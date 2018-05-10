Пять шайб в одни ворота: Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Соперниками президента по игре стали игроки команды "Флагман", завоевавшие в этом году Кубок Крутова. Вместе с ними в белой форме на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.