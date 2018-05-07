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Самые яркие выступления победителей Евровидения

Сюжет:
Евровидение - 2018
17:4407.05.2018
03020
Финская группа Лорди (Lordi) празднует победу в конкурсе Евровидение-2006
Победительница конкурса Евровидение-2012 - певица из Швеции Лорин выступает на сцене комплекса Baku Crystal Hall в Баку
Певец Дима Билан выступает на конкурсе Евровидение-2006
Певица Руслана участвует в конкурсе Евровидение-2004
Израильская певица Dana International празднует победу в конкурсе Евровидение-1998
Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974
Представительница Дании Эммили де Форест с песней Only Teardrops (Только слёзы) во время первого полуфинала 58-го международного конкурса песни Евровидение-2013 (Eurovision-2013) в шведском Мальме
Французская певица Франс Галль выступает на конкурсе Евровидение-1965
Участник музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК Олимпийский
Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст) во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидение в Копенгагене
© AFP 2018 / Aris MessinisФинская группа Lordi выиграла "Евровидение" в 2006 году, исполнив песню Hard Rock Hallelujah. Выступление музыкантов, выходящее за рамки эстрадных традиций конкурса, сопровождалось ярким пиротехническим шоу. Это была первая в истории победа финской группы за все 45 лет участия страны в "Евровидении".Финская группа Лорди (Lordi) празднует победу в конкурсе Евровидение-2006
© AFP 2018 / Aris Messinis
Финская группа Lordi выиграла "Евровидение" в 2006 году, исполнив песню Hard Rock Hallelujah. Выступление музыкантов, выходящее за рамки эстрадных традиций конкурса, сопровождалось ярким пиротехническим шоу. Это была первая в истории победа финской группы за все 45 лет участия страны в "Евровидении".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПевица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин стала победительницей "Евровидения-2012" в Баку. Ее песня Euphoria при отборе получила наибольшее количество голосов и у профессионального жюри, и в телеголосовании, набрав 372 балла.Победительница конкурса Евровидение-2012 - певица из Швеции Лорин выступает на сцене комплекса Baku Crystal Hall в Баку
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин стала победительницей "Евровидения-2012" в Баку. Ее песня Euphoria при отборе получила наибольшее количество голосов и у профессионального жюри, и в телеголосовании, набрав 372 балла.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicРоссийский певец Дима Билан в 2006 году стал вторым на конкурсе с песней Never Let You Go, уступив лишь финам из Lordi. Однако два года спустя на конкурсе в Белграде Билан выиграл финал с композицией Believe. Вместе с ним на сцене выступали венгерский композитор и скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко.Певец Дима Билан выступает на конкурсе Евровидение-2006
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Российский певец Дима Билан в 2006 году стал вторым на конкурсе с песней Never Let You Go, уступив лишь финам из Lordi. Однако два года спустя на конкурсе в Белграде Билан выиграл финал с композицией Believe. Вместе с ним на сцене выступали венгерский композитор и скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко.
© AFP 2018 / Mustafa Ozer"Евровидение-2004" впервые выиграла Украина. В финале шоу, которое проходило в Стамбуле, наибольшее число голосов набрала композиция Wild Dances певицы Русланы. За победу в конкурсе исполнительница получила звание народной артистки Украины.Певица Руслана участвует в конкурсе Евровидение-2004
© AFP 2018 / Mustafa Ozer
"Евровидение-2004" впервые выиграла Украина. В финале шоу, которое проходило в Стамбуле, наибольшее число голосов набрала композиция Wild Dances певицы Русланы. За победу в конкурсе исполнительница получила звание народной артистки Украины.
© AP Photo / Louisa Buller, FileВ 1998 году "Евровидение" выиграла израильская певица-транссексуал Дана Интернэшнл с композицией "Diva". Вышедший вскоре сингл с этой песней мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы, а альбом был распродан тиражом более 400 000 экземпляров по всему миру.Израильская певица Dana International празднует победу в конкурсе Евровидение-1998
© AP Photo / Louisa Buller, File
В 1998 году "Евровидение" выиграла израильская певица-транссексуал Дана Интернэшнл с композицией "Diva". Вышедший вскоре сингл с этой песней мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы, а альбом был распродан тиражом более 400 000 экземпляров по всему миру.
© AP Photo / Robert DearШведская группа ABBA с песней Waterloo победила на конкурсе "Евровидение-1974" в английском городе Брайтон. После этого успеха 18 композиций группы и 8 альбомов достигали высших позиций в мировых чартах. Их сборники возглавляли мировые хит-парады даже в 2000-х годах. ABBA до сих пор считается одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974
© AP Photo / Robert Dear
Шведская группа ABBA с песней Waterloo победила на конкурсе "Евровидение-1974" в английском городе Брайтон. После этого успеха 18 композиций группы и 8 альбомов достигали высших позиций в мировых чартах. Их сборники возглавляли мировые хит-парады даже в 2000-х годах. ABBA до сих пор считается одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПредставительница Дании Эммили де Форест выиграла конкурс, который проходил в шведском городе Мальме в 2013 году. Ее композиция Only Teardrops ("Только слезы") по результатам голосования набрала 281 балл.Представительница Дании Эммили де Форест с песней Only Teardrops (Только слёзы) во время первого полуфинала 58-го международного конкурса песни Евровидение-2013 (Eurovision-2013) в шведском Мальме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представительница Дании Эммили де Форест выиграла конкурс, который проходил в шведском городе Мальме в 2013 году. Ее композиция Only Teardrops ("Только слезы") по результатам голосования набрала 281 балл.
© AFP 2018Французская певица Франс Галль, представлявшая Люксембург, победила на "Евровидении" в 1965 году. В Неаполе, где проходил конкурс, она исполнила песню Сержа Генсбура Poupée de cire, poupée de son. Певице тогда было 17 лет. Это была первая быстрая композиция, победившая на Евровидении. До этого конкурс выигрывали исключительно лирические баллады.Французская певица Франс Галль выступает на конкурсе Евровидение-1965
© AFP 2018
Французская певица Франс Галль, представлявшая Люксембург, победила на "Евровидении" в 1965 году. В Неаполе, где проходил конкурс, она исполнила песню Сержа Генсбура Poupée de cire, poupée de son. Певице тогда было 17 лет. Это была первая быстрая композиция, победившая на Евровидении. До этого конкурс выигрывали исключительно лирические баллады.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПрошедший в России в 2009 году 54-й конкурс "Евровидение" выиграл представитель Норвегии Александр Рыбак. Его песня Fairytale во время голосования набрала 387 баллов от 42 стран - на тот момент это был рекорд фестиваля. В композицию была "вписана" мелодия старинного ирландского танца.Участник музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК Олимпийский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Прошедший в России в 2009 году 54-й конкурс "Евровидение" выиграл представитель Норвегии Александр Рыбак. Его песня Fairytale во время голосования набрала 387 баллов от 42 стран - на тот момент это был рекорд фестиваля. В композицию была "вписана" мелодия старинного ирландского танца.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКонкурс 2014 года, который проходил в Копенгагене, выиграл австрийский певец Томас Нойвирт, выступивший с песней Rise Like a Phoenix в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Победу исполнителю обеспечило смс-голосование телезрителей.Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст) во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидение в Копенгагене
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конкурс 2014 года, который проходил в Копенгагене, выиграл австрийский певец Томас Нойвирт, выступивший с песней Rise Like a Phoenix в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Победу исполнителю обеспечило смс-голосование телезрителей.
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Международный музыкальный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года. Фестиваль подарил известность таким звездам, как шведская группа ABBA и канадская певица Селин Дион. Самые яркие выступления победителей "Евровидения" разных лет — в фотоленте Ria.ru.

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