Самые запоминающиеся наряды Каннского кинофестиваля

Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм. Однако, как впрочем и всегда, внимание фотографов приковано не столько к программе киносмотра, сколько к выбору нарядов гостей фестиваля. Самые яркие образы красной ковровой дорожки — в фотоленте Ria.ru.