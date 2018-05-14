Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" на форуме "АТОМЭКСПО — 2018" представило фотовыставку, посвященную вехам развития отрасли в последние годы.
Выставка агентства "РИА Новости" на форуме "АТОМЭКСПО"
15:5414.05.2018
(обновлено: 15:58 14.05.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВ рамках форума "АТОМЭКСПО-2018" агентство "РИА Новости" представило фотовыставку, посвященную вехам в развитии атомной отрасли в последние годы.
В рамках форума "АТОМЭКСПО-2018" агентство "РИА Новости" представило фотовыставку, посвященную вехам в развитии атомной отрасли в последние годы.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа кадрах, представленных на выставке, запечатлены шесть событий, изменивших глобальную карту современного мирного атома.
На кадрах, представленных на выставке, запечатлены шесть событий, изменивших глобальную карту современного мирного атома.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа снимках можно увидеть подписание соглашения между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, заключение меморандума между Россией и Японией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписание документов о сооружении в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков.
На снимках можно увидеть подписание соглашения между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, заключение меморандума между Россией и Японией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписание документов о сооружении в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа фотографиях запечатлены моменты сдачи оборудования для Тяньваньской АЭС и начало строительства с участием России АЭС "эд-Дабаа" в Египте и АЭС "Аккую" в Турции.
На фотографиях запечатлены моменты сдачи оборудования для Тяньваньской АЭС и начало строительства с участием России АЭС "эд-Дабаа" в Египте и АЭС "Аккую" в Турции.
© РИА Новости / Нина ЗотинаНа выставке представлены работы дважды лауреата World Press Photo Валерия Мельникова, лауреатов международных конкурсов Владимира Астапковича и Рамиля Ситдикова.
На выставке представлены работы дважды лауреата World Press Photo Валерия Мельникова, лауреатов международных конкурсов Владимира Астапковича и Рамиля Ситдикова.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции "Аккую" (3 апреля 2018 года). "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate"), в соответствии с которой Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСтроительство первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган (10 мая 2002 года). Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году Спустя 10 лет запустили энергоблок №3. На 2018 год намечен пуск энергоблока №4 Тяньваньской АЭС.
Строительство первого и второго блоков Тяньваньской АЭС в китайском городе Ляньюнган (10 мая 2002 года). Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году Спустя 10 лет запустили энергоблок №3. На 2018 год намечен пуск энергоблока №4 Тяньваньской АЭС.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредставители России и Японии в декабре 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. На фото: президент России Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
Представители России и Японии в декабре 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. На фото: президент России Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
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