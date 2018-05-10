Президент России принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Игра главы государства на позиции нападающего в команде "Легенд хоккея" — в фотоленте Ria.ru.
Пять шайб в одни ворота: Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги
18:5710.05.2018
(обновлено: 18:58 10.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГала-матч между сборной Ночной хоккейной лиги и "Легендами хоккея" прошел 10 мая в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Гала-матч между сборной Ночной хоккейной лиги и "Легендами хоккея" прошел 10 мая в ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПеред началом матча Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ - команды "Флагман" из Ленинградской области.
Перед началом матча Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ - команды "Флагман" из Ленинградской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин по традиции вышел на лед под одиннадцатым номером в составе команды "Легенды хоккея".
Президент России Владимир Путин по традиции вышел на лед под одиннадцатым номером в составе команды "Легенды хоккея".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПартнерами президента по игре стали Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Виктор Шалимов, Павел Буре и другие.
Партнерами президента по игре стали Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Виктор Шалимов, Павел Буре и другие.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСвой первый гол в этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив отрыв своей команды до 3:0. На четырнадцатой минуте глава государства забросил еще одну шайбу.
Свой первый гол в этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив отрыв своей команды до 3:0. На четырнадцатой минуте глава государства забросил еще одну шайбу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьей двадцатиминутке президент забросил еще три шайбы.
Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьей двадцатиминутке президент забросил еще три шайбы.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСоперниками президента по игре стали игроки команды "Флагман", завоевавшие в этом году Кубок Крутова. Вместе с ними в белой форме на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.
Соперниками президента по игре стали игроки команды "Флагман", завоевавшие в этом году Кубок Крутова. Вместе с ними в белой форме на лед вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Норильского никеля" Владимир Потанин и другие.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВстреча завершилась победой "Легенд хоккея" над сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.
Встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.
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