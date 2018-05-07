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Лимузин для президента: новый "Кортеж"

Сюжет:
Инаугурация Владимира Путина
18:5407.05.2018
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Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
Автомобиль Aurus, на котором избранный президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНовый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Новый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМашина и все ее комплектующие произведены в России.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Машина и все ее комплектующие произведены в России.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Автомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкСемейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Семейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВсе модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.Автомобиль Aurus, на котором избранный президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Все модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДлина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Длина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкМашины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Машины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.
Автомобиль Aurus кортежа президента РФЛимузин для президента: новый "Кортеж"18:5407.05.2018
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Владимир Путин на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом представительском автомобиле. Один из лимузинов проекта "Кортеж" — в фотоленте Ria.ru.
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