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Райские образы модного бала Met Gala

12:2808.05.2018
(обновлено: 12:40 08.05.2018)
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Супермодель Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Джордж Клуни с супругой Амаль на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Певица Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Певица Кэти Перри на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Певица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Певица Рианна на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Певица Мадонна на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Актриса Фрэнсис Макдорманд на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Брэдли Купер и Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Актриса и фотомодель Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Модель Рози Хантингтон-Уайтли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles SykesГлавной темой вечеринки этого года, которую должны были обыгрывать наряды знаменитостей, стала концепция "Небесные создания: мода и католические фантазии". Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид (на фото), актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.Супермодель Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Главной темой вечеринки этого года, которую должны были обыгрывать наряды знаменитостей, стала концепция "Небесные создания: мода и католические фантазии". Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид (на фото), актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.
© REUTERS / Brendan McDermidАмаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (наряды именно ее модного дома для бала выбрали многие знаменитости) и Рианной.Джордж Клуни с супругой Амаль на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Амаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (наряды именно ее модного дома для бала выбрали многие знаменитости) и Рианной.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesПевица Ники Минаж для вечера выбрала платье со шлейфом от Oscar de la Renta.Певица Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Певица Ники Минаж для вечера выбрала платье со шлейфом от Oscar de la Renta.
© REUTERS / Brendan McDermidКим Кардашян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Ким Кардашян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.
© AFP 2018 / Hector RetamalПевица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Hector Retamal
Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.
© REUTERS / Carlo AllegriКэти Перри для вечера выбрала платье ангела от Versace.Певица Кэти Перри на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Кэти Перри для вечера выбрала платье ангела от Versace.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesДженифер Лопес в наряде от Balmain.Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Дженифер Лопес в наряде от Balmain.
© REUTERS / Brendan McDermidПевица Майли Сайрус на балу Института костюма в платье от Stella McCartney.Певица Майли Сайрус на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Певица Майли Сайрус на балу Института костюма в платье от Stella McCartney.
© AFP 2018 / Angela WeissОдна из трех хозяек вечера певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.Певица Рианна на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Angela Weiss
Одна из трех хозяек вечера певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.
© REUTERS / Brendan McDermidНе могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.Певица Мадонна на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Не могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.
© REUTERS / Carlo AllegriЗвезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала для вечера наряд от Valentino Haute Couture.Актриса Фрэнсис Макдорманд на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Звезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала для вечера наряд от Valentino Haute Couture.
© REUTERS / Carlo AllegriНа балу Института костюма Met Gala присутствовали Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.Брэдли Купер и Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
На балу Института костюма Met Gala присутствовали Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesАктриса и фотомодель Блейк Лайвли стала настоящим украшением вечера, появившись в шикарном платье от Versace.Актриса и фотомодель Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Актриса и фотомодель Блейк Лайвли стала настоящим украшением вечера, появившись в шикарном платье от Versace.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesМодель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala.Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala.
© REUTERS / Eduardo MunozАктриса Сара Джессика Паркер для вечера выбрала наряд от Dolce & Gabbana.Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Актриса Сара Джессика Паркер для вечера выбрала наряд от Dolce & Gabbana.
© AFP 2018 / Angela WeissМодель Рози Хантингтон-Уайтли в платье от Ralph Lauren.Модель Рози Хантингтон-Уайтли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Angela Weiss
Модель Рози Хантингтон-Уайтли в платье от Ralph Lauren.
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В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2018. Гости вечера в своих нарядах были обязаны обыграть тему католической религии. Невероятные модные эксперименты Рианны, Мадонны, Ким Кардашьян и других звезд шоу-бизнеса — в фотоленте Ria.ru.

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