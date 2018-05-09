Парад Победы на Красной площади
14:3509.05.2018
(обновлено: 15:15 09.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и знамя Победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Красной площади открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и знамя Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником.
Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВыступая перед собравшимися, президент Владимир Путин напомнил о подвиге советского народа: "Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других".
Выступая перед собравшимися, президент Владимир Путин напомнил о подвиге советского народа: "Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава государства также подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть заслуги подлинных героев войны и переписать историю.
Глава государства также подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть заслуги подлинных героев войны и переписать историю.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВпервые в параде участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и Московского президентского кадетского училища Росгвардии.
Впервые в параде участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и Московского президентского кадетского училища Росгвардии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакже первый раз по Красной площади прошли курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
Также первый раз по Красной площади прошли курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИ традиционно в состав пеших колонн вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчеты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
И традиционно в состав пеших колонн вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчеты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего в прошедшем в Москве главном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.
Всего в прошедшем в Москве главном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"День Победы всегда был, есть и будет праздником гордости и вечной немеркнущей памяти для всей нашей огромной страны", - заявил Владимир Путин.
"День Победы всегда был, есть и будет праздником гордости и вечной немеркнущей памяти для всей нашей огромной страны", - заявил Владимир Путин.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава государства подчеркнул, что 73 года назад "нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству".
Глава государства подчеркнул, что 73 года назад "нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле торжественного марша на Красную площадь выехала колонна военной техники, которую традиционно возглавил символ победы в Великой Отечественной войне - танк Т-34.
После торжественного марша на Красную площадь выехала колонна военной техники, которую традиционно возглавил символ победы в Великой Отечественной войне - танк Т-34.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПродолжили шествие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
Продолжили шествие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОткрывший парад техники танк сопровождали десять мотовездеходов АМ-1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны. Они впервые участвовали в Параде Победы.
Открывший парад техники танк сопровождали десять мотовездеходов АМ-1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны. Они впервые участвовали в Параде Победы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТакже по красной площади проехали воевые машины пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
Также по красной площади проехали воевые машины пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСледом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4 М "Садовница".
Следом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4 М "Садовница".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран" (на фото).
Первый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран" (на фото).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30.
Уже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВладимир Путин назвал опыт ветеранов "вечным примером для всех поколений". "Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - добавил он.
На фото: танк Т-14 "Армата".
На фото: танк Т-14 "Армата".
Владимир Путин назвал опыт ветеранов "вечным примером для всех поколений". "Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - добавил он.
На фото: танк Т-14 "Армата".
На фото: танк Т-14 "Армата".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа фото: транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
На фото: транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови", — заявил президент России.
На фото: бронеавтомобиль "Патруль".
На фото: бронеавтомобиль "Патруль".
"У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови", — заявил президент России.
На фото: бронеавтомобиль "Патруль".
На фото: бронеавтомобиль "Патруль".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа фото: транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
На фото: транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году погода позволила провести и воздушную часть военного парада.
В этом году погода позволила провести и воздушную часть военного парада.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗрители могли увидеть в действии истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую Владимир Путин представил в послании Федеральному Собранию 1 марта.
Зрители могли увидеть в действии истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую Владимир Путин представил в послании Федеральному Собранию 1 марта.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкУже девять МиГ-31 с "Кинжалами" находятся на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
Уже девять МиГ-31 с "Кинжалами" находятся на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкНад Красной площадью также пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые широко используются в ходе операции в Сирии.
Над Красной площадью также пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые широко используются в ходе операции в Сирии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДля выполнения полетов авиации на параде задействовали восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Для выполнения полетов авиации на параде задействовали восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПолеты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час, рассказали в Минобороны.
Полеты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час, рассказали в Минобороны.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ параде приняли участие и два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.
В параде приняли участие и два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗавершило парад после окончания полетов выступление музыкантов парадного оркестра московского гарнизона.
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи".
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи".
Завершило парад после окончания полетов выступление музыкантов парадного оркестра московского гарнизона.
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи".
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи".
Военный парад на Красной площади в Москве в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — в фотоленте Ria.ru >>
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