Инаугурация Владимира Путина

Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.