Выставка агентства "РИА Новости" на форуме "АТОМЭКСПО"

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.