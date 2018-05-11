РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: празднование Дня Победы, прыжок Макрона и бал Met Gala

11:2711.05.2018
05300
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Участники акции Поезд Победы на Рижском вокзале в Москве. 9 мая 2018
Дети на ежегодном фестивале цветов и пальм Панчималько в Панчималько, Сан-Сальвадор. 6 мая 2018 года
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви после полной реставрации в городе Истре Московской области
Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в ВОВ
Временно исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Певица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Участники фестиваля Color Sky в Стамбуле. 6 мая 2018 года
Разрушенные строения в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении. 8 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербия Александр Вучич принимают участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
Участники акции Бессмертный полк в Казани
Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Китая Си Цзиньпином в городе Далянь, Китай
Тушение загоревшегося автобуса в Риме. 8 мая 2018
Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Президент Франции Эммануэль Макрон выпрыгивает из вертолета по прибытии на Остров Увеа, Новая Каледония
Испанская организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии
Участники акции Бессмертный полк, проходящего в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иванове. 8 мая 2018 года
Президент РФ Владимир Путин с ветеранами на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем
Певица Элени Фурейра (Кипр) на репетиции первого полуфинала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации. 7 мая 2018
Полярные медведи играют в воде в зоопарке Тирпарк в Берлине
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Поток лавы вулкана Килауэа на Гавайях
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПереизбранный на новый срок Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала четвертой в его политической карьере.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Переизбранный на новый срок Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала четвертой в его политической карьере.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники акции "Поезд Победы" на Рижском вокзале в Москве.Участники акции Поезд Победы на Рижском вокзале в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники акции "Поезд Победы" на Рижском вокзале в Москве.
© AFP 2018 / Marvin RecinosЮные участники фестиваля цветов и пальм в городке Панчималько, Сан-Сальвадор.Дети на ежегодном фестивале цветов и пальм Панчималько в Панчималько, Сан-Сальвадор. 6 мая 2018 года
© AFP 2018 / Marvin Recinos
Юные участники фестиваля цветов и пальм в городке Панчималько, Сан-Сальвадор.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви после полной реставрации.Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви после полной реставрации в городе Истре Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви после полной реставрации.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКурсантки Военного университета Министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы.Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу принимает парад на Красной площади.Временно исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу принимает парад на Красной площади.
© REUTERS / Brendan McDermidПевица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.Певица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Певица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Yasin AkgulУчастники фестиваля "Цветное небо" в Стамбуле.Участники фестиваля Color Sky в Стамбуле. 6 мая 2018 года
© AFP 2018 / Yasin Akgul
Участники фестиваля "Цветное небо" в Стамбуле.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные здания в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.Разрушенные строения в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
© AP PhotoНесколько депутатов иранского парламента на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, сожгли флаг США.Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
Несколько депутатов иранского парламента на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, сожгли флаг США.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкСторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении.Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая в Москве.Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербия Александр Вучич принимают участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Казани.Участники акции Бессмертный полк в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Казани.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля.Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© REUTERS / KCNAВстреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Китая Си Цзиньпином в городе Далянь, Китай.Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Китая Си Цзиньпином в городе Далянь, Китай
© REUTERS / KCNA
Встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Китая Си Цзиньпином в городе Далянь, Китай.
© REUTERS / Alessandro BianchiВ центре Рима 8 мая из-за короткого замыкания загорелся пассажирский автобус. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя, а единственной пострадавшей оказалась сотрудница соседнего магазина.Тушение загоревшегося автобуса в Риме. 8 мая 2018
© REUTERS / Alessandro Bianchi
В центре Рима 8 мая из-за короткого замыкания загорелся пассажирский автобус. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя, а единственной пострадавшей оказалась сотрудница соседнего магазина.
© AFP 2018 / Atta KenareГраффити на стене бывшего посольства США в столице Ирана.Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© AFP 2018 / Atta Kenare
Граффити на стене бывшего посольства США в столице Ирана.
© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон прилетел на остров Увеа, Новая Каледония.Президент Франции Эммануэль Макрон выпрыгивает из вертолета по прибытии на Остров Увеа, Новая Каледония
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел на остров Увеа, Новая Каледония.
© AP Photo / Felipe DanaИспанская неправительственная организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии.Испанская организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии
© AP Photo / Felipe Dana
Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Иванове.Участники акции Бессмертный полк, проходящего в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иванове. 8 мая 2018 года
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Иванове.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с ветеранами на военном параде в Москве.Президент РФ Владимир Путин с ветеранами на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин с ветеранами на военном параде в Москве.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкСкальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании.Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании.
© AFP 2018 / Said KhatibПалестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем.Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Элени Фурейра, представляющая Кипр, во время репетиции первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.Певица Элени Фурейра (Кипр) на репетиции первого полуфинала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певица Элени Фурейра, представляющая Кипр, во время репетиции первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.
© REUTERS / Michele TantussiБелые медведи в зоопарке Тиерпарк в Берлине, Германия.Полярные медведи играют в воде в зоопарке Тирпарк в Берлине
© REUTERS / Michele Tantussi
Белые медведи в зоопарке Тиерпарк в Берлине, Германия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.
© AFP 2018 / Angela WeissКим Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Angela Weiss
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.
© REUTERS / WXCHASINGПоток лавы из вулкана Килауэа уничтожает оставленный на дороге автомобиль "Форд-Мустанг". Извергающийся на Гавайях вулкан уже разрушил десятки домов.Поток лавы вулкана Килауэа на Гавайях
© REUTERS / WXCHASING
Поток лавы из вулкана Килауэа уничтожает оставленный на дороге автомобиль "Форд-Мустанг". Извергающийся на Гавайях вулкан уже разрушил десятки домов.
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-ЙоркеЛучшие фото недели: празднование Дня Победы, прыжок Макрона и бал Met Gala11:2711.05.2018
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. 10 мая 2018Пять шайб в одни ворота: Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги18:5710.05.2018
Гималайские медвежата и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопаркаПервая весна лунных медвежат16:3210.05.2018
Делай как я: по каким шаблонам россияне ремонтируют свои квартирыДелай как я: по каким шаблонам россияне ремонтируют свои квартиры13:4310.05.2018
Праздничный салют в честь Дня Победы на Воробьевых горах в МосквеСалют в честь Дня Победы: 550 красок праздничного фейерверка11:4310.05.2018
Акция Бессмертный полк в МосквеМеждународная акция "Бессмертный полк"17:0509.05.2018
Участницы военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеПразднование Дня Победы в России15:3009.05.2018
Самоходные артиллерийские установки Коалиция-СВ и Мста-С на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВПарад Победы на Красной площади14:3509.05.2018
Модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваляЦеремония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля23:5008.05.2018
Певица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке"Небесные создания" модного бала Met Gala12:2808.05.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена