Церемония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
23:5008.05.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВпервые Каннский фестиваль состоялся в 1946 году. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю.
Впервые Каннский фестиваль состоялся в 1946 году. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году гостей ждет насыщенная программа — от мировой премьеры новой части "Звездных войн" до фильмов Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла.
В этом году гостей ждет насыщенная программа — от мировой премьеры новой части "Звездных войн" до фильмов Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗа Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов.
За Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierВ первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском или английском языке — "Все это знают" иранского режиссера Асгара Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
В первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском или английском языке — "Все это знают" иранского режиссера Асгара Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
© REUTERS / Stephane MaheНа фото: модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: модель Джорджия Мэй Джаггер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane MaheРоссию в этом году в основной программе будут представлять два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка"' Сергея Дворцевого.
Россию в этом году в основной программе будут представлять два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка"' Сергея Дворцевого.
© REUTERS / Eric GaillardНа фото: актриса и модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: актриса и модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
На фото: телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрограммный директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что при формировании конкурса в этом году в него намеренно включили не самых известных режиссеров.
Программный директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что при формировании конкурса в этом году в него намеренно включили не самых известных режиссеров.
© REUTERS / Regis DuvignauВ этом году председателем жюри основного конкурса стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.
В этом году председателем жюри основного конкурса стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.
© REUTERS / Stephane MaheИз именитых режиссеров в Каннах представят свои работы Жан-Люк Годар и обладатель пальмовой ветви Нури Бильге Джейлан.
Из именитых режиссеров в Каннах представят свои работы Жан-Люк Годар и обладатель пальмовой ветви Нури Бильге Джейлан.
© REUTERS / Eric GaillardВ рамках фестиваля широко представлена и азиатская киноиндустрия. Свои картины представят японцы Хирокадзу Корээда и Рюсуке Хамагути, кореец Ли Чхан-Дон и китаей Цзя Чжанке.
В рамках фестиваля широко представлена и азиатская киноиндустрия. Свои картины представят японцы Хирокадзу Корээда и Рюсуке Хамагути, кореец Ли Чхан-Дон и китаей Цзя Чжанке.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierЧлены жюри на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Члены жюри на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Eric GaillardНа фото: модель Шантель Джеффрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
На фото: модель Шантель Джеффрис на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗрители также смогут посмотреть фильмы из параллельных программ. В рамках "Канн Классика" организаторы отметят 50-летнюю годовщину фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.
Зрители также смогут посмотреть фильмы из параллельных программ. В рамках "Канн Классика" организаторы отметят 50-летнюю годовщину фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ жюри второй по значимости программы Канн "Особый взгляд" включен молодой российский режиссер Кантемир Балагов, представивший свой дебютный фильм "Теснота" на фестивале год назад.
В жюри второй по значимости программы Канн "Особый взгляд" включен молодой российский режиссер Кантемир Балагов, представивший свой дебютный фильм "Теснота" на фестивале год назад.
Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире. Церемония открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля — в фотоленте Ria.ru
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