо.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская топ-модель Ирина Шейк.Модель Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская топ-модель Ирина Шейк.
© AFP 2018 / Anne-Christine PoujoulatОдна из гостей красной ковровой дорожки перед премьерой фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Магазинные воришки".Гостья перед премьерой фильма Shoplifters (Manbiki Kazoku) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat
Одна из гостей красной ковровой дорожки перед премьерой фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Магазинные воришки".
© AFP 2018 / Loic Venance Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан.Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан перед премьерой фильма Girls of the Sun (Les Filles du Soleil) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance 
Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская модель Шантель Талин Джеффрис.Американская модель и актриса Шантель Талин Джеффрис на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американская модель Шантель Талин Джеффрис.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМодель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель.Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас.Телеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас.
© AFP 2018 / Loic VenanceКанадская супермодель Винни Харлоу.Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке перед премьерой фильма Blackkklansman в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance
Канадская супермодель Винни Харлоу.
© AFP 2018 / Loic VenanceБразильская модель и актриса Изабель Гулар.Бразильская модель и актриса Изабель Гулар на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance
Бразильская модель и актриса Изабель Гулар.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМексиканская поп-певица Таллия Сторм.Мексиканская поп-певица и актриса Таллия Сторм на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мексиканская поп-певица Таллия Сторм.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДатская актриса Жозефин Скривер.Актриса Жозефин Скривер на красной дорожке премьеры фильма Удовольствие, любовь и быстрый бег (Sorry Angel / Plaire, Aimer Et Courir Vite) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Датская актриса Жозефин Скривер.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкОдна из гостей фестиваля появилась на красной дорожке в брючном костюме, верх которого, выполненный из прозрачной ткани с аппликацией, практически не скрывал грудь загадочной незнакомки.Гостья на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилла Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Одна из гостей фестиваля появилась на красной дорожке в брючном костюме, верх которого, выполненный из прозрачной ткани с аппликацией, практически не скрывал грудь загадочной незнакомки.
© REUTERS / Stephane MaheРумынская актриса Катринель Менгия.Румынская актриса Катринель Менгия на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Румынская актриса Катринель Менгия.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская супермодель Белла Хадид.Американская супермодель Белла Хадид на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американская супермодель Белла Хадид.
© AFP 2018 / Loic VenanceРоссийская писательница Лена Ленина.Российская писательница Лена Ленина на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance
Российская писательница Лена Ленина.
© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанкАктриса и модель Дипика Падукон.Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Актриса и модель Дипика Падукон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская актриса Кристен Стюарт.Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американская актриса Кристен Стюарт.
© REUTERS / Eric GaillardКанадская актриса Шарлотта Ле Бон.Актриса Шарлотта Ле Бон на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© REUTERS / Eric Gaillard
Канадская актриса Шарлотта Ле Бон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Шантель Талин Джеффрис.Актриса Чантел Джефрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Шантель Талин Джеффрис.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузская актриса Фредерик Бель.Актриса Фредерик Бель на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Французская актриса Фредерик Бель.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкШведская актриса и модель Виктория Сильвстедт.Актриса и модель Виктория Сильвстедт на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Шведская актриса и модель Виктория Сильвстедт.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкБразильская супермодель Алессандра Амброзио.Модель, актриса Алессандра Амброзио на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Бразильская супермодель Алессандра Амброзио.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля актриса Кейт Бланшетт.Актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке премьеры фильма Холодная война (Cold War / Zimna Wojna) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля актриса Кейт Бланшетт.
© REUTERS / Eric GaillardФранцузская актриса Соня Бен Аммар.Актриса Соня Бен Аммар на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© REUTERS / Eric Gaillard
Французская актриса Соня Бен Аммар.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская топ-модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер.Модель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американская топ-модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкБразильская модель и актриса Райка Оливейра.Модель и актриса Райка Оливейра на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Бразильская модель и актриса Райка Оливейра.
© REUTERS / Eric GaillardРоссийская топ-модель Наташа Поли.Актриса Наташа Поли на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© REUTERS / Eric Gaillard
Российская топ-модель Наташа Поли.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Бланка Бланко.Актриса Бланка Бланко на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Бланка Бланко.
© AFP 2018 / Alberto PizzoliНидерландская модель Дафна Груневельд.Нидерландская модель Дафна Груневельд на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Нидерландская модель Дафна Груневельд.
© REUTERS / Stephane MaheАмериканская модель Джой Корриган.Модель Джой Корриган на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Американская модель Джой Корриган.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaЯпонская модель Кико Мидзухара.Модель Кико Мидзухара на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Японская модель Кико Мидзухара.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская супермодель и телеведущая Хейли Род Болдуин.Модель Хейли Род Болдуин на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американская супермодель и телеведущая Хейли Род Болдуин.
© AFP 2018 / Alberto PizzoliБританская фэшн-модель Джорджия Мэй Джаггер.Модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Британская фэшн-модель Джорджия Мэй Джаггер.
© AFP 2018 / Loic Venance Южнокорейская модель Су Джу Пак.Южнокорейская модель Су Джу Парк на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance
Южнокорейская модель Су Джу Пак.
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Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм. Однако, как впрочем и всегда, внимание фотографов приковано не столько к программе киносмотра, сколько к выбору нарядов гостей фестиваля. Самые яркие образы красной ковровой дорожки — в фотоленте Ria.ru.

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