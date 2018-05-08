В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2018. Гости вечера в своих нарядах были обязаны обыграть тему католической религии. Невероятные модные эксперименты Рианны, Мадонны, Ким Кардашьян и других звезд шоу-бизнеса — в фотоленте Ria.ru.
Райские образы модного бала Met Gala
12:2808.05.2018
(обновлено: 12:40 08.05.2018)
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© AP Photo / Invision/ Charles SykesГлавной темой вечеринки этого года, которую должны были обыгрывать наряды знаменитостей, стала концепция "Небесные создания: мода и католические фантазии". Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид (на фото), актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Главной темой вечеринки этого года, которую должны были обыгрывать наряды знаменитостей, стала концепция "Небесные создания: мода и католические фантазии". Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид (на фото), актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.
© REUTERS / Brendan McDermidАмаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (наряды именно ее модного дома для бала выбрали многие знаменитости) и Рианной.
Амаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (наряды именно ее модного дома для бала выбрали многие знаменитости) и Рианной.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesПевица Ники Минаж для вечера выбрала платье со шлейфом от Oscar de la Renta.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Певица Ники Минаж для вечера выбрала платье со шлейфом от Oscar de la Renta.
© REUTERS / Brendan McDermidКим Кардашян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.
Ким Кардашян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.
© AFP 2018 / Hector RetamalПевица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.
Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesДженифер Лопес в наряде от Balmain.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Дженифер Лопес в наряде от Balmain.
© REUTERS / Brendan McDermidПевица Майли Сайрус на балу Института костюма в платье от Stella McCartney.
Певица Майли Сайрус на балу Института костюма в платье от Stella McCartney.
© AFP 2018 / Angela WeissОдна из трех хозяек вечера певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.
Одна из трех хозяек вечера певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.
© REUTERS / Brendan McDermidНе могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.
Не могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.
© REUTERS / Carlo AllegriЗвезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала для вечера наряд от Valentino Haute Couture.
Звезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала для вечера наряд от Valentino Haute Couture.
© REUTERS / Carlo AllegriНа балу Института костюма Met Gala присутствовали Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.
На балу Института костюма Met Gala присутствовали Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesАктриса и фотомодель Блейк Лайвли стала настоящим украшением вечера, появившись в шикарном платье от Versace.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Актриса и фотомодель Блейк Лайвли стала настоящим украшением вечера, появившись в шикарном платье от Versace.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesМодель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala.
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