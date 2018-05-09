Празднование Дня Победы в России 2018
15:3009.05.2018
(обновлено: 15:31 09.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ России 9 мая считается одним из самых любимых, но в то же время трагичных, омытых кровью ее защитников праздников.
В России 9 мая считается одним из самых любимых, но в то же время трагичных, омытых кровью ее защитников праздников.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТрадиционно торжества начинаются с военных парадов, которые проходят во многих городах России.
Традиционно торжества начинаются с военных парадов, которые проходят во многих городах России.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ большинстве из них участвуют действующие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации.
В большинстве из них участвуют действующие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа парадах демонстрируются военная техника, которая стоит на боевом дежурстве в российской армии.
На парадах демонстрируются военная техника, которая стоит на боевом дежурстве в российской армии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТрадиция парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне была заложена еще в 1945 году. Однако тогда он прошел не 9 мая, а 24 июня.
Традиция парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне была заложена еще в 1945 году. Однако тогда он прошел не 9 мая, а 24 июня.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКак дань традиции, в парадах принимают участие и образцы военной техники времен Второй мировой. На фото: легендарный танк Т-34-85, за которым в народе закрепилось прозвище "танка победы".
Как дань традиции, в парадах принимают участие и образцы военной техники времен Второй мировой. На фото: легендарный танк Т-34-85, за которым в народе закрепилось прозвище "танка победы".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа фото: военнослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы.
На фото: военнослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТоржества в честь Дня Победы включают в себя возложения цветов к памятникам героям войны.
Торжества в честь Дня Победы включают в себя возложения цветов к памятникам героям войны.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа фото: Боевая машина "Катюша" на параде Победы во Владивостоке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На фото: Боевая машина "Катюша" на параде Победы во Владивостоке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанк"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой", - гласят строчки из знаменитой песни, прозвучавшей в кинофильме "Офицеры". Справедливость этой фразы подтверждается тем, как россияне относятся к этому празднику.
"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой", - гласят строчки из знаменитой песни, прозвучавшей в кинофильме "Офицеры". Справедливость этой фразы подтверждается тем, как россияне относятся к этому празднику.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа фото: парадный расчет с копией Знамени Победы, государственным флагом РФ на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: парадный расчет с копией Знамени Победы, государственным флагом РФ на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа фото: самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: участники военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: участники военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: участницы военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На фото: участницы военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкДля Ростова-на-Дону парад стал уже вторым за неделю: 5 мая на главной площади города уже состоялся аналогичный военный парад, который был посвящен 100-летию Южного военного округа.
Для Ростова-на-Дону парад стал уже вторым за неделю: 5 мая на главной площади города уже состоялся аналогичный военный парад, который был посвящен 100-летию Южного военного округа.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Севастополе парад принимал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко (слева), а командовал парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев.
В Севастополе парад принимал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко (слева), а командовал парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев.
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