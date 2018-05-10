В Новосибирском зоопарке появились на свет три гималайских медвежонка. Первые месяцы мать прятала потомство от посторонних глаз, но в мае семейство перевели в открытый вольер, доступный для посетителей. Первые игры медвежат — в фотоленте Ria.ru.
Первая весна лунных медвежат
16:3210.05.2018
04210
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТрое малышей родились у гималайской медведицы Челси 12 января, однако первые два месяца детеныши не выходили из укрытия. Сотрудникам зоопарка оставалось лишь догадываться о том, сколько медвежат появилось на свет.
Трое малышей родились у гималайской медведицы Челси 12 января, однако первые два месяца детеныши не выходили из укрытия. Сотрудникам зоопарка оставалось лишь догадываться о том, сколько медвежат появилось на свет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОднако к концу марта медведица начала выводить детенышей на прогулку. Тогда ветеринары впервые смогли осмотреть новорожденных и выяснили, что у Челси родились два мальчика и девочка.
Однако к концу марта медведица начала выводить детенышей на прогулку. Тогда ветеринары впервые смогли осмотреть новорожденных и выяснили, что у Челси родились два мальчика и девочка.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДетеныши первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. Но со временем прогулки медвежат становились все длиннее.
Детеныши первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. Но со временем прогулки медвежат становились все длиннее.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдного из новорожденных уже отправили в другой зоопарк по программе сохранения вида. Сейчас с медведицей остаются два малыша — самочка и самец.
Одного из новорожденных уже отправили в другой зоопарк по программе сохранения вида. Сейчас с медведицей остаются два малыша — самочка и самец.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкС наступлением тепла медвежье семейство перевели в открытый вольер, где их могут увидеть посетители.
С наступлением тепла медвежье семейство перевели в открытый вольер, где их могут увидеть посетители.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПереезд в новый вольер немного насторожил медвежат - они долгое время держались рядом с матерью, осматривались и принюхивались к новым запахам. Сейчас медвежата подолгу гуляют, едят кашу и много играют.
Переезд в новый вольер немного насторожил медвежат - они долгое время держались рядом с матерью, осматривались и принюхивались к новым запахам. Сейчас медвежата подолгу гуляют, едят кашу и много играют.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУ каждого медвежонка есть характерная видовая отметина - белый воротник, изогнутый, как полумесяц. Из-за него гималайских медведей в Китае называют лунными.
У каждого медвежонка есть характерная видовая отметина - белый воротник, изогнутый, как полумесяц. Из-за него гималайских медведей в Китае называют лунными.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКогда детеныши появляются на свет, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется черным мехом, и пятно на груди становится более светлым и ярким.
Когда детеныши появляются на свет, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется черным мехом, и пятно на груди становится более светлым и ярким.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+