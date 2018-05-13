Самое музыкальное шоу: как прошел финал Евровидения-2018
Сюжет:
10:4913.05.2018
(обновлено: 11:51 13.05.2018)
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© AP Photo / Armando FrancaЕвровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.
На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
© AP Photo / Armando Franca
Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.
На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
© AFP 2018 / Francisco Leong По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.
По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.
© AP Photo / Armando FrancaВторое место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.
На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
© AP Photo / Armando Franca
Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.
На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
© AP Photo / Armando FrancaПевец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.
© AP Photo / Armando Franca
Певец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.
© AFP 2018 / Francisco Leong В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.
На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.
На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
© AP Photo / Armando FrancaРоссийская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.
На фото: участница из Словении Леа Сирк.
На фото: участница из Словении Леа Сирк.
© AP Photo / Armando Franca
Российская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.
На фото: участница из Словении Леа Сирк.
На фото: участница из Словении Леа Сирк.
© AFP 2018 / Francisco Leong В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.
В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.
© AP Photo / Armando FrancaЭту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.
На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
© AP Photo / Armando Franca
Эту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.
На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
© AP Photo / Armando FrancaА Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.
На фото: участник из Дании Расмуссен.
На фото: участник из Дании Расмуссен.
© AP Photo / Armando Franca
А Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.
На фото: участник из Дании Расмуссен.
На фото: участник из Дании Расмуссен.
© AFP 2018 / Francisco Leong Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.
На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.
На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
© AP Photo / Armando FrancaПобедительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.
На фото: участник из Украины Melovin.
На фото: участник из Украины Melovin.
© AP Photo / Armando Franca
Победительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.
На фото: участник из Украины Melovin.
На фото: участник из Украины Melovin.
© AP Photo / Armando FrancaПо словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.
На фото: болгарская группа Equinox.
На фото: болгарская группа Equinox.
© AP Photo / Armando Franca
По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.
На фото: болгарская группа Equinox.
На фото: болгарская группа Equinox.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПесня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.
На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
Песня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.
На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
© AFP 2018 / Francisco Leong За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.
На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.
На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
© AFP 2018 / Francisco Leong На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение
На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение
© AFP 2018 / Armando FrancaПевица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.
На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
Певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.
На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
© AFP 2018 / Francisco Leong На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.
На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.
На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.
На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.
На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.
На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.
Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней Toy. Финал конкурса — в фотоленте РИА Новости >>
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