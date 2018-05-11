Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: празднование Дня Победы, прыжок Макрона и бал Met Gala
11:2711.05.2018
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПереизбранный на новый срок Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала четвертой в его политической карьере.
Переизбранный на новый срок Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала четвертой в его политической карьере.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники акции "Поезд Победы" на Рижском вокзале в Москве.
Участники акции "Поезд Победы" на Рижском вокзале в Москве.
© AFP 2018 / Marvin RecinosЮные участники фестиваля цветов и пальм в городке Панчималько, Сан-Сальвадор.
Юные участники фестиваля цветов и пальм в городке Панчималько, Сан-Сальвадор.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви после полной реставрации.
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви после полной реставрации.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКурсантки Военного университета Министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы.
Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу принимает парад на Красной площади.
Временно исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу принимает парад на Красной площади.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные здания в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
Разрушенные здания в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
© AP PhotoНесколько депутатов иранского парламента на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, сожгли флаг США.
© AP Photo
Несколько депутатов иранского парламента на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, сожгли флаг США.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкСторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая в Москве.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© REUTERS / KCNAВстреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Китая Си Цзиньпином в городе Далянь, Китай.
Встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Китая Си Цзиньпином в городе Далянь, Китай.
© REUTERS / Alessandro BianchiВ центре Рима 8 мая из-за короткого замыкания загорелся пассажирский автобус. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя, а единственной пострадавшей оказалась сотрудница соседнего магазина.
В центре Рима 8 мая из-за короткого замыкания загорелся пассажирский автобус. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя, а единственной пострадавшей оказалась сотрудница соседнего магазина.
© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон прилетел на остров Увеа, Новая Каледония.
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел на остров Увеа, Новая Каледония.
© AP Photo / Felipe DanaИспанская неправительственная организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии.
© AP Photo / Felipe Dana
Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с ветеранами на военном параде в Москве.
Президент России Владимир Путин с ветеранами на военном параде в Москве.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкСкальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании.
Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании.
© AFP 2018 / Said KhatibПалестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем.
Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Элени Фурейра, представляющая Кипр, во время репетиции первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.
Певица Элени Фурейра, представляющая Кипр, во время репетиции первого полуфинала "Евровидения - 2018" в Лиссабоне.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве.
© REUTERS / WXCHASINGПоток лавы из вулкана Килауэа уничтожает оставленный на дороге автомобиль "Форд-Мустанг". Извергающийся на Гавайях вулкан уже разрушил десятки домов.
Поток лавы из вулкана Килауэа уничтожает оставленный на дороге автомобиль "Форд-Мустанг". Извергающийся на Гавайях вулкан уже разрушил десятки домов.
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