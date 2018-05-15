Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм. Однако, как впрочем и всегда, внимание фотографов приковано не столько к программе киносмотра, сколько к выбору нарядов гостей фестиваля. Самые яркие образы красной ковровой дорожки — в фотоленте Ria.ru.
Самые запоминающиеся наряды Каннского кинофестиваля
16:0015.05.2018
(обновлено: 16:45 15.05.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и актриса британско-тайского происхождения Арая Альберта Харгейт.
Модель и актриса британско-тайского происхождения Арая Альберта Харгейт.
© AFP 2018 / Anne-Christine PoujoulatОдна из гостей красной ковровой дорожки перед премьерой фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Магазинные воришки".
Одна из гостей красной ковровой дорожки перед премьерой фильма японского режиссера Хирокадзу Корээда "Магазинные воришки".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас.
Телеведущая Хофит Голан и актриса Патришия Контрерас.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкОдна из гостей фестиваля появилась на красной дорожке в брючном костюме, верх которого, выполненный из прозрачной ткани с аппликацией, практически не скрывал грудь загадочной незнакомки.
Одна из гостей фестиваля появилась на красной дорожке в брючном костюме, верх которого, выполненный из прозрачной ткани с аппликацией, практически не скрывал грудь загадочной незнакомки.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля актриса Кейт Бланшетт.
Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля актриса Кейт Бланшетт.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская топ-модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер.
Американская топ-модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaЯпонская модель Кико Мидзухара.
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Японская модель Кико Мидзухара.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская супермодель и телеведущая Хейли Род Болдуин.
Американская супермодель и телеведущая Хейли Род Болдуин.
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