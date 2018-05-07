Владимир Путин, переизбранный в марте на новый президентский срок, в понедельник вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации президента России — в фотоленте Ria.ru.
Инаугурация Владимира Путина
14:5007.05.2018
(обновлено: 15:08 07.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПосле того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАмериканский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗнаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНа трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПосле произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.
Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.
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