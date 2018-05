Самые яркие выступления победителей Евровидения

Российский певец Дима Билан в 2006 году стал вторым на конкурсе с песней Never Let You Go, уступив лишь финам из Lordi. Однако два года спустя на конкурсе в Белграде Билан выиграл финал с композицией Believe. Вместе с ним на сцене выступали венгерский композитор и скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко.