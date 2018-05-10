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Первая весна лунных медвежат

16:3210.05.2018
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Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайские медвежата и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайский медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайский медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка
Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТрое малышей родились у гималайской медведицы Челси 12 января, однако первые два месяца детеныши не выходили из укрытия. Сотрудникам зоопарка оставалось лишь догадываться о том, сколько медвежат появилось на свет.Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трое малышей родились у гималайской медведицы Челси 12 января, однако первые два месяца детеныши не выходили из укрытия. Сотрудникам зоопарка оставалось лишь догадываться о том, сколько медвежат появилось на свет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОднако к концу марта медведица начала выводить детенышей на прогулку. Тогда ветеринары впервые смогли осмотреть новорожденных и выяснили, что у Челси родились два мальчика и девочка.Гималайские медвежата и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Однако к концу марта медведица начала выводить детенышей на прогулку. Тогда ветеринары впервые смогли осмотреть новорожденных и выяснили, что у Челси родились два мальчика и девочка.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДетеныши первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. Но со временем прогулки медвежат становились все длиннее.Гималайский медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Детеныши первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. Но со временем прогулки медвежат становились все длиннее.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдного из новорожденных уже отправили в другой зоопарк по программе сохранения вида. Сейчас с медведицей остаются два малыша — самочка и самец.Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Одного из новорожденных уже отправили в другой зоопарк по программе сохранения вида. Сейчас с медведицей остаются два малыша — самочка и самец.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкС наступлением тепла медвежье семейство перевели в открытый вольер, где их могут увидеть посетители.Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
С наступлением тепла медвежье семейство перевели в открытый вольер, где их могут увидеть посетители.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПереезд в новый вольер немного насторожил медвежат - они долгое время держались рядом с матерью, осматривались и принюхивались к новым запахам. Сейчас медвежата подолгу гуляют, едят кашу и много играют.Гималайский медвежонок в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Переезд в новый вольер немного насторожил медвежат - они долгое время держались рядом с матерью, осматривались и принюхивались к новым запахам. Сейчас медвежата подолгу гуляют, едят кашу и много играют.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУ каждого медвежонка есть характерная видовая отметина - белый воротник, изогнутый, как полумесяц. Из-за него гималайских медведей в Китае называют лунными.Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
У каждого медвежонка есть характерная видовая отметина - белый воротник, изогнутый, как полумесяц. Из-за него гималайских медведей в Китае называют лунными.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКогда детеныши появляются на свет, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется черным мехом, и пятно на груди становится более светлым и ярким.Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Когда детеныши появляются на свет, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется черным мехом, и пятно на груди становится более светлым и ярким.
Гималайские медвежата в вольере Новосибирского зоопаркаПервая весна лунных медвежат16:3210.05.2018
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В Новосибирском зоопарке появились на свет три гималайских медвежонка. Первые месяцы мать прятала потомство от посторонних глаз, но в мае семейство перевели в открытый вольер, доступный для посетителей. Первые игры медвежат — в фотоленте Ria.ru.

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